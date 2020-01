Inizia una nuova settimana e l'oroscopo del 27 gennaio è pronto a rivelare la nuova situazione astrologica per i 12 segni zodiacali. Per i nativi del Toro è un momento di grande ripresa, mentre per le persone nate sotto il segno del Sagittario è una giornata scoppiettante nonostante dei contrattempi.

Approfondiamo l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata cercate di eliminare le ipocrisie, le insoddisfazioni e le situazioni scomode.

Fate le pulizie di primavera anticipata anche negli affetti, aprite le finestre del vostro cuore e fate entrare aria fresca. I cuori solitari sono in piena stagione dell'amore, hanno voglia di vivere senza limiti emozioni e nuove sensazioni. In questo periodo siete un po' svagati nel campo lavorativo. Indirizzate i vostri obiettivi che più vi stanno a cuore.

Toro – Momento di grande ripresa, di fermento, di idee eccellenti da mettere in pratica, di colloqui riusciti, di situazioni favorevoli per la vostra carriera e per il vostro futuro.

L'oroscopo vi consiglia di rimboccarvi le maniche e di lasciare perdere i rancori e le polemiche. Questo è il momento di costruire e di impegnarsi. In amore avete la lucidità necessaria per capire che cosa volete. Lasciate il vostro cuore libero di vivere quello che desidera. Periodo eccellente per i cuori solitari: non mancano incontri, nuove conoscenze e flirt.

Gemelli – Inizio di settimana davvero piacevole, soprattutto nel campo affettivo.

Vi sentite passionali, affascinanti e intriganti. Siate cauti, le emozioni potrebbero essere contraddittorie e piene di rabbia. Magari il lavoro interferisce con la vita affettiva oppure dovete affrontare qualche difficoltà familiare o domestica. Nulla che non possiate risolvere, se riuscite a evitare pensieri negativi. In campo lavorativo dovete fare i conti con difficoltà e imprevisti che potreste arginare contando sulla vostra astuzia e lucidità.

Previsioni di lunedì 27 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo lavorativo potreste essere distratti e compiere qualche gaffe. Un vostro errore potrebbe essere alla base di una perdita economica, un affare non concluso, una disattenzione. L'Oroscopo raccomanda di tenere gli occhi ben aperti. L'amore vi appaga profondamente, sia fisicamente che emotivamente. Vivete sensazioni molto sensuali ma, finalmente, potete coltivare quelle certezze che vi sono tanto care. Nella vostra relazione non mostratevi puntigliosi, potreste danneggiare un rapporto validissimo e soddisfacente.

Leone – In questo inizio settimana dovete fare attenzione agli equivoci, potreste far naufragare miseramente i vostri tentativi solo per una banale gaffe.

A metà settimana potreste recuperare il tempo perso in campo lavorativo e arrivare pimpanti e puntuali al traguardo del successo. Anche nella forma fisica avete energia e grinta, e avete anche voglia di seguire una dieta disintossicante.

Vergine – Questo inizio settimana potrebbe essere piuttosto vivace per l'amore. Siate prudenti, evitate di commettere gesti impulsivi e di prendere decisioni epocali. Voltate le spalle solo ad alcune abitudini dannose per la vostra felicità, come quella di dire 'Sì' anche quando volete dire 'No'. Questo è il periodo del benessere, della fortuna e delle buone occasioni.

Nonostante qualche tensione, tutto scorre tranquillo. Occhi ai mezzi di comunicazione o di spostamento, alle consegne e alle vostre distrazioni. Con la prevenzione potete evitare moltissime complicazioni.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa giornata di lunedì offre numerose occasioni per mostrare a chiunque anche i lati peggiori del vostro modo di fare. Se siete persone troppo gelose e possessive, potreste essere esasperanti. Il dialogo di coppia scorre facilmente, solo se sviscerate tutto ma proprio tutto. In campo lavorativo siete pieni di idee, buoni propositi, voglia di fare.

Concentratevi e mettetevi all'opera senza perdere tempo. Per affari, colloqui e buone proposte, questa giornata è molto favorevole.

Scorpione – Se in questa giornata dovete rimediare a delle distrazioni altrui o impegnarvi economicamente, muovetevi con calma. Nei prossimi giorni potrete risolvere eventuali problemi, affrontare con bravura colloqui e riunioni aziendali, trattare con astuzia gli affari. All'interno della coppia potrebbero esserci equivoci. Non discutete e non usate la razionalità, ma fate parlare il vostro cuore. Scoprirete così un nuovo e bellissimo modo di comunicare.

Sagittario – Giornata scoppiettante ed emozionante, soprattutto per coloro che si lanciano in una nuova storia.

Siate audaci e buttatevi nella mischia con passione ed energia. Dimenticate la cautela. Se pensate di farvi del male, non frenatevi: l'amore comprende anche questo. Ottimo periodo per affrontare colloqui, coltivare un progetto imprenditoriale, trovare alleati e risorse. Potreste avere degli equivoci o dei ritardi, ma voi siete guerrieri e supererete tali difficoltà senza problemi.

L'oroscopo di lunedì 27 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata siete sereni, disponibili verso la persona amata e pronti a tutto. Non sottovalutate, però, eventuali questioni altalenanti che vi lasciano incerti, rischiate di ritrovarvele tra capo e collo quanto prima.

Dialogate, appianate le divergenze e comunicate. Periodo favorevole per coloro che sono stanchi di essere single. Anche se in campo lavorativo è un momento altalenante, ve la caverete alla grande. Infine, avrete buone occasioni.

Acquario – Questa giornata vi aiuta a capire e a chiarire che cosa non va in un rapporto o in una collaborazione, trovare una soluzione. Voltate pagina, nel caso vi rendete conto di poter trovare la felicità solo da un'altra parte. Giornata eccellente per i cuori solitari: conoscere gente, cambiare giro di amicizie, farsi notare. Siate prudenti nelle questioni economiche.

Molti di voi hanno già salutato questa condizione di incertezza e hanno trovato una buona soluzione.

Pesci – In famiglia l'atmosfera è riscaldata dalla complicità e possibilità di dialogare serenamente. Ottimo momento per affrontare eventuali conti in sospeso, mettere da parte i rancori. Avrete voglia di concedervi qualcosa in più, magari una serata divertente, uscendo dalla solita routine quotidiana. Potreste avere occasioni davvero preziose per migliorare la vostra posizione. Se non avete un lavoro potreste stabilire contatti fondamentali per trovarlo. Coloro che sono già occupati potrebbero migliorare la posizione rendendola più solida o meglio remunerata.

L'oroscopo vi consiglia di impegnarvi al massimo!