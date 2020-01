L'Oroscopo di questa settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio vedrà i nati sotto il segno dell'Acquario e dell'Ariete protagonisti sul lavoro, mentre la Vergine e il Capricorno inizieranno la settimana in salita.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Pesci : purtroppo l'oroscopo settimanale vi vede come ultimi classificati, ma non disperate perché è solo un momento passeggero. Purtroppo state portando dentro di voi un grande dolore che influenza ogni vostra azione.

Si tratta di un momento davvero difficile e state soffrendo molto, ma dovete farvi forza perché qualcuno ha bisogno di voi.

11° Bilancia: sarà una settimana un po' complessa, avrete molte incertezze sia sul lavoro che in amore. La notizia buona è che avete una salute di ferro e un carattere che vi permette di ribaltare la situazione in qualsiasi momento, il problema è che non ne avete voglia, quindi cercate di scuotervi.

10° Gemelli: questa settimana il vostro problema sarà l'ansia, purtroppo alcuni eventi degli ultimi giorni vi hanno portato a dubitare di voi stessi.

Dovete assolutamente ritrovare fiducia nelle vostre capacità. A metà settimana ci sarà un'importante novità lavorativa, ma per allora sarete pronti. Amore e saluti positivamente stabili.

9° Vergine : siete il segno dell'anno tuttavia non state attraversando un buon periodo. Sul lavoro cercate di essere meno arroganti e ascoltate anche gli altri. In amore dovrete chiedere scusa a qualcuno che avete fatto soffrire con la vostra noncuranza.

Salute buona

8° Capricorno : l'oroscopo vi vede affrontare la settimana decisamente in salita. Vi sentirete stanchi e stressati ma a partire da mercoledì tutto si sistemerà e avrete una bellissima notizia. In amore una piccola novità in arrivo, salute più che buona.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Ariete : sul lavoro le persone stanno ritrovando in voi un leader, ma dovete essere più empatici e ascoltare gli altri.

In amore chi ha un partner avrà una conferma, mentre i single dovranno osservare bene perché qualcuno li sta corteggiando segretamente. Attenti a non esagerare col cibo.

6° Scorpione: che siate single o impegnati l'amore ha in serbo per voi una piacevolissima sorpresa. La vostra salute è ottima e questo basterebbe per vedervi sul podio se non fosse per il vostro caratteraccio, cercate di smussarlo e non litigate con chi vi vuole bene.

5° Acquario: grazie al vostro ingegno otterrete una gratifica sul lavoro che vi riempirà di orgoglio. Una persona si sta interessando molto a voi, valutate bene il da farsi.

Salute praticamente perfetta, ma evitate gli snack.

4° Leone : a un passo dal podio, vi sentite vigorosi e pieni di forza. Affronterete questa settimana a testa alta, riceverete molti successi sia in lavoro che in amore. Salute buona ma dovreste iniziare a mangiare un po' meno.

Le prime tre posizioni

3° Sagittario : L'oroscopo di questa settimana vi vedrà finalmente sul podio. Se avete un progetto lavorativo è il momento giusto per farvi avanti. In amore due persone potrebbero essere interessate a voi, valutate bene ma non pensate solo al divertimento o potreste far soffrire qualcuno. Salute perfetta.

2° Toro: salute di ferro, soldi in arrivo e in amore non ci saranno scossoni. Insomma, tutto scorrerà tranquillo, godetevi questa settimana perché sarà solo positiva.

1° Cancro: questa settimana sarà una delle migliori dell'anno. L'oroscopo vi vede in testa e le stelle saranno con voi, riceverete una notizia meravigliosa che attendevate da tempo. In amore novità piacevoli sia per i single che per le persone impegnate. Salute ottima.