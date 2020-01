Scopriamo l'Oroscopo del 15 gennaio per coloro che sono ancora single. La previsione é riferita a tutti i 12 segni dello zodiaco. Ariete deve mettersi maggiormente in mostra, l'Acquario é alla prese con un corteggiamento.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sottovalutate le vostre amicizie e le persone con le quali dialogate abitualmente. A volte l'anima gemella é più vicina di quanto possiate credere. Mettetevi solamente nelle condizioni di essere trafitti dalla fatidica 'freccia'.

Toro: oggi non sarà la giornata ideale per i nuovi incontri e le nuove amicizie.

Sarete presi da altre priorità che finiranno per riempire il tempo a vostra disposizione. Non disperate, ci saranno sicuramente giorni migliori.

Gemelli: sarete pervasi da una sana voglia di divertimento. Assecondate le vostre aspirazioni e vivete questo giorno come difficilmente vi ricapiterà di fare. Potrebbero essere favoriti dei rapporti fugaci.

Cancro: la persona che avevate mirato non sembra darvi troppa importanza, non demordete e cercate di capire dove avete sbagliato, fatene tesoro e tornate alla carica.

Ci sono tutti i presupposti, astri compresi, per non buttare all'aria quanto seminato.

Leone: oggi la voglia di relax pervade il vostro corpo e la vostra mente. Ci sono giorni così, non fatene un problema e provate a mettere in atto tutto quello che di solito lasciate in secondo piano. Serata davanti alla tv col camino acceso.

Vergine: siete andati perfettamente 'a dama', ora dovete fare bella figura. Organizzate qualcosa di romantico, una bella cena a lume di candela e un dopo cena 'al chiar di luna' fanno sempre la loro figura.

Bilancia: cercate di capire se il vostro status attuale vi arricchisce o vi toglie qualcosa. In questo secondo caso mettete da parte il vostro orgoglio e cominciate a rendervi disponibili per nuove e concrete conoscenze.

Scorpione: conoscenze interessanti all'orizzonte, sappiate sfruttare tutto ciò che ritenete possa essere di vostro gradimento.

Si potrebbe riaffacciare una vostra ex, decidete il da farsi e non pensateci troppo.

Sagittario: non siate impazienti di trovare la vostra anima gemella. Il destino é dalla vostra parte e lo scopo sarà sicuramente raggiunto. Ricordate sempre il famoso detto 'meglio soli che male accompagnati' e agite di conseguenza.

Capricorno: sarete tentati di riallacciare vecchie relazioni, ascoltate il vostro cuore e decidete. In passato non é andata bene, non é detto che possa accadere di nuovo ma nemmeno che possano essere appianate tutte le divergenze caratteriali pregresse.

Acquario: la persona che pensavate potesse essere irragiungibile é finalmente a portata di mano. Occorre non fare passi falsi, dedicare del tempo per pensare ad una tattica vincente e farla cadere ai vostri piedi.

Pesci: da soli difficilmente riuscirete a risolvere una questione 'di cuore' a cui tenete particolarmente.

Fatevi aiutare da alcuni fedeli amici, potrebbe essere più facile l'approccio. Mettetevi in gioco e rischiate.