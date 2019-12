L'Oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 gennaio prevede qualche ostacolo per il Toro, mentre la Vergine sarà in lieve ripresa.

Scopriamo le previsioni degli astri relativamente alla prima sestina zodiacale.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il nuovo anno partirà per voi con una certa grinta. Vi sentirete parecchio energici e sfrutterete la vostra estrema positività nella vita di coppia. Nelle relazioni di coppia ci sarà molta passione. Non mancherà una buona dose di romanticismo. In ambito professionale invece, potrete programmare nuovi progetti per la vostra carriera.

Toro: per voi il 2020 parte con nuovi ottimi propositi. Non mancherà qualche ostacolo da dover superare. All'interno della coppia ci sarà parecchia energia e voglia di progettare. Fate attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate. In ambito lavorativo sarà necessario essere molto cauti. Cercate di evitare le discussioni inutili con i colleghi.

Gemelli: la settimana dal 6 al 12 gennaio non partirà nel migliore dei modi. Le giornate partiranno in maniera molto rallentata. Avrete comunque maggiore energia rispetto agli ultimi tempi.

Le relazioni saranno avvolti da una grande passione. I single potrebbero essere alla ricerca di frequentazioni occasionali. A livello lavorativo dovrete stare attenti a non fare passi falsi e a non gettarvi a capofitto in progetti che fin dall'inizio sembrano essere impossibili.

Cancro: per voi sarà in arrivo un periodo di alti e bassi. Rispetto allo scorso anno riuscirete ad essere maggiormente razionali. In amore sarete maggiormente romantici, anche se nella coppia potrebbe mancare la passionalità. Se negli ultimi tempi avete trascurato il lavoro per dedicarvi alle vacanze, adesso sarà il momento di recuperare.

Leone: il 2020 inizierà per voi in maniera molto brillante sotto ogni aspetto. In amore sarete alla ricerca di maggiori conferme dal partner, mentre dal canto vostro saprete regalare momenti particolarmente romantici alla persona che amate.

In ambito professionale sarete concentrati nella realizzazione di progetti importanti. Cercate di non essere eccessivamente puntigliosi: potreste rischiare di scontrarvi con qualche collega di lavoro.

Vergine: questa settimana dal 6 al 12 gennaio inizierà con un piccolo recupero per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Ci saranno comunque delle sfide da affrontare per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi. In ambito sentimentale sarete pieni di grinta e potrete magari organizzare una vacanza insieme al partner. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, cercate di ascoltare maggiormente i consigli delle persone al vostro fianco.