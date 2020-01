Venerdì 17 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, mentre Plutone, Saturno, Giove ed il Sole stazioneranno in Capricorno. Intanto Mercurio sarà nell'orbita dell'Acquario, nel frattempo Marte sarà nel domicilio del Sagittario. Infine Nettuno e Venere permarranno nel segno dei Pesci, così come Urano che continuerà il suo transito in Toro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro ed Acquario, meno rosee per Vergine e Pesci.

Lavoro a gonfie vele per Cancro

Ariete: nervosi.

La Luna opposta - che fa il 'paio' con le avversità planetarie di Terra - potrebbe rendere queste 24 ore particolarmente nervose per i nativi, specialmente sul versante professionale dove ogni minuzia scatenerà la loro ira.

Toro: determinati. Non sarà presumibilmente una giornata particolarmente pregna di gratificazioni quella che si profila per i nati Toro, ma ciò non toglie che la loro determinazione non cederà il passo di un millimetro.

Gemelli: focosi. La passionalità questo venerdì potrebbe tornare a regnare sovrana nel focolare domestico dei nati del segno, grazie al duetto Nettuno-Venere nel conciliante Acquario.

Cancro: lavoro a gonfie vele. Nell'ambiente professionale, dopo qualche giornata burrascosa, il clima tornerà, con ogni probabilità, su livelli decisamente più consoni. Amore in secondo piano.

Stress per Vergine

Leone: distratti. L'opposizione mercuriale potrebbe incidere sulla capacità di focalizzare l'obiettivo professionale dei nati Leone che probabilmente decideranno di prendersi un giorno di ferie, onde evitare macroscopici errori.

Vergine: stress. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche da sbrigare questo venerdì per i nati del segno i quali, ostinatamente, vorranno ultimarle vedendo sopraggiungere un pizzico di stress.

Bilancia: sereni. L'ultimo periodo riguardante le faccende di cuore dei nativi ha riservato qualche scossone indesiderato mentre adesso, per merito della Luna a braccetto con Marte, il sereno farà nuovamente capolino nella loro giornata.

Scorpione: pungenti. Le dichiarazioni al vetriolo dei nati Scorpione potrebbero far storcere il naso a qualche collega in ambito lavorativo che, come inevitabile conseguenza, non gliele manderà certo a dire.

Pesci voltagabbana

Sagittario: taciturni. La voglia di comunicare in casa Sagittario potrebbe venir meno in questa giornata di metà mese, tanto da far svolgere ai nativi ogni attività in rigoroso silenzio.

Probabili attriti amorosi in serata.

Capricorno: fiacchi. Marte e Mercurio in contrasto tra loro non gioveranno al bottino energetico dei nativi, rendendoli spossati e svogliati, specialmente per chi tra loro svolge una professione alle dipendenze altrui.

Acquario: incontri. Venerdì ideale per stringere nuove conoscenze, alcune delle quali avranno ottime chance di divenire coinvolgenti flirt invernali.

Lavoro in stand-by.

Pesci: voltagabbana. La mutevolezza d'opinione che i nativi metteranno presumibilmente in 'campo' non andrà particolarmente a genio alla persona amata, che li riempirà di domande per avere le idee più chiare.