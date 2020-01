L'oroscopo del 2 febbraio ci informa sulle attività sentimentali di coppia, sulle vicende dei cuori solitari e sull'andamento lavorativo. Verranno esaminati i segni appartenenti alla seconda sestina. Lo Scorpione sarà indeciso sul futuro, il Sagittario terminerà un progetto lavorativo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le coppie potranno passare una giornata tranquilla, qualcosa si potrebbe incrinare in serata. I single incontreranno alcune persone interessanti, ma potrebbero non voler proseguire nella conoscenza.

La sfera lavorativa sarà ancora un po' traballante, tuttavia il peggio sembrerebbe essere passato.

Scorpione: il rapporto di coppia sarà sempre molto burrascoso, il partner deciderà di prendere una posizione. I cuori solitari saranno indecisi: vorrebbero far prevalere la loro natura, ma avranno anche il desiderio di innamorarsi. Il lavoro non vi manca, a volte dedicate pure troppo tempo alla sfera professionale. Sappiate anche rilassarvi.

Sagittario: siate più lungimiranti, non pensate solamente all'oggi, ma riflettete seriamente sul domani.

Il partner si potrebbe stancare di alcune vostre continue precisazioni. I single avranno voglia di cominciare una frequentazione, le certezze che questa vada in porto non saranno moltissime. Avete portato avanti un progetto lavorativo particolarmente interessante, è arrivato il momento di definirlo e consegnarlo.

Capricorno: la persona amata si aspetterà qualcosa di concreto. Se non avete la volontà di renderla felice dovrete tirare fuori tutto il vostro coraggio e comunicarglielo senza troppi tentennamenti.

I single avranno l'opportunità di fare un incontro interessante, potrebbe essere determinante una serata in discoteca o un aperitivo inatteso. Buone notizie lavorative, le opportunità non mancheranno e dovranno essere colte nel più breve tempo possibile.

Acquario: non affrontate discorsi con il partner che vi potrebbero mettere di cattivo umore, rimandate ad occasioni migliori. La fretta non è mai una buona consigliera.

I cuori solitari saranno molto motivati, vorranno fare delle nuove conoscenze che possano portare a qualcosa di concreto e duraturo. La sfera professionale non mancherà di sorprendere, i superiori potrebbero decidere di concedere un aumento di stipendio.

Pesci: il rapporto di coppia potrebbe essere un po' in crisi, sappiate dosare determinazione e equilibrio, tutto potrebbe risolversi nel migliore dei modi. Coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella avranno voglia di spensieratezza. Il lavoro porterà delle novità e delle buone opportunità, non tutte saranno eccezionali e degne di essere prese in considerazione.

Quel che di buono ci sarà andrà sfruttato al massimo.