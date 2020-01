Le previsioni astrologiche del 2 febbraio si concentrano come di consueto sull'amore (single e chi vive un rapporto di coppia) e sull'andamento lavorativo e professionale. La Bilancia in particolare potrà iniziare una frequentazione, il Capricorno invece dovrà fare delle scelte d'amore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la giornata di coppia andrà per il verso giusto. Sarete sereni e non avrete grosse problematiche. Coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, inizieranno una frequentazione. Potrebbe essere qualcosa di interessante, valutate attentamente.

Alcune situazioni lavorative vi toglieranno la tranquillità necessaria per operare al meglio, non fatevi prendere dalla rabbia.

Scorpione: avrete delle discussioni con la vostra dolce metà, cercate, per quanto possibile, di essere più riflessivi. Cupido potrebbe bussare alla vostra porta, sarete desiderosi di accoglierlo e cominciare qualcosa di appassionante. Il lavoro da sbrigare risulterà essere particolarmente gravoso, siate umili e se non pensate di riuscire da soli, fatevi aiutare. Ricordate sempre che l'importante sarà raggiungere l'obiettivo.

Sagittario: la vita di coppia sta lentamente cadendo in una profonda crisi, la vostra possessività non aiuta di certo a migliorare le cose. Conoscenze importanti per i single, vi potranno portare delle piacevoli e inattese sorprese. La vostra professione vi sta dando notevoli soddisfazioni, all'orizzonte vedrete delle opportunità importanti. Potreste così decidere di intavolare qualche discorso progettuale con un vostro caro amico.

Capricorno: la vostra relazione è arrivata ad un bivio, fate il grande passo o rischiate di rovinare quanto di buono costruito. Se non avete ancora trovato l'anima gemella cercate di mettervi maggiormente in gioco, qualcosa di interessante potrebbe arrivare presto. Il lavoro vi riserverà gradite sorprese, non indugiate troppo e recatevi spavaldi ad un appuntamento importante.

Acquario: la vita di coppia vi chiamerà ad assumere alcune decisioni, date retta all'istinto e non fidatevi troppo della ragione.

I single faranno delle conoscenze, in alcuni casi si riveleranno particolarmente soddisfacenti, sappiate sfruttare l'onda positiva.

Pesci: l'amore marcia a gonfie vele, voi che avete un rapporto di coppia saprete renderlo piacevole ed emozionante, riservate qualche gradita sorpresa al partner e sappiate mettere un pizzico di sale nella vostra relazione. Coloro che sono ancora single non avranno troppa voglia di fare conoscenze, la giornata sarà abbastanza cupa.