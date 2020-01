Le previsioni astrologiche del 2 febbraio ci illustrano la giornata sotto l'aspetto sentimentale, sia di coloro che stanno cercando l'anima gemella che dei cuori solitari, e quello lavorativo. E' stata presa in considerazione la prima sestina dell'arco zodiacale. Il Toro non sarà soddisfatto del suo lavoro, i Gemelli valuteranno alcune conoscenze.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il rapporto di coppia risulterà essere molto solido, potreste avere qualche screzio dovuto ad alcune incomprensioni, ma tutto rientrerà nella norma.

I cuori solitari avranno la possibilità di effettuare diversi incontri, avrete la possibilità di effettuare nuove conoscenze. Sotto l'aspetto lavorativo la giornata sarà ricca di diversi spunti interessanti, potreste ricevere alcune offerte alle quali farete fatica a resistere.

Toro: se state vivendo un rapporto di coppia avrete molta voglia di trascorrere del tempo con il vostro partner, vi sentirete molto felici ed estremamente rilassati. Coloro che stanno cercando la dolce metà potranno fare delle conoscenze interessanti, cercate di selezionare con molta cura.

Il lavoro non riesce proprio a soddisfarvi, state pensando di cambiare e trovare nuovi stimoli.

Gemelli: avete deciso di fare una sorpresa alla persona amata, il vostro rapporto potrebbe risentire positivamente per tale decisone. I cuori solitari avranno tante opportunità, dovrete cercare di capire se trattasi di semplici amicizie o se potrà scaturire qualcosa di più intrigante. L'aspetto lavorativo non sarà particolarmente entusiasmante, alcune spigolosità del vostro carattere vi porteranno a polemizzare eccessivamente.

Cancro: la vostra relazione di coppia non sta vivendo un bel momento, state seriamente pensando di mollare tutto e passare a nuove opportunità sentimentali. I single saranno travolti dalla passione, dovrete individuare le situazioni maggiormente interessanti e dedicarvi solo a quelle. La sfera professionale potrebbe riservarvi qualche spiacevole sorpresa, un progetto che stavate cercando di definire non sta marciando nel verso giusto.

Leone: passione e serenità saranno le armi vincenti del vostro rapporto di coppia. Non deludete il partner e mettetecela tutta. L'amore sta per arrivare, voi single avrete la grande opportunità di accoglierlo a braccia aperte, fatevi trovare pronti e non abbiate nessun ripensamento. Il lavoro vi darà belle soddisfazioni, l'attività nella quale avevate investito sta dando i suoi frutti, continuate con la determinazione mostrata fino ad ora.

Vergine: il vostro partner potrebbe riservarvi qualche amara sorpresa. Non traete conclusioni affrettate e cercate di informarvi meglio. I single avranno belle sorprese, una persona che vi sta particolarmente a cuore dimostrerà il suo interesse.

Il cambiamento lavorativo a cui avevate pensato diventerà presto realtà, dimostrate di aver fatto la scelta giusta.