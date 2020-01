Gli astri sono carichi di energia positiva nell'Oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio. La posizione di Luna dapprima in Pesci, poi in Ariete e infine in Toro, garantirà charme e fascino in amore. Buona la perseveranza che combinata al metodo, offrirà successi in campo lavorativo soprattutto ai segni zodiacali di Terra. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo della settimana di fine gennaio

Ariete: a metà settimana, Luna entrerà nel segno e sprigionerà curiosità e inventiva.

Piuttosto aggressivi e temerari nei confronti dell'amore, attenzione a non fare scelte azzardate di cui potreste pentirvi. In ambito lavorativo, saranno favoriti i lavori indipendenti.

Toro: buono l'incrocio Nettuno-Venere-Urano che a inizio settimana, garantirà eleganza e molto charme. Saranno favorite le avventure sentimentali grazie a un modo di rivoluzionare il presente, più eccitante e imprevedibile. Luna sarà benefica per tutta la settimana, garantendo anche importanti guadagni.

Gemelli: martedì l'astro d'argento potrebbe farvi confondere il sogno con la realtà e potreste fantasticare sull'amore, viaggiando con la fantasia in maniera utopica.

Giovedì, venerdì e sabato in compenso, l'amore riprenderà quota e sarete più concreti e sensuali. Buono il lavoro, che preannuncerà guadagni.

Cancro: buona la posizione di Luna lunedì, martedì e mercoledì che incrocerà un trigono bellissimo per l'amore. Più armoniosi e affascinanti, sfrutterete questo potere quasi magico che renderà le storie sognanti. Attenzione a una restante parte della settimana un po' tesa per i sentimenti.

Anche in ambito lavorativo, sarà messo alla prova il vostro coraggio e l'intraprendenza.

Leone: da martedì in poi, l'amore riprenderà quota poiché sostenuto da Luna in Ariete che punterà un riflettore sul vostro io. Potrete amare in modo più entusiasmante e aprirvi alle nuove storie, con una maggiore fiducia in voi stessi. Buono il lavoro, dove l'ambizione farà ottenere successo.

Vergine: lunedì Luna remerà contro, poiché in opposizione.

Attenzione ad alcune difficoltà in campo amoroso, che potrebbero susseguirsi una dietro l'altra. Troppo sensibili, potreste sognare a occhi aperti idealizzando la persona amata. Se lunedì alcuni problemi economici potrebbero essere fonte di preoccupazione, domenica l'influsso lunare dal Toro ribalterà la situazione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a metà settimana il satellite notturno sarà in opposizione e potreste assumere un atteggiamento capriccioso e altalenante in amore. Il Sole positivo dall'Acquario cercherà di sprigionare vitalità ed entusiasmo anche in ambito lavorativo, ma il satellite notturno creerà qualche contrasto gettando ombra sulle sfere vitali.

Buona la giornata di domenica.

Scorpione: questa settimana si aprirà al meglio, con Venere, Luna e Nettuno che renderanno l'amore fiabesco. In bilico tra sogno e realtà, la storia amorosa diventerà più sensibile, romantica e voi più comprensivi. Giovedì, venerdì e sabato dovrete stare attenti a un'opposizione lunare molto impulsiva per i sentimenti, che potrebbe anche provocare qualche difficoltà in campo economico.

Sagittario: Marte dinamico, intuitivo e sensuale, verrà caricato di una vitalità solare che non avrà uguali. Reattivi e ricchi di energia dirompente, dovrete cercare di incanalare il tutto in modo costruttivo, facendo riprendere quota sia all'amore che alla sfera lavorativa.

Capricorno: la settimana inizierà al meglio con Luna in posizione fortunata. Più sensibili, comprensivi e profondi, capterete anche le sfumature più sottili in amore, grazie a un'intuizione che non vi abbandonerà mai. Buono il lavoro che svolgerete con costanza, professionalità e precisione. Attenzione a una metà settimana un po' tesa per le sfere vitali.

Acquario: Luna in aspetto di sestile astrologico, incrocerà le sue energie ultrasensibili con Mercurio e Sole, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Molto magnetici, potrete approcciarvi all'amore in modo più libero ed energizzante.

Buona la fortuna in ambito professionale.

Pesci: Luna entrerà nel segno a inizio settimana, offrendo intuizione e sensibilità. Incrociando le sue energie con Nettuno e Venere, il fascino sarà alle stelle. Più armoniosi in coppia, voi single potrete cogliere al volo eccellenti avventure sentimentali. Sul lavoro, sarà richiesto maggiore dinamismo e spirito d'iniziativa.