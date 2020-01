Sabato 4 gennaio 2020 troveremo la Luna ed Urano stazionare nel segno del Toro mentre Giove, il Sole, Mercurio, Plutone e Saturno sosteranno sui gradi del Capricorno. Marte è appena sbarcato in Sagittario, nel frattempo Venere proseguirà il suo moto in Acquario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno rosee per Cancro e Bilancia.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Il clima nel focolare domestico potrebbe non essere dei migliori rendendo inclini i nativi ad una certa insofferenza mista a nervosismo.

Per eventuali discussioni chiarificatrici sarà bene sfruttare le ore mattutine.

Toro: poliedrici. Il moto diretto di Urano nel loro segno 'amplificherà' la voglia dei nativi di gettarsi su più fronti, professionalmente parlando, ricavandone oltretutto insperate gratifiche.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale del sabato nativo potrebbe essere sotto i livelli minimi, e ciò non sfuggirà di certo alle persone con cui avranno a che fare abituate a veder splendere il sorriso nei loro volti.

Cancro: relax.

Le asperità odierne potrebbero far optare i nati Cancro per un sabato all'insegna del relax più assoluto, in modo da ricaricare le batterie e, nel mentre, dedicare più tempo agli affetti.

Finanze 'top' per Leone

Leone: finanze 'top'. Marte appena approdato nel segno amico del Sagittario favorirà presumibilmente le entrate economiche per i nativi, a patto che loro abbiano lavorato con dedizione nell'ultimo periodo, come 'esige' la triade Saturno-Giove-Urano.

Vergine: flirt. Sabato all'insegna delle nuove conoscenze per i nati del segno che potranno trasformare le più intriganti in magnifici flirt passeggeri. Lavoro in secondo piano.

Bilancia: stress. Le molteplici attività pratiche da portare a termine in questa giornata potrebbero stressare oltremodo i nativi, quindi per sfuggire all'ansia sarà bene delegarne alcune e le altre rimandarle ai giorni successivi.

Scorpione: dubbiosi. Queste 24 ore potrebbero essere colme di dubbi e ripensamenti in casa Scorpione a causa delle scelte, perlopiù professionali, fatte nei mesi precedenti. Magari ci sarà da sudare un po' di più del previsto ma i risultati arriveranno.

Shopping per Capricorno

Sagittario: viaggi. Per sfuggire alle noie quotidiane questo sabato molti nati Sagittario opteranno per una breve gita fuori porta che li aiuterà a rimettere in ordine le idee e rigenerarsi anche fisicamente.

Capricorno: shopping. Quando le finanze lo permettono, dono gradito degli ottimi influssi del parterre planetario, sarebbe un peccato non concedersi un acquisto desiderato ed è la gratificazione che sceglieranno i nati del segno.

Acquario: scappatelle. Venere nel loro segno sarà contrastata da una moltitudine di Pianeti di Terra che potrebbero risvegliare l'istinto trasgressivo dei nati Acquario, i quali saranno tentati da una scappatella anche se legati sentimentalmente.

Pesci: oziosi. L'accidia sarà presumibilmente la protagonista del sabato nativo perché la voglia di fare e comunicare sarà messa al bando, a fronte di un mood letargico ben poco apprezzato da partner ed amici.