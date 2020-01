Sabato 4 gennaio 2020 troveremo Urano e la Luna sui gradi del Toro, mentre il Sole, Mercurio, Plutone, Giove e Saturno stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Marte sosterà in Sagittario, nel frattempo Venere proseguirà il suo transito in Acquario. Infine il Nodo Lunare permarrà nel segno del Cancro, così come Nettuno rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Toro, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: finanze in pole position. L'aspetto maggiormente favorito dagli Astri sembra essere quello finanziario, nel quale i nativi farebbero bene ad assumere un atteggiamento da 'formichina' in vista di eventuali periodi di magra.

2° posto Capricorno: acquisti. Sabato i nati del segno vorranno, con ogni probabilità, concedersi una sessione di shopping da 'urlo' non badando a spese, specialmente per gli oggetti d'arredamento o elettrodomestici per l'abitazione.

3° posto Toro: poliedrici. Indirizzati su più fronti, i nati del segno riusciranno, grazie allo Stellium unito al moto diretto di Urano, a ricavare svariate gratifiche, perlopiù morali, da diversi versanti lavorativi.

I mezzani

4° posto Vergine: flirt. Penultimo giorno settimanale favorevole alle nuove conoscenze per i nativi, alcune dei quali avranno ottime chance di divenire splendidi e focosi flirt di inizio 2020.

5° posto Sagittario: Viaggi. I nati del segno vorranno concedersi un breve viaggio, o una gita fuori porta, prima del rientro lavorativo. Ciò li aiuterà a riorganizzare le idee e, nel mentre, ritemprare il loro benessere psico-fisico.

6° posto Acquario: scappatelle. Sebbene legati da una storia sentimentale, questo sabato a causa dello Stellium di Terra i nativi potrebbero sentirsi risvegliare lo spirito trasgressivo che li contraddistingue, ed alcuni 'cederanno' ad una intrigante scappatella.

7° posto Scorpione: ripensamenti. Le scelte dell'ultimo periodo potrebbero essere messe sotto la lente d'ingrandimento in queste 24 ore in casa Scorpione. Sarà bene, però, che guardino avanti perchè i terreni percorsi non potranno nuovamente essere intrapresi.

8° posto Gemelli: imbronciati. Dall'umore uggioso e col muso lungo, i nativi affronteranno presumibilmente questa giornata in maniera pessimistica suscitando la perplessità delle persone con cui avranno a che fare, abituate ad un fare più scanzonato.

9° posto Cancro: relax. Le molteplici asperità odierne potrebbero far scegliere i nativi per un sabato all'insegna del relax più assoluto stretti nell'abbraccio degli affetti più cari. Lavoro in stand-by.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Il clima che regnerà presumibilmente nel focolare domestico non sarà dei migliori e ciò rendere inclini i nativi ad un certo nervosismo, che avrà sfogo con litigate che lasciano il tempo che trovano.

11° posto Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le attività pratiche da portare a termine in questa giornata per i nativi che, per allontanare lo stress, farebbero meglio a delegarne alcune e procrastinarne altre.

12° posto Pesci: accidiosi. In preda ad una pressante confusione mentale, i nati Pesci vorranno stoppare ogni incombenza odierna a fronte di un mood letargico che farà storcere il naso sia al partner che agli amici più stretti.