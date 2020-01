L'Oroscopo di lunedì 13 gennaio preannuncia che i nati sotto il segno del Toro e della Bilancia saranno pieni di energia, mentre l'Ariete e il Capricorno avranno qualche difficoltà sul lavoro. Di seguito le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12° Acquario: non inizierete la settimana nel migliore dei modi, purtroppo alcune questioni familiari obnubileranno la vostra mente, solitamente brillante. Mantenete la serenità, perché tutto si sistemerà a breve.

Qualche acciacco di stagione vi creerà qualche disagio.

11° Leone: purtroppo vi renderete conto di avere fatto una gestione un po' troppo allegra del vostro budget, ma non temete, iniziate a stringere la cinghia e ad evitare gli sprechi. Cercate di evitare i cibi troppo calorici.

10° Capricorno: la vostra cocciutaggine vi ha portato ad avere alcuni problemi di comunicazione sia sul lavoro che a casa, ora cercate di assumere un atteggiamento più rilassato. Una telefonata potrebbe innervosirvi, tenetene conto.

9° Ariete: siate più morigerati in amore, perché certi atteggiamenti potrebbero infastidire il vostro partner. Sul lavoro avete creato un ambiente un po' ostile, va bene essere leader severi, ma cercate di mostrare anche generosità ed empatia.

8° Vergine: subirete una piccola flessione dovuta al fatto di esservi fidati un po' troppo degli altri, cosa che non è molto da voi. Riprendete ad essere più distaccati e vedrete che tutto andrà per il meglio.

7° Scorpione: le cose non vanno affatto male, ma il problema è che non sapete nemmeno voi cosa desiderate e questo ci crea disagio e instabilità emotiva. Fissate delle priorità e riprenderete in mano la vostra vita.

Le previsioni astrali dei primi sei segni in classifica

6° Gemelli: una persona è molto interessata a voi, cercate di non essere troppo i soliti soggetti bipolari o la farete scappare.

Una bella notizia sul lavoro vi farà iniziare la settimana nel migliore dei modi.

5° Sagittario: è un buon momento per organizzare quel viaggio che volevate fare, anche se la data è lontana impegnare la mente in questo progetto vi rilasserà e migliorerà le vostre relazioni sociali e lavorative. Salute di ferro e buon umore vi accompagneranno per tutta la giornata.

4° Bilancia: la domenica di riposo vi ha ricaricato, siete pronti e pieni di energia ed affronterete la giornata alla grande. Un incontro imprevisto vi farà sorridere molto.

3° Toro: dopo una settimana un po' difficile avete ritrovato la vostra serenità. Lavoro e amore procederanno benissimo e vi sentirete anche in gran forma.

2° Cancro: sentimentalmente sarete molto ispirati, la vostra sensibilità farà perdere la testa a più di una persona.

Soldi in arrivo, inoltre le stelle sono con voi e vi sentirete pervasi di energia positiva.

1° Pesci: è il giorno perfetto, approfittatene per organizzare il lavoro arretrato. Sono in arrivo soldi e inoltre qualcuno si farà vivo e ne sarete felicissimi. Salute di ferro.