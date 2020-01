Durante la giornata di giovedì 23 gennaio l'Ariete e i Gemelli saranno pacifici e senza voglia di fare faville. Molta passione invece attende i nati del segno della Bilancia, mentre il Leone sarà al centro di un progetto lavorativo molto impegnativo e diversi conteranno su di loro. Il Cancro dovrà fare attenzione alle parole che utilizzerà con il partner, dal momento che potrebbe scatenare “tempeste” all'interno della coppia.

A seguire, le previsioni astrali segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete in vena di evitare le polemiche, dal momento che i vostri interessi saranno al centro di questa giornata che si prospetterà piuttosto faticosa, ma vedrà anche un netto rialzo amoroso.

Toro: sarà una giornata di relax e di qualche iniziativa che incentivi la vostra voglia di osare sui divertimenti. Non mancherà una serata all'insegna dell'allegria: dovrete comunque fare i conti con il vostro portafogli.

Gemelli: pantofolai. Preferirete stare a riposarvi in casa anziché seguire un amico in un'avventura.

Avreste bisogno di fare qualcosa che rivitalizzi la vostra mente e il vostro corpo, a cominciare da una cena diversa dal solito.

Cancro: qualche malinteso con il partner potrebbe suscitare una qualche rabbia. Potreste avere la sensazione di essere stati 'traditi' o perlomeno di essere stati esclusi da qualcosa di vitale importanza.

Leone: avrete a che fare con una collaborazione, la quale prevederà un'iniziativa molto interessante per poter accrescere la vostra popolarità. Sarete poco energici, ma in serata saprete come ricaricarvi.

Vergine: un litigio con una persona importante dal punto di vista affettivo sarà piuttosto sconvolgente per voi, tanto che sarete tentati di riappacificarvi prendendovi ogni responsabilità. Rifletteteci.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanta passionalità erotica vi porterà anche a progettare qualcosa che rilanci positivamente la vostra relazione amorosa.

Alle porte c'è un progetto da fare in due che potrebbe cambiarvi la vita.

Scorpione: al momento soltanto il vostro partner sembrerà comprendervi, perciò vi rifugerete fra le sue braccia per potervi sfogare su cosa non è andato bene in questi giorni. Sarà un'opportunità per avvicinarvi ancora di più.

Sagittario: un incontro vi rivoluzionerà il resto della settimana. Con questa persona si svilupperà una sorta di “amore a prima vista” non necessariamente di stampo sentimentale.

Capricorno: perplessità. Qualcosa sul posto di lavoro vi lascerà senza parole, ma avrete modo di capire che sarà soltanto una nuvola passeggera che si allontanerà in men che non si dica.

Acquario: l'amore avrà voglia di una ventata di aria fresca, non soltanto per poter sviluppare nuovamente l'intesa, ma anche per rafforzare la complicità erotica.

Pesci: un successo lavorativo o un investimento ben riuscito sarà un incentivo al vostro umore per risollevarsi in modo significativo. Vi sarà utile prendervi qualche ora per distendervi e dedicarvi ai vostri hobby.