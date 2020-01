Le previsioni astrali di domenica 12 gennaio 2020 annunciano ventiquattro ore di straordinaria positività per i nati sotto i segni zodiacali di Toro e Cancro, entrambi molto favoriti in amore. Grande ottimismo e brillantezza caratterizzerà questa giornata anche per i Gemelli.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in amore avreste bisogno di maggiore concretezza. I single avranno la possibilità di trasformare un'amicizia in qualcosa di più forte, ma dovranno essere bravi a non compromettere il rapporto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ritornerà qualche piccolo problema legato al passato. Attenzione alle spese eccessive che potrebbero prosciugare le vostre risorse economiche.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sul luogo di lavoro non state vivendo un periodo facilissimo. Anche in amore siete in attesa di risposte dal partner per ottenere le conferme che cercate.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in questa giornata sarai particolarmente ottimista. Le iniziative nate negli ultimi tempi sono davvero interessanti e questo costituisce lo sprone per darti la giusta energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): le novità sono dietro l'angolo, ma attenzione perché i cambiamenti improvvisi non sempre sono graditi e favorevoli per voi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): vivete alla giornata senza farvi coinvolgere troppo dai pensieri negativi della vostra mente. Godetevi il presente perché la vita è sempre troppo breve.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): per quanto concerne i sentimenti, state vivendo una storia d'amore particolare che vi regala momenti di folle gioia alternati ad attimi di grande delusione.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): per i sentimenti è un periodo molto favorevole fatto di molti incontri e nuove durature e stabili amicizie, che potrebbero anche trasformarsi in qualcosa di più importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): attenzione al vostro nervosismo eccessivo che potrebbe portarvi ad avere una brutta discussione con il/la vostro/a compagno/a.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vostra storia d'amore sta vivendo un periodo di crisi. Dovete essere bravi a mantenere solida la relazione. Le cose miglioreranno a partire dalla prossima settimana.

Toro (21 aprile – 21 maggio): sarà una giornata positiva, nella quale recupererete energia, vitalità e voglia di fare e rimettervi in gioco, sia in amore che sul lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sul lavoro non strafate per dimostrare a tutti i costi le vostre capacità professionali. Il talento, prima o poi, emerge sempre.