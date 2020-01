L'Oroscopo di giovedì 9 gennaio vedrà in particolare i segni di Cancro e Pesci in stato di grazia, mentre Leone e Acquario avranno qualche problemino ad organizzarsi sul lavoro.

Di seguito le previsioni e la classifica di tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Bilancia: purtroppo sarete molto nervosi e irritabili, dovete assolutamente ritrovare la vostra solita calma. Non lasciatevi sopraffare dallo sconforto e la depressione, dovete reagire e siete in grado di farlo.

11º Gemelli: non vi state comportando bene con i vostri cari, troppi scatti di ira ed è inutile che dopo cerchiate di riparare, fissatevi un obiettivo sul lavoro e sistematelo, fatto questo, tutto migliorerà.

Qualche doloretto vi affligge, ma non è nulla di preoccupante.

10º Leone: attenti a non scontrarvi sul lavoro, in questo periodo siete un po' troppo suscettibili. Potreste fare un incontro insolito, che potrebbe riservare una piacevole sorpresa. Occhio a non prendere freddo.

9º Acquario: siete geniali ma in questa giornata sarete molto disorganizzati, il consiglio è quello di pensare solo al lavoro. La sera trascorretela in relax in famiglia, questo vi riempirà di energie positive.

8º Sagittario: un po' di maretta in campo sentimentale, ma nulla che non possiate risolvere con un po' di gentilezza.

In questa giornata si deve lavorare, avrete il fine settimana per divertirvi.

7º Toro: purtroppo qualcuno si sta approfittando della vostra disponibilità, fermate questa cosa sul nascere. Godetevi la famiglia e ricordate di fare più attenzione con il cibo.

Le previsioni astrali dei primi sei segni in classifica

6º Capricorno: avete iniziato un piccolo viaggio per trovare il vostro equilibrio e questo sta iniziando a dare i suoi frutti, riceverete una notizia molto positiva. Una telefonata vi stranirà un po', ma sarà solo una cosa frivola.

5º Scorpione: in amore avrete la conferma che cercavate quindi rilassatevi, inoltre pare proprio che dei soldi stiano per arrivare. Salute più che buona.

4º Vergine: a un passo dal podio, in questa giornata riceverete una visita molto gradita, inoltre scoprirete qualcosa che vi aprirà nuove porte lavorative.

Salute perfetta.

3 º Cancro: godetevi la famiglia, rilassatevi, va tutto bene e dovete solo fare scorrere gli eventi. In amore e sul lavoro riuscirete a trovare i giusti equilibri.

2º Pesci: sarà una giornata perfetta per voi, vi sentirete vitali e carichi di energia. Approfittatene per sistemare alcune faccende arretrate. In amore farete un incontro molto piacevole.

1º Ariete: amici dell'Ariete questo giovedì sarà il vostro giorno, scoprirete che qualcuno è attratto da voi, riceverete una gratifica economica di un certo peso e scoppiate di salute. Approfittatene per fare il pieno di energia positiva