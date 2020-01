Le previsioni zodiacali del 21 gennaio ci presentano la situazione lavorativa dei 12 segni presi in esame. Capricorno dovrà affrontare una giornata non particolarmente positiva, Ariete dovrà ritrovare la propria serenità.

Ariete: non riuscite ad essere sereni e risulta compromessa anche la sfera lavorativa. Ricercate un po' di tranquillità e tornate a fare tutto ciò che vi rendeva felici. Sarebbe un grosso problema tralasciare il lavoro.

Toro: riflettete maggiormente, alcune vostre scelte dovrebbe essere ragionate di più.

L'ambiente lavorativo sta risentendo dei vostri continui sbalzi d'umore. Cercate di calmarvi e non 'tirate troppo la corda'.

Gemelli: le gratificazioni che stavate aspettando sono finalmente arrivate. Sarete entusiasti per i traguardi raggiunti, in questo modo potrete guardare al futuro con maggiore slancio.

Cancro: state spendendo troppo, il vostro lavoro non vi consente esborsi eccessivi. Cercate di essere oculati e non fate 'il passo più lungo della gamba'. Pensate alla vostra professione come fonte di guadagno ma anche come innalzamento della qualità della vita.

Leone: alcuni colleghi risulteranno essere troppo gelosi della vostra sapienza professionale. Potreste essere messi in cattiva luce, dovrete essere abili e districarvi in mezzo a tante malelingue.

Vergine: le stelle stanno dalla vostra parte, in questa giornata potreste concedervi il lusso di osare di più. Riprendete in mano un progetto che appariva troppo complesso, stavolta potreste riuscire a sbrogliare il 'bandolo della matassa'.

Bilancia: sono tante le idee che vorreste mettere al servizio della vostra sfera professionale, non rivelate troppi segreti o qualcuno potrebbe sfruttare le vostre brillanti intuizioni.

Scorpione: la giornata lavorativa risulterà particolarmente proficuo. I vostri superiori vi metteranno al corrente di alcuni cambiamenti positivi che vi riguarderanno. Continuate ad impegnarvi per raggiungere traguardi sempre più importanti.

Sagittario: potrebbero presentarsi alcune novità lavorative. Starà a voi stabilire se prenderle con entusiasmo oppure considerarle situazioni negative. In ogni caso 'rimboccatevi le maniche' e credete di più in voi stessi.

Capricorno: non sarà una giornata particolarmente positiva, cercate di risolvere alcuni dei problemi che investono la vostra sfera lavorativa. Se non riuscirete nell'intento potrete dire di averci almeno provato.

Acquario: fate il vostro lavoro in maniera serena e accurata. Non pensate troppo al futuro ma concentratevi principalmente sul presente. Qualcosa potrebbe distogliere la vostra attenzione da fatti concreti.

Pesci: le proposte che riceverete saranno molto interessanti. Dovrete capire quali possono fare al caso vostro e quali vi potrebbero dare degli stimoli superiori a quelli attuali.