L'Oroscopo di martedì 7 gennaio analizza gli incroci planetari tenendo conto di Marte in Sagittario, Luna e Urano in Toro, Venere in Acquario. L'astro dell'amore elargisce dall'Acquario un modo di vivere i sentimenti più autonomo e indipendente, mentre Marte garantisce una nuova carica dinamica e affascinante, dove anche i pensieri positivi collaborano a rendere l'amore e le opportunità più profonde e ottimistiche.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di martedì

Ariete: gli astri presenti in Capricorno producono un po' di stanchezza e disturbano l'umore. Ma espansivi come siete, vi difenderete alla grande e soprattutto in campo lavorativo, l'audacia sarà premiata in modo fortunato. Buono l'amore, ma dovrete puntare su un fascino spettacolare che stupisce con effetti speciali.

Toro: una nuova rinascita viene garantita dalla Luna nel segno. Nettuno dai Pesci guarda benevolo gli affetti e potrete approfondire la sfera amorosa con maggiore comprensione, smorzando un po' un atteggiamento ribelle e troppo autoritario elargito da Urano nel segno.

Sono previsti guadagni in campo lavorativo.

Gemelli: Luna e Urano molto vicini al segno, attuano un cambiamento originale e imprevedibile che coinvolge sia la sfera amorosa che quella professionale. Buona la sintonia mentale con i colleghi e con la persona amata, ma per ottenere il massimo nelle sfere vitali, dovete alzare la posta in gioco e osare di più.

Cancro: l'influsso venusiano potrebbe scombussolare un po' l'amore e creare un atteggiamento altalenante. Attenzione a non farvi prendere da questi influssi lunatici, piuttosto date un taglio netto a un passato che ha fatto soffrire. Sul lavoro, tentate la sorte con maggiore audacia.

Leone: Marte in posizione di trigono favorevole, elargisce dinamismo sul lavoro e una carica energetica fuori dal comune. Venere opposta potrebbe rendere i rapporti amorosi alquanto tesi e forse dovreste essere più comprensivi con la persona amata.

Vergine: riscontrerete una certa difficoltà a uscire dagli schemi mentali prestabiliti e Marte in quadratura a Nettuno di certo non aiuta. Cercate però di non rifugiarvi in un mondo tutto vostro, evitando le sofferenze con l'isolamento. Arginando questo squilibrio emotivo, potrete aprirvi anche alle opportunità lavorative in maniera più positiva.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: sarete molto alla ricerca di conferme che potenzino il vostro desiderio di maggiori attenzioni affettive. Marte in sestile incrocia le sue energie con Venere in Acquario e sprigiona una certa ambiguità nel modo di amare, che fa prendere l'iniziativa per poi scaricarla all'altra metà. E' richiesto maggior impegno in campo lavorativo, per emergere con successo.

Scorpione: il quadro planetario sorride e nessun'ombra potrà offuscare l'amore, con Plutone, Sole, Mercurio, Saturno e Giove che creano sempre nuovi entusiasmanti modi di aprivi ai sentimenti, con maggiore slancio.

In campo lavorativo, sarete molto fortunati.

Sagittario: la presenza di Marte nel segno garantisce un modo di vivere dinamico e molto ricettivo. Venere in posizione di sestile astrologico potrebbe smussare l'aggressività marziana, richiedendo di concentrare le attenzioni affettive su di sé. Il risultato sarà un atteggiamento bizzarro e altalenante sia in amore che in campo lavorativo.

Capricorno: in amore l'approccio sarà morbido e delicato, cercando i punti d'incontro caratteriali e lasciando fluire le emozioni in maniera graduale. Molto vitali, passionali e intelligenti, piacerete così come siete e sarete apprezzati per la vostra spontaneità.

Se voi in coppia dovrete chiarire qualche attrito amoroso, questo è il momento giusto con Mercurio nel segno. Sono previsti ottimi risultati in campo lavorativo.

Acquario: cercherete di ampliare al massimo la sfera amorosa, prendendo l'iniziativa in modo amabile e molto ricettivo. In campo lavorativo, buoni gli influssi marziani che spingono a fare di più e a progredire, tenendo conto di una nuova energia positiva che fa dare il massimo nelle proprie professioni.

Pesci: Nettuno nel segno molto sensibile, creativo e comprensivo, amplia gli orizzonti amorosi avviando una rinascita emotiva sensazionale per gli affetti.

Sono previste splendide novità grazie alla vicinanza benefica di Mercurio, dovrete solo avere più fiducia in voi stessi. Buono il lavoro, di successo grazie agli influssi positivi della Luna in Toro.