Secondo le previsioni astrologiche il cielo di febbraio 2020 è molto particolare. Il primo aspetto degno di nota dagli astri è il passaggio della Luna Nera nell'Ariete: l'eros e la seduzione saranno protagonisti per i Segni di Fuoco. L'ingresso di Venere in Ariete e di Marte nel Capricorno, invece, destabilizzerà la Bilancia. Mercurio, inoltre, entrerà in moto retrogrado nei Pesci portando molte problematica pratiche e più attività del solito per tutti.

Approfondiamo ore le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco per il mese di febbraio.

Un mese di occasioni divertenti e impegnative per i Gemelli

Ariete - Fino al 16 febbraio avrete l'appoggio di Marte: tanto sport per tutti voi o, per meglio dire, più sport del solito per tutti voi. Dal punto di vista dell'amore, dal 7 febbraio, con Venere nel Segno, comincia un periodo di grande intensità - anche passionale - che riuscirà a farvi dimenticare le problematiche causate dai pianeti in quadratura dal Capricorno. Bene per il lavoro e, in particolare, per i nuovi progetti, ma con Mercurio in moto retrogrado potrebbe essere d'obbligo prendere una pausa da tutto e da tutti.

Toro – La seconda metà del mese risulterà per voi più favorevole, almeno dal punto di vista di un aumento di energia. Siete un Segno che ama la tranquillità e sicuramente Marte in aspetto favorevole non lo utilizzerete per iscrivervi in palestra, ma per dedicarvi a qualche hobby finora lasciato da parte o in sospeso. La vita sentimentale non vede avvenimenti degni di nota. Ricordate che con Urano nel Segno per parecchio tempo sarete sottoposti alla tentazione di cambiare tutto il vostro percorso sentimentale, ma lo farete più in là.

Gemelli – Il mese di febbraio per i Gemelli risulterà molto impegnativo, anche se Marte uscirà dall'opposizione e dal 16 potrete respirare rispetto agli impegni finora sopportati. Il Sole, però, dal 19 sarà in quadratura e vi renderà estremamente pigri. Venere in Ariete è dalla vostra parte e il suo sprinti va d'accordo con la vostra proverbiale brillantezza. Si prevede una vita sociale molto impegnativa.

La Luna Nera e Mercurio retrogrado vi faranno trovare in quelle situazioni stuzzicanti e divertenti che vi piacciono tanto.

Cancro – Febbraio potrebbe essere un mese piuttosto faticoso per voi del Cancro. Preparatevi, quindi, a difendervi dalle situazioni più noiose che potrebbero presentarsi in ogni campo. La situazione tenderà a migliorare a partire solo dal 19, quando il Sole nei Pesci porterà la luce che state aspettando. Se possibile, riguardatevi e dedicate questo periodo alla riflessione. Per chi è in coppia e sta attraversando un periodo di crisi è doveroso fare molta, molta attenzione per non complicare la situazione.

Oltre alla poca energia, non avrete neppure tantissima lucidità: prima di parlare, gli astri consigliano di pensarci due, tre e anche quattro volte.

Gli astri per la Vergine dicono che tutto scorre, ma lo shopping diventerà compulsivo

Leone – La Luna Nera che vi porterà una ventata di freschezza e di allegria. Per le donne del Segno è il momento giusto di prendersi cura della propria femminilità: Valorizzatevi: gli astri dicono che è tempo di cambiare. Fino al 16 comunque avrete sempre l'appoggio di Marte, dunque buona energia per tutto quello che avete in programma di realizzare, ma dosatevi con cura.

Il Sole per metà mese ancora in opposizione vi porterà, inevitabilmente, a qualche scontro con il partner: nulla di grave, non preoccupatevi. Siate solo più presenti.

Vergine – Il quadro astrologico vi parla di stabilità, ma voi siete parecchio inquieti. Marte ancora vi stuzzica moltissimo e lo farà fino al 19 febbraio, poi diventa favorevolissimo. Diciamo che non è un mese da colpi di testa. Sarete portati a vivere il quotidiano esattamente come vi piace fare e cioè senza troppi sconvolgimenti. Mercurio in moto retrogrado vi consiglierà di essere prudenti con lo shopping, insomma attenzione al portafogli!

Bilancia – Siete il Segno più sottoposto in questo mese a vivere situazioni altalenanti e per voi, dunque, parecchio complicate. Ci sarà molto da affrontare e qualcuno perderà l'equilibrio. Molti, ad esempio, saranno "costretti" a vivere quelle che fino a qualche tempo fa avrebbero considerato delle tentazioni. Altri avranno un surplus di lavoro a cui dedicarsi a tempo pieno. Fino al 16 avrete ancora l'appoggio di un bel Marte, quindi il consiglio è quello di ritagliare in questo periodo il tempo per risolvere al meglio almeno alcune incombenze. Dopo quella data, invece, è tempo di dosare le energie.

Scorpione – Di carne al fuoco, in ogni campo, ce ne potrebbe essere davvero molta. Dalla vostra parte avete una serie di pianeti importanti, tra cui Giove, che vi favorisce nel rendere ogni situazione più soft. Dal 16 febbraio arriva anche Marte in ottima posizione. Se terrete a bada un certo nervosismo almeno fino al 20 (è faticoso, lo so!), questo mese potrebbe essere davvero importante. Avrete, però, molto da fare in campo lavorativo e possibili trasferte magari non tropo gradite.

A febbraio il Capricorno si dedicherà molto al lavoro

Sagittario – Venere favorevole dal 7 febbraio vi porterà a vivere l'amore soprattutto dal lato romantico.

Lo stesso pianeta vi renderà più pigri del solito, ma molto affascinanti. Mettete in programma di rivedere vecchie amicizie o anche di conoscerne di nuove. Nonostante questo, però, avrete poca voglia di uscire e magari tutti questi incontri li organizzerete proprio tra le mura domestiche. Mercurio retrogrado, infatti, non vi farà brillare di socialità e vi renderà piuttosto casalinghi.

Capricorno – Il vostro cielo è affollatissimo e dal 16 febbraio arriverà anche Marte a fare compagnia a giganti come Giove, Saturno, Plutone. Niente male davvero. Diciamo che tutto per voi potrebbe concretizzarsi, come sempre, sul lavoro.

Per alcuni di voi potrebbero esserci promozioni o nuove (gradite) responsabilità a cui risponderete con un piglio dinamico per voi insospettabile. L'amore, invece, latiterà un poco. Il consiglio è sempre quello di lasciarvi andare un po' di più.

Acquario – In quanto a energia, la prima metà del mese sarà davvero notevole: Sole ancora nel Segno e Marte in buona posizione lavorano bene per farvi sentire in forma. La Lune Nera in Ariete è in ottimo aspetto e potrebbe risvegliare la vostra parte più nascosta e interessante, finora rimasta in disparte. Bella anche l'influenza di Venere che arriva a darvi una mano nel favorire incontri simpatici e gradevolissimi.

Mercurio durante tutto i mese non vi considererà troppo: se sarà o meno un vantaggio (Uscire? Non uscire? Chiamare? Non chiamare?), dipenderà dalla carta astrale personale e anche, però, da voi.

Pesci – Fino al 7 febbraio ci sarà Venere nel Segno e vi renderà belli, malleabili e super-romantici. Il transito del pianeta dell'amore in Ariete potrebbe portarvi una leggerissima malinconia. Per ritrovare il giusto tono bisognerà aspettare il 16 e l'ingresso di Marte nel Capricorno: sarà una bella boccata d'aria per rimettervi in gioco su vari punti di vista. Mercurio, poi, sarà retrogrado nel vostro Segno: preparatevi a ricevere moltissimi inviti, moltissime telefonate, tanti messaggi.