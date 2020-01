Le previsioni dello Zodiaco di domani, giovedì 16 gennaio 2020, vedono molto favoriti i nati sotto i segni d'acqua. In particolare Scorpione e Cancro vivranno 24 ore ricche di novità e cambiamenti. Sarà una giornata positiva anche per la Vergine, che ritroverà l'entusiasmo nel mondo professionale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): gli amori possono terminare, come tutte le cose umane. L'importante è non darsi per vinti e comprendere la bellezza dei rapporti umani.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la vostra relazione amorosa vive un momento di stallo. Con il partner sembra non esserci più dialogo e ogni minimo problema diventa una montagna insormontabile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): gli appuntamenti di lavoro vi porteranno a stare molto tempo fuori casa, trascurando - di conseguenza - i vostri affetti più cari.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): i sentimenti più sono forti e più dolore possono causare. Cercate di essere meno sensibili in ambito emotivo per evitare delusioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il tempo è prezioso e non va sprecato con cose di poca importanza. Concentratevi maggiormente su voi stessi e sulle vostre aspettative future.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): una persona a cui siete molto legati dovrà trasferirsi lontano per questioni lavorative e il distacco, almeno per i primi tempi, sarà molto duro.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non siete mai stati bravi con le parole, ma dovrete trovare il modo giusto per dire ad una persona che non siete più intenzionati a far parte della sua vita.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la giornata odierna, secondo le previsioni zodiacali, vi regalerà grandi soddisfazioni e gratificazioni nel mondo del lavoro. Inizierete ad essere apprezzati e stimati dal capo e dai colleghi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dopo gli altalenanti giorni della scorsa settimana, ora finalmente recupererete l'energia persa in amore. Ritornerà una grande intimità e complicità con il partner.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ascoltate maggiormente i consigli del partner se non volete finire in continui litigi che non fanno di certo bene alla vita di coppia.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se siete stanchi di una situazione, il consiglio è quello di voltare pagina ed andare avanti. Ma dovete fare attenzione anche alle conseguenze della vostra scelta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): per voi le previsioni zodiacali annunciano una giornata straordinaria, ricca di novità e cambiamenti soprattutto per quanto concerne l'aspetto professionale.