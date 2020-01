Le previsioni astrologiche della giornata di domani, mercoledì 15 gennaio 2020, sono pronte ad annunciare la strada da seguire per vivere una giornata felice, serena e tranquilla, all'insegna della spensieratezza e dell'allegria.

L'Oroscopo sorride soprattutto per i segni zodiacali di Toro, Pesci e Sagittario. Questo mercoledì della seconda settimana di gennaio 2020 potrebbe rivelarsi perfetto per risvegliare in molti segni zodiacali la voglia di fare, di agire e di stare tra le persone che si conoscono e si amano.

Gli scorsi giorni sono stati caratterizzati da polemiche ed inutili discussioni familiari, ma anche da qualche piccolo acciacco di salute dovuto all'influenza a causa del freddo eccessivo di questo inverno. Ma per fortuna a partire da questa giornata vi sarà una ripresa per Sagittario e Toro, che vivranno un periodo di grande successo e straordinarie gratificazioni, in amore così come nelle attività professionali. Sarà un giorno che offrirà moltissime occasioni (da sfruttare assolutamente) e buoni propositi da portare avanti per il futuro più o meno prossimo.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dopo i giorni superlativi della settimana scorsa, ritornerete alla monotonia della vita quotidiana. Il vostro carattere richiede continui stimoli e quando questi mancano vi sentite persi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le previsioni zodiacali di questo mercoledì sono estremamente positive per voi. Sia l'amore che il lavoro procedono alla grande. Non vi potete lamentare neppure degli affari.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siate decisi nelle scelte sentimentali. Non serve a nulla prendere tempo oppure rimandare alcune decisioni. L'importante è essere chiari sempre e fin da subito.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): i vostri sentimenti verso il partner sembrano svaniti. Non provate più le emozioni di prima e avete il timore di confessarlo al partner per paura di una sua reazione violenta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): quando meno ve lo aspettate, le insidie potrebbero essere dietro l'angolo. Attenzione ai falsi amici che potrebbero approfittare della vostra fiducia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): affrontate di petto le avversità della vita. Questo è un periodo difficile per voi ma non dovete abbattervi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):secondo le previsioni astrologiche, sarà per voi una giornata indimenticabile, decisamente migliore rispetto alle scorse settimana. Sorprese e novità saranno dietro l'angolo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): gli impegni professionali vi sottrarranno molto tempo da dedicare alla famiglia e ciò potrebbe causarvi qualche litigio con il partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarà una giornata decisamente no.

Rimandate tutto ai prossimi giorni. Non è il caso di prendere decisioni importanti con gli astri avversi.

Previsioni astrali: la giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il partner vi darà qualche problema di troppo. Attenzione ai litigi, ultimamente sempre più frequenti. Nella vostra relazione di coppia sembra essersi rotto qualcosa.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il vostro sarà uno dei segni più fortunati di questa giornata. Le stelle sono dalla vostra parte e vi assisteranno in tutto ciò che metterete in campo in queste 24 ore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sul posto di lavoro non mettetevi contro i colleghi che potrebbero vendicarsi mettendovi in cattiva luce agli occhi del capo.