La settimana sta per volgere al termine, ma prima che arrivi il weekend vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per le giornata di domani, 16 gennaio, per i dodici segni dello zodiaco. Grazie agli influssi di Marte è un buon momento per il Sagittario, per il quale sono favoriti i progetti e le iniziative. Recupera il Leone, che ricarica forza ed energie e si prepara ad un fine settimana vantaggioso. Sottotono i Pesci, ci sono delle problematiche in amore, qualcuno dovrà prendere delle decisioni entro l'arrivo della primavera, meglio l'Acquario.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 16 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche 16 gennaio 2020: da Ariete a Vergine

Ariete: durante le prossime 48 ore sarà bene per il segno mostrarsi paziente ed evitare decisioni di impulso. Gestire i rapporti interpersonali potrebbe rivelarsi più difficile del previsto e non è da escludere la nascita di conflitti e malumori all'interno della sfera sentimentale e dei rapporti lavorativi.

Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri come un'emicrania.

Toro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante la giornata di giovedì 16 gennaio. È il momento ideale per coloro i quali intendono risolvere delle problematiche sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale: gli astri vi danno una marcia in più. Con l’inizio del mese di febbraio l’amore vivrà una fase molto interessante, saranno favoriti i progetti e le iniziative, sarà un momento ricco di emozioni.

Gemelli: dopo un inizio settimana alquanto faticoso arriva per il segno un momento di recupero. Questa giornata si rivelerà più fortunata delle altre, ci sarà un miglioramento dal punto di vista fisico e anche all'interno dei rapporti interpersonali si potrà recuperare, soprattutto per chi ha dovuto affrontare crisi o discussioni all'interno della sfera sentimentale.

Tuttavia, sarebbe bene non fare il passo più lungo della gamba e pensare bene alle parole da utilizzare perché, in caso contrario, rischiate di aumentare le distanze con il partner.

Cancro: il vostro oroscopo vi sorride, durante le prossime giornate vi sentirete coraggiosi e determinati a dar voce anche ai pensieri più contrastanti. Ci sono delle cose da mettere in chiaro, soprattutto in amore ed avrete l’atteggiamento giusto per farlo. È un buon momento per cercare di salvare un rapporto in crisi, avviare nuove conoscenze o stringere delle collaborazioni di tipo lavorativo.

Leone: rispetto alle prime giornate alla settimana, questo giovedì vi vede tonare in carreggiata, potrete ragionare con maggior lucidità e mettere un po’ di ordine. Sarà bene evitare persone che cercano soltanto di mettervi i bastoni fra le ruote o che tirano furori il peggio di voi, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso e continuare per la propria strada.

È buon momento dal punto di vista fisico, vi sentite energici e la voglia di fare non manca.

Vergine: i nati sotto questo segno di solito sono molto bravi ad assumersi le proprie responsabilità, la giornata di giovedì 16 gennaio si rivelerà vantaggiosa per coloro i quali desiderano concludere dei rapporti, sentimentali e non, che si sono dimostrati controproducenti. In questo momento siete molto pratici, non avete mezze misure e questo vi aiuta a focalizzarvi al meglio sui vostri obiettivi.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno, è un momento positivo per i rapporti interpersonali, anche per chi è alla ricerca di chiarimenti.

Durante questa giornata il consiglio delle stelle è di dedicarvi un po’ di tempo, praticare dello sport o trascorrere dei momenti all'aria aperta. La fine di gennaio si rivelerà positiva per chi intende iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

Scorpione: sono giornate faticose per il segno, completamente assorbito dal lavoro, tanto da trascurare l’amore e la famiglia. Durante questa giornata potrebbero nascere dei contrasti ma con l’arrivo del weekend si potrà recuperare e dare nuova forza ai legami personali. Per quanto riguarda il fisico sarà bene evitare gli sforzi, la stanchezza accumulata potrebbe rappresentare un ostacolo.

Sagittario: c'è desiderio di cambiamento e novità, durante le prossime giornate qualcuno inizierà a parlare di importanti progetti come un viaggio, un trasferimento ma anche il matrimonio. È un momento per organizzare qualcosa di nuovo, le stelle sono dalla vostra parte e potrete vivere delle forti emozioni. Gli influssi di Marte vi danno una marcia in più in ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe anche ottenere un incarico vantaggioso.

Capricorno: per definizione il Capricorno è un segno positivo, che ama costruire, progettare e mettersi in gioco. Tuttavia durante le prossime ore potreste essere piuttosto pessimisti, vedere il bicchiere mezzo vuoto e favorire la nascita di contrasti e discussioni all'interno della sfera sentimentale e dei rapporti interpersonali.

Sarà dunque bene concedersi un momento di riposo, il weekend sarà più vantaggioso.

Acquario: quelle di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio saranno le giornate ideali per parlar, confrontarsi e trovare delle soluzioni. Vi impegnerete a ritrovare la serenità e soprattutto in amore le stelle vi aiuteranno. Il romanticismo torna all'interno dei rapporti di coppia mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Alti e bassi in ambito lavorativo, meglio non esporsi più del dovuto.

Pesci: il mese di gennaio si sta rivelando vantaggioso per il segno che soprattutto in ambito lavorativo sta vivendo un momento ricco di soddisfazioni e novità.

Al contrario l’amore riserva delle preoccupazioni, soprattutto per coloro i quali vivono un rapporto che va avanti da lungo tempo e che avrebbe bisogno di prendere una nuova piega o per coloro i quali sono incastrati in due relazioni parallele. Il consiglio degli astri è quello di prendervi un momento per voi e ragionare, presto bisognerà prendere una scelta.