Le previsioni zodiacali di mercoledì 29 gennaio annunciano una situazione astrale particolarmente propizia per i nati sotto i segni di Toro e Gemelli, favoriti rispettivamente nel lavoro e in amore. Gli affari proseguono a gonfie vele per l'Acquario, tra i segni zodiacali più positivi di questa giornata.

Le previsioni astrali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): una brutta notizia potrebbe rovinarvi la giornata. Non lasciatevi abbattere dal destino e proseguite il vostro ideale di perfezione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): gli astri non vi saranno particolarmente favorevoli in questo ultimo mercoledì di gennaio. Attendete i prossimi giorni se dovete prendere una decisione importante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): quando siete stanchi dal lavoro, è bene non iniziare discussioni con il vostro partner, finirete col litigare nel 90% dei casi.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): prosegue il vostro momento di gloria. Sarete favoriti soprattutto negli affari grazie all'avvento di nuovi ambiziosi progetti da inseguire.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la vita di coppia con il partner vi regalerà emozioni indimenticabili. La vostra relazione amorosa si sta consolidando sempre più. Per i single, Cupido potrebbe colpirvi con le sue frecce.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): assecondate il partner nelle sue decisioni se volete evitare litigi continui. Non state vivendo un buon periodo neppure sul posto di lavoro, ma dalla settimana prossima le cose si aggiusteranno.

La giornata per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): cercate di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Abbattersi non serve a nulla, se non a peggiorare ulteriormente le cose.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ascoltare troppo spesso il vostro cuore può portarvi a prendere decisioni istintive e poco ragionate. Siate più riflessivi e meno impulsivi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): le vicissitudini familiari vi porteranno ad avere qualche acceso scambio di vedute con i vostri parenti ma non c'è oltremodo da preoccuparsi.

Le previsioni astrologiche per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le bugie hanno le gambe corte. E' meglio preferire sempre la verità alla menzogna per evitare problemi con le persone che vi stanno accanto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non demordete nel cercare un impiego professionale che vi gratifica a pieno. Alle volte occorre molta tenacia e sacrificio prima di ottenere i risultati sperati.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il lavoro vi garantirà una posizione sociale importante grazie ad un nuovo prestigioso incarico che oggi sarà affidato a voi, premiandovi per le vostre capacità professionali.