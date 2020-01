Per il segno della Vergine, questo febbraio vedrà Marte completamente dalla parte dei nativi, soprattutto nella seconda metà del mese. Saranno, quindi, favoriti gli ambiti essenzialmente erotici, ma anche i viaggi ed il lavoro pratico. Mercurio avverso, invece, sarà di ostacolo per molti, ma Giove sarà in grado di offrire molte opportunità anche per quanto riguarda il lavoro. Ottimi gli incontri e le relazioni che prometteranno un lungo periodo insieme alla persona amata.

Amore e affetti

Purtroppo, per quanto riguarda le prime due settimane del mese di febbraio, queste potrebbero rivelarsi molto difficili se intendete stabilire una relazione tenace e priva di ostacoli nel futuro.

Se procederete a piccoli passi, instaurando innanzitutto un dialogo fra voi e il vostro partner, allora la situazione potrebbe vedere una svolta positiva oltre a rivitalizzare una idea che potrebbe concretizzarsi in modo piuttosto efficace. Nella seconda metà del mese, il favore si sposterà verso i single, che appariranno attraenti agli occhi di chi vi interessa e con cui vorreste avere una relazione più intensa.

Dal 17 febbraio, Marte aumenterà l'intesa erotica sia per quanto riguarda le coppie appena nate che per quelle più datate.

Sicuramente questo lato sensuale messo in atto sarà un ottimo elemento anche per eventuali progetti che possano coinvolgere la sfera familiare ed emotiva.

Lavoro e studio

Dal giorno 4 febbraio, purtroppo, Mercurio non sarà favorevole nel vostro cielo, quindi potrebbero subentrare problemi a livello organizzativo, per accordi e per eventuali collaborazioni fra colleghi. Anche per quanto riguarda la ricerca del lavoro ci potrebbero essere delle difficoltà abbastanza consistenti, ma il consiglio sarà comunque quello di proseguire questa ricerca in modo costante perché Giove vi offrirà sicuramente qualche occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Dovrete, inoltre, essere molto cauti con le vostre finanze, in quanto, purtroppo, ci saranno delle spese in più a cui far fronte. Non potrete permettervi di fare acquisti troppo importanti dal punto di vista economico. Si tratterà, comunque, semplicemente di rimandarli a tempi migliori, senza pensare di rinunciarvi del tutto. Anche studiare potrebbe risultare parecchio difficoltoso, a causa della scarsa concentrazione: avrete, comunque, sempre quella carta vincente che vi permetterà di avere un voto accettabile.

Fortuna e salute

Marte, dal giorno 17, si presenterà con molte energie per diversi ambiti della vostra vita, ma, in particolare, gli influssi si prospettano benevoli soprattutto per eventuali viaggi, sia di piacere che di lavoro, mentre non bisognerà esagerare con gli sport, soprattutto quelli che richiedono un grande dispendio di forze. Sul fronte della salute, questa si presenterà buona per gran parte del mese, ma fate attenzione a qualche malanno anche se questo sarà di poco conto.