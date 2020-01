L'Oroscopo dell'amore per i single dal 20 al 26 gennaio, punterà un riflettore sulle energie amorose in grado di rivoluzionare la vita sentimentale di ciascun segno zodiacale. Buoni gli influssi di Marte dal Sagittario, Mercurio e Sole dall'Acquario, che garantiranno una marcia in più per progredire con maggiore fiducia, intelligenza e ottimismo. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate per l'amore.

Influssi portentosi settimanali nell'oroscopo di gennaio

Ariete: Marte in posizione favorevole per tutta la settimana, elargirà fascino e passione.

In sinergia con Luna lunedì, potrete aprirvi alle nuove storie in maniera più libera e frizzante. Attenzione a una dissonanza astrale di Luna, Plutone, Saturno e Giove nelle giornate di giovedì e venerdì, un po' pesante per i sentimenti, che priverà di farvi aprire completamente alle nuove conoscenze.

Toro: molto superficiali e privi di stimoli, a inizio settimana potreste essere avvolti da una quadratura di Urano e Sole che priverà degli slanci consoni a concretizzare l'amore. In sinergia con Mercurio, l'astro solare potrebbe confondere un po' le idee e sarete indecisi sul da farsi.

Buone invece le giornate di giovedì e venerdì.

Gemelli: una settimana altalenante si aprirà all'orizzonte sentimentale. Venere, Nettuno, Luna e Marte remeranno contro e forse vi sfideranno ad aprirvi con maggiore slancio emozionale, alle nuove conoscenze. Potrete contare però sula vicinanza di Urano, che cercherà di rivoluzionare l'amore in maniera imprevedibile. Buona la giornata di sabato.

Cancro: bando alle esitazioni in questa settimana e potrete aprirvi alle nuove storie con una marcia in più.

Finalmente Sole romperà la quadratura astrale ed entrerà in Acquario, sprigionando un approccio più leggero, vitale e frizzante. Attenzione a una Luna in opposizione a metà settimana, che potrebbe creare confusione.

Leone: molto magnetici, affascinanti e ricchi di passione con Luna e Marte in trigono nelle giornate di lunedì e martedì, sarete più sicuri delle vostre capacità e conquisterete il probabile futuro partner contando su una profondità d'animo disarmante.

Attenzione a un'opposizione di Mercurio e Sole che cercherà di arginare le energie dinamiche.

Vergine: un po' nervosi a causa di Luna e Marte in trigono, potreste vivere le nuove sensazioni in modo aggressivo e instabile. Alcune scelte potrebbero risultare troppo precipitose e generare degli effetti imprevedibili. Buone le giornate di giovedì e venerdì, dove potrete approfondire sensazioni più consapevoli.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buono l'inizio settimana per l'amore con Marte e Luna in sestile astrologico favorevole. Un po' giù di tono nelle giornate di giovedì e venerdì, vorreste avviare un'evoluzione amorosa che non riuscirà a prendere il volo a causa di una mancanza di energie vitali. Piuttosto incerti sul da farsi, nel fine settimana giungerà una svolta risolutiva.

Scorpione: ottimo il trigono Venere-Nettuno favorevole per l'avviamento delle nuove storie amorose. Se Mercurio in quadratura cercherà di remare contro, bloccando un po' l'avvicendarsi delle novità sentimentali, Saturno, Plutone e Giove avvieranno grandi cambiamenti per l'amore e le conoscenze piomberanno a ripetizione come ciliegie.

Sagittario: accoglierete Luna nel segno lunedì e martedì, che rivoluzionerà la sfera affettiva ampliando le vedute mentali a 360°. Più riflessivi, simpatici e positivi, potrete avere un quadro completo della persona che vi sta dinanzi. Luna parlerà al vostro cuore anche nella giornata di sabato e prenderete le decisioni giuste in amore.

Capricorno: maggiormente fiduciosi in voi stessi grazie alla presenza di Giove e Saturno nel segno, potrete approcciarvi alle novità amorose elargite da Mercurio, in maniera più consapevole e sicura. La parola sorpresa sarà favorevole a far concretizzare i sogni amorosi. Quindi, bando alla pigrizia e potrete stupire la persona che vi ha rapito il cuore, con effetti speciali.

Acquario: molto avvolgenti e allegri con Sole nel segno martedì, di sicuro non passerete inosservati in un gruppo di amici. Approfondirete con slancio i rapporti amichevoli e una nuova energia farà in modo che alcune amicizie, potranno diventare qualcosa di più.

Sabato sarà splendido con Luna nel segno.

Pesci: nuove attrazioni si faranno largo nella vostra mente fantasiosa e potrete approfondire alcune conoscenze avviate già da tempo. Venere e Nettuno renderanno il tutto magico e a un tratto vi troverete a consolidare l'amore come per magia. Gli astri saranno dalla vostra parte, solo Luna potrebbe inscenare qualche attrito martedì.