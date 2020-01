L'Oroscopo di questo martedì 14 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Pesci e della Bilancia pieni di energia, mentre l'Ariete e il Cancro avranno qualche difficoltà sul lavoro. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Capricorno: qualche scelta troppo azzardata vi ha portato a sperperare un po' di denaro, quindi cercate di rimediare a questo problema mostrandovi più oculati. I vostri familiari hanno bisogno di voi, quindi cercate di essere più presenti.

Attenti ai malanni di stagione.

11° Leone: il vostro problema è che credete di avere sempre ragione, siate più umili e imparate anche ad ascoltare gli altri. Ci sarà una piccola lite sul lavoro, statene fuori. Siate più morigerati con il cibo e limitate le spese inutili.

10° Cancro: da quando sono finite le vacanze di Natale c'è un perenne senso di tristezza che vi accompagna, sentite si essere soli ma non è così. Siete molto sensibili, ma dovete reagire e iniziate organizzandovi i tempi sul lavoro.

Una telefonata vi indispettirà, non dateci peso.

9° Ariete: una novità sul lavoro vi ha destabilizzato, purtroppo sentite di non avere più il controllo, ma potete e dovete cambiare le cose. Una persona ha bisogno di sentirvi vicino lo sapete bene, quindi non siate troppo rigidi. Attenti ai colpi di freddo.

8° Toro: questo martedì sarete particolarmente pigri, il consiglio è quello di reagire e collaborare con gli altri sul lavoro. Una persona dal passato vorrà incontrarvi, cercate di essere pronti. Un po' di frutta e verdura in più vi farà stare molto meglio.

La classifica dalla settima alla quarta posizione

7° Sagittario: avete ancora la testa alle vacanze, ma ora vi tocca lavorare, quindi non siete al top, tuttavia col vostro carattere e la vostra determinazione riuscirete a conquistare tutti.

Avete deluso una persona, iniziate a scusarvi ma non bruciate le tappe, date tempo al tempo.

Acquario: è un buon giorno per gli affari tenetene conto. Farete un incontro inaspettato che vi rallegrerà molto. Riceverete inoltre una risposta positiva che aspettavate da tempo. Una persona ha davvero bisogno di voi e lo sapete bene, quindi non lasciatela sola.

5° Vergine: una persona è cotta di voi e vi sta lanciando segnali, tenetene conto. Sul lavoro si paleserà una nuova possibilità cercate di coglierla o lo farà qualcun altro che non vale quanto voi. Avete una salute praticamente perfetta siatene fieri, del resto l'Oroscopo 2020 ha decretato che è il vostro anno.

4° Scorpione: a un passo dal podio, sarete pervasi di energia positiva. Questo sarà il giorno giusto per provare nuove avventure, cercate di non isolarvi ma state a contatto con gli altri perché ne avrete solo benefici.

La sera state in famiglia, niente uscite folli, meglio riposare.

Oroscopo, prime tre posizioni sul podio

3° Pesci: siete dei sognatori e questa vostra particolare visione del mondo domani vi porterà benefici, riuscirete a risolvere una situazione molto delicata e due persone si contenderanno le vostre attenzioni. Sarete carichi di energia positiva.

2° Bilancia: l'Oroscopo 2020 vi aveva visti come fanalino di coda, ma ora finalmente state risalendo la china. Sarà una splendida giornata per voi, approfittatene per sistemare delle faccende in sospeso e poi dedicatevi agli affetti, facendo il pieno di energia.

1° Gemelli chiuderete un buon affare sul lavoro che vi porterà tanti soldi. In genere la vostra 'bipolarità' vi porta a fare danni, ma stavolta vi aiuterà anche nelle relazioni personali. Amore, lavoro e salute saranno perfetti, complimenti davvero.