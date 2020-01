Mercoledì 29 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Ariete mentre il Sole e Mercurio stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove permarranno sui gradi del Capricorno come Marte che resterà nel domicilio del Sagittario. Infine Venere e Nettuno rimarranno stabili in Pesci ed Urano continuerà il suo moto in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Pesci, meno rosee per Cancro e Leone.

Sul podio

1° posto Ariete: umore top. Il tono umorale in casa Ariete sarà probabilmente ad alti livelli, tanto che i colleghi faranno a gara per lavorare fianco a fianco con loro.

2° posto Sagittario: esibizionisti. Marte e la Luna a braccetto renderanno i nati del segno i protagonisti di questo giovedì che, grazie al loro modo appariscente di comportarsi, non passeranno di certo inosservati.

3° posto Pesci: mondani. Giovedì dove i nativi vorranno divertirsi: ci riusciranno organizzando una scanzonata cena assieme agli affetti più cari dove le risate non mancheranno.

I mezzani

4° posto Capricorno: determinati. I nati del segno saranno probabilmente i 'caterpillar' della giornata, almeno per quanto riguarderà determinazione e dedizione verso le vicende professionali.

5° posto Gemelli: perplessi. Un amico potrebbe assumere un atteggiamento sopra le righe facendo saltare la mosca al naso ai nati Gemelli che, dopo alcuni minuti di perplessità, chiederanno spiegazioni in maniera veemente.

6° posto Acquario: senza filtro. Oggi i nati del segno diranno e faranno presumibilmente ogni cosa che passi loro per la testa fregandosene altamente dei giudizi altrui.

7° posto Toro: poco lucidi.

24 ore dove i nati Toro potrebbero essere alle prese con un certo appannamento di idee ed intenti. Sarà bene prendersi un giorno di ferie per ricaricare le pile e rimettere in ordine le idee.

8° posto Scorpione: indisponenti. L'atteggiamento poco conciliante dei nativi quest'oggi non andrà probabilmente a genio a qualche persona con cui avranno a che fare: il litigio sarà dietro l'angolo.

9° posto Leone: amore flop.

Le faccende di cuore attraverseranno una giornata presumibilmente burrascosa dove ogni tentativo di aprire un canale di dialogo chiarificatore saranno vane.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. L'avverso sentimento della gelosia potrebbe far capolino nella giornata nativa, sebbene non vi siano valide motivazioni per provarlo. Lavoro in secondo piano.

11° posto Bilancia: stressati. Le copiose attività pratiche che graveranno sulle spalle native potrebbero far subentrare dello stress in questa giornata. L'antidoto sarà procrastinare qualche incombenza a data da destinarsi.

12° posto Vergine: finanze da revisionare.

Il settore economico, come suggerisce l'austero duetto Urano-Saturno, andrà revisionato con cura, tagliando, se necessario, ogni spesa superflua.