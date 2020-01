L'Oroscopo di domani 29 gennaio 2020 è pronto a svelare la nuova classifica stelline del giorno interessante i sei segni relativi alla prima sestina dello zodiaco. In evidenza quest'oggi, soprattutto le nuove previsioni dettate dall'astrologia, nel contesto incentrate sul prossimo mercoledì interessante ovviamene i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un senso, positivo o negativo che sia, a questa parte centrale della settimana? Ovviamente, prima di iniziare a valutare in modo mirato i singoli segni, ci preme mettere in risalto i migliori in assoluto.

In primo piano quest'oggi, valutato meritatamente con la 'top del giorno', l'Ariete: il puntiglioso segno di Fuoco avrà a sostegno l'ottimo flusso astrale generato dall'ingresso della Luna in Ariete presente nel segno a partire dalle ore 12:50 di mercoledì. Per quanto riguarda il periodo negativo, secondo quanto avvalorato dall'oroscopo del giorno 29 gennaio, invitano alla calma e alla prudenza a tutti coloro nativi nel segno del Leone. Il generoso segno di Fuoco avrà contro Urano, già di suo in opposizione diretta con Venere e Marte, nel contesto speculari negativi al 75%.

Andiamo pure ai dettagli iniziando a mettere in chiaro il possibile andamento riservato dall'Astrologia ai sentimenti e alle attività lavorative.

Classifica stelline 29 gennaio

Le effemeridi sulla giornata di mercoledì evidenziano l'ingresso della Luna in Ariete e l'avvicinamento di Mercurio al settore dei Pesci. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a metà percorso settimanale? In questo caso torna molto utile consultare la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 29 gennaio 2020.

In primissimo piano, come anticipato inizialmente, l'Ariete, grande favorito in amore grazie al positivo supporto lunare e, ovviamente, designato al 'top del giorno'. Vediamo di mettere in chiaro tutti gli altri segni andando direttamente all'oroscopo di domani su amore e lavoro. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 29 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'.

Una giornata superlativa? Diciamo di sì, almeno questo è quanto lasciato presagire dalle stelle: sarete intuitivi e preveggenti. Queste capacità vi daranno la possibilità di leggere nell’animo delle persone che vi stanno intorno. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la vostra situazione sentimentale sarà al top per merito della Luna nel segno: il dialogo e l’intesa con la persona amata non potrebbero andare meglio, sarà senza dubbio uno dei vostri periodi migliori. La giornata sarà rilassante, da dedicare alla persona amata con cui avrete nel frattempo ritrovato quel feeling da qualche tempo latitante.

Single, un'atmosfera spensierata tingerà la vostra vita affettiva con una nuvola di ottimismo. Sarà un momento ideale per godersi la vita fino in fondo e riscoprire finalmente l'amore. Nel lavoro la Luna vi sarà utile per mettere a frutto le vostre migliori qualità, avrete ottime idee che vi permetteranno di incrementare il fatturato. Attestati di stima e miglioramenti non si escludono neanche per coloro che operano alle dipendenze altrui.

Toro: ★★★★. Giornata di metà settimana tendente al rilento, seppur alla lunga abbastanza positiva e non difficile da gestire. Sforzatevi di essere coerenti con ciò che (o chi) avete a fianco in questo periodo.

Trovate un attimo per una pausa cercando di fare il punto della situazione. L'amore, a parte qualche piccola incomprensione in alcune coppie, diciamo che godrà di ottima salute e in molti sarete intenzionati a fare progetti con la persona amata. L’equilibrio ritrovato vi aiuterà a gestire meglio la giornata ed a vedere tante cose da un punto di vista più ottimista. Single, tutto procederà tranquillamente e finalmente riscoprirete la voglia d'innamorarvi: dite eventualmente 'grazie', oltre alla Luna, soprattutto ad un incontro molto promettente... Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero fa presente che 'un giorno non è mai uguale all'altro' e questo appena citato potrebbe essere il vostro motto in questo momento.

Se sarete abili nel cogliere al volo ogni opportunità in arrivo avrete la possibilità di sbloccare un'apertura professionale molto promettente.

Gemelli: ★★★★★. Giornata piacevole e molto interessante: i vostri progetti sono destinati ad andare in porto in tutti i campi, ma non siate troppo precipitosi. Rimanete con i piedi per terra cercando di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In amore sarà un periodo positivo con il rapporto di coppia già pronto a dare soddisfazioni e a viaggiare sereno. Entusiasti ed euforici, vi preparerete a vivere nuove emozioni insieme alla vostra dolce metà.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì indicano che la Luna vi seguirà in ogni vostro passo: avrete sicuramente dei momenti davvero indimenticabili in campo sentimentale. Le stelle altresì annunciano interessanti sorprese: avrete tante occasioni per incontrare persone con cui starete bene e magari mettere su famiglia. Nel lavoro, quando come in questo caso non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna d'impegni arretrati a tempo di record. Bravi, perché otterrete significative affermazioni che vi permetteranno a ragione di essere fieri di voi stessi.

Le predizioni del giorno 29 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. mercoledì giornata non male anche se, a dirla tutta, non sarà nemmeno 'da urlo!'. Diciamo che va bene anche così visto che in giro c'è chi sta peggio. In generale qualcosa di stimolante potrebbe far capolino a breve, ma per le novità di rilievo dovrete aspettare ancora un po'. Siate positivi. Parlando di sentimenti, l'oroscopo sulla giornata di domani indica una sensibile rinascita ad ogni livello: l'amore sembrerà sorridervi regalando a molti Cancro una serata ricca di stimoli e gratificazioni. Quindi fate spazio alla passione lasciando da parte l'emotività che, pur essendo utile, rischierà di farvi perdere le cose belle della vita.

Single, farete sicuramente delle nuove esperienze. La simpatia e l'ironia vi permetteranno di trascorrere una giornata divertente con le persone a voi più care e di essere molto apprezzati come conversatori. Nel lavoro, la Luna non vi degnerà di uno sguardo, ma a voi non importa perché tirerete dritto per la vostra strada, magari facendovi venirvi nuove idee e, insieme, l'opportunità di metterle in pratica.

Leone: ★★★. Il prossimo mercoledì sarà all'insegna del poco invidiabile periodo 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del momento, non ci sarà di certo spazio per movimenti o aggiustamenti vari, specialmente in campo sentimentale.

In amore l'oroscopo invita a non mettersi in rotta di collisione con la persona amata, provando invece ad essere meno critici e più elastici. Consiglio: non misurate tutto col vostro metro, ma lasciate parlare il cuore, vedrete che tutto si risolverà positivamente. Single, se i pensieri negativi dovessero assillarvi cambiate il ritmo della vostra vita e tirate avanti, ok? Ritagliatevi altresì il tempo necessario per meditare oppure per fare lunghe passeggiate in campagna o al parco. Ricordate che si vive una volta sola, non rimandate ancora le cose che più vi piacciono, vedrete che sicuramente ritroverete la serenità perduta.

Nel lavoro, alcune questioni che riguardano il vostro operato troveranno abbastanza difficile concludersi positivamente. Non fatevi distrarre da dubbi o perplessità e, se vi sembra difficile chiedere aiuto agli altri, provate pure a fare da soli magari mettendoci più impegno, sicuramente ci riuscirete.

Vergine: ★★★★★. Questa parte centrale della settimana avrà i colori sgargianti della buona sorte per tanti di voi della Vergine. L'oroscopo di domani 29 gennaio consiglia perciò, specialmente in amore, di sfruttare la giornata per mettere in sicurezza quelle questioni che avete in attesa di risoluzione.

La situazione astrale favorevole intanto aiuterà a spazzare via ogni polemica o contrasto con la persona amata. Questo vi permetterà di trascorrere una giornata tranquilla solamente voi due e nessun altro 'terzo incomodo' (sapete il riferimento per chi è...). Single, il vostro fascino sarà una bomba ed i nuovi incontri saranno estremamente favorevoli. Se giocherete bene le vostre carte potreste ritrovarvi tra le mani (leggasi 'nel cuore') l'amore della vostra vita. Nel lavoro, per chiudere, sarà sicuramente una giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche oppure per approfittare di qualche buona opportunità in campo finanziario.

Operando con originalità otterrete risultati lusinghieri, anche dal punto di vista economico.

