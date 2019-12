Il nuovo anno è alle porte, è quindi interessante indagare i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Pesci per il 2020.

Sarà un periodo complessivamente vantaggioso per i sentimenti, grazie agli influssi di Plutone e Saturno. Sia chi vive in coppia, sia chi è single, vivrà un anno emozionante, ricco di sorprese. Pure in ambito lavorativo non mancheranno la soddisfazioni e si potranno ottenere ottimi risultati. Anche per la salute sarà un periodo vantaggioso, un po’ sottotono si rivelerà l’inizio dell’anno, quando qualcuno potrebbe accusare un calo fisico e risentire di qualche fastidio, ma poi si recupererà alla grande.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci.

Previsioni astrali del 2020 per il segno dei Pesci

Amore: il 2020 sarà un anno positivo per le relazioni e i rapporti interpersonali, i momenti sottotono non mancheranno, ma gli influssi di Plutone e Saturno vi aiuteranno a trovare tempestivamente le soluzioni giuste. Chi è in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti futuri, le relazioni nate alla fine dell’anno precedente acquisteranno sempre più importanza durante il nuovo anno, rivelandosi stabili per il futuro.

Chi invece vive un rapporto che va avanti da molto tempo, dovrà provare a riaccendere la passione e la complicità con il partner e soprattutto non lasciarsi tentare dalle trasgressioni. Anche per i single alla ricerca dell’anima gemella le stelle lasciano presagire tante novità, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva. Le capacità comunicative del segno verranno amplificate dalla positività dei pianeti. Non incontrerete difficoltà nei rapporti interpersonali, come nell'instaurare nuovi legami.

Lavoro: pragmatico e calmo il segno dedicherà quest’anno al raggiungimento di nuovi traguardi. I Pesci tireranno fuori la loro grinta, c’è desiderio di mettersi alla prova e migliorarsi. Fino alla fine della primavera dedicherete il vostro tempo a nuovi progetti, sarete creativi ed intuitivi.

Anche gli studenti otterranno dei buoni risultati, le stelle offrono il loro appoggio a chi desidera intraprendere una specializzazione o iniziare dei nuovi studi. Durante l’estate potreste sentirvi leggermente sotto pressione, la stanchezza si farà sentire e vi costringerà a rallentare i ritmi, almeno per un po’. Con l’arrivo dell’autunno i Pesci recuperano terreno, arriveranno delle soddisfazioni e il lavoro svolto non sembrerà più vano. Anche chi è alla ricerca di un’occupazione, riceverà delle buone notizie.

Salute: il 2020 non sarà un anno negativo dal punto di vista fisico, tuttavia tra gennaio e marzo potreste risentire di un senso di spossatezza ed accusare piccoli fastidi o malesseri di stagione. Con l’arrivo della primavera recupererete le energie. Per tutta la durata della stagione calda godrete di una forte carica, vi sentirete nel pieno delle forze.

Durante la stagione autunnale potreste perdere un po’ del vantaggio ritrovato, ma non completamente. Sarà comunque un periodo vantaggioso per iniziare delle cure o dei trattamenti.