Il 25 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale Mercurio, il Sole e la Luna stazionare sui gradi dell'Acquario, mentre Venere e Nettuno sosteranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno nel domicilio del Capricorno come Marte che continuerà la sua orbita nel Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro come Urano che rimarrà stabile nel segno del Toro. Oroscopo favorevole per Acquario e Bilancia, meno rosee per Capricorno e Cancro.

Toro mondano

Ariete: relax. A causa delle faticose giornate appena trascorse, i nativi potrebbero scegliere di staccare la spina dalla quotidianità ritagliandosi svariati momenti di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Toro: mondani. La voglia di divertimento odierno da parte dei nati Toro sarà soddisfatta organizzando una spensierata serata con gli amici di vecchia data, dove le risate non mancheranno.

Gemelli: sereni. Tornerà a regnare il sereno nel clima del focolare domestico e probabilmente ciò servirà anche a cimentare la simbiosi del menàge amoroso.

Cancro: amore flop. Qualche ostilità di troppo potrebbe rendere questo sabato parecchio controverso per le faccende amorose dei nati Cancro che, per evitare di complicare la situazione, farebbero bene a rinviare eventuali discorsi chiarificatori.

Hobby per Vergine

Leone: umore basso. Sabato in cui l'umore in casa Leone non sarà presumibilmente dei migliori, soprattutto a causa del contrasto tra i Luminari opposti con Venere in Pesci.

Vergine: hobby. Giornata pregna di attività pratiche da ultimare per colpa del Sole e della Luna nell'avverso Acquario. Per svagare la mente i nativi potrebbero virare alcune attenzioni verso un nuovo rigenerante hobby.

Bilancia: finanze a gonfie vele. 24 ore floride in termini economici per i nati del segno che faranno optare molti tra loro per concedersi allo shopping più sfrenato, anche se Urano e Saturno non gradiranno lo scialacquio di denari.

Scorpione: tagli economici. Sarà necessario che i nativi scelgano di revisionare con accuratezza il proprio bottino finanziario, in modo da scongiurare qualsiasi uscita extra non preventivata.

Acquario passionale

Sagittario: umore top. Il tono umorale dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, alle stelle tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

Capricorno: perplessi. Il comportamento sopra le righe della dolce metà potrebbe far saltare la mosca al naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, chiederanno tempestivamente spiegazioni in merito.

Acquario: passionali. In casa tornerà presumibilmente ad ardere la passionalità, grazie a Venere e Mercurio in Acquario a braccetto col transito conciliante dei Luminari.

Pesci: stressati. Una giornata che potrebbe riservare svariati ostacoli ed impedimenti, per i quali sarà difficile ai nativi far fronte.

Gettarsi tra le braccia dell'amato bene servirà a svagare la mente e nutrire i sensi.