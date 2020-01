Sabato 25 gennaio 2020 troveremo la Luna, Mercurio ed il Sole stazionare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone, Giove e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano rimarrà in Toro come Marte che permarrà il suo moto in Sagittario. Infine Venere e Nettuno proseguiranno nel domicilio dei Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Predizioni astrali favorevoli per Sagittario ed Acquario, meno entusiasmanti per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: briosi. Il tono umorale alle stelle e le doti intuitive di cui disporranno renderà, con ogni probabilità, il sabato nativo decisamente accattivante.

Probabili litigi in coppia durante le ore mattutine.

2° posto Acquario: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe tornare ad ardere nel menàge amoroso dei nati Acquario, grazie al duetto Venere-Mercurio in Pesci che fa il paio coi Luminari nel loro segno.

3° posto Gemelli: sereni. In casa il clima sembrerà acquietarsi, dopo le burrasche dei giorni precedenti, facendo tornare il sereno che, di conseguenza, cimenterà la simbiosi di coppia.

I mezzani

4° posto Bilancia: finanze top. Il bottino finanziario dei nati Bilancia attraverserà probabilmente un florido sabato, tanto che molti tra loro decideranno di concedersi un agognato quanto costoso acquisto.

5° posto Ariete: relax. Le giornate appena trascorse sono state parecchio faticose ed alcuni tra i nativi, approfittando dell'inizio weekend, sceglieranno di ritagliarsi ampi spazi di relax per ricaricare le batterie.

6° posto Toro: mondani. Oggi i nati del segno potrebbero scegliere di vivere una giornata all'insegna della spensieratezza allontanando ogni ansietà e problematica quotidiana e, per riuscirci, organizzeranno una scanzonata serata tra amici fidati.

7° posto Capricorno: straniti. Lo strano atteggiamento della dolce metà farà storcere il naso ai nati del segno che, dopo la perplessità iniziale, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

8° posto Vergine: hobby. I Luminari avversi suggeriranno ai nati Vergine di dedicarsi ad un nuovo passatempo che, oltre ad impegnarli fisicamente, li aiuterà a dissolvere ogni malinconia odierna.

9° posto Leone: umore flop.

Il tono umorale in casa Leone potrebbe non essere ai soliti livelli e la causa è da ricercarsi nel contrasto tra la triade opposta Luna-Sole-Mercurio con l'accoppiata Venere-Nettuno in Pesci.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. Le faccende di cuore in casa Cancro probabilmente non passeranno 24 ore di tranquillità, in quanto le molteplici avversità planetarie metteranno sul loro cammino qualche ostacolo di difficile gestione.

11° posto Scorpione: revisioni finanziarie. Sabato dove i nativi farebbero bene a revisionare il proprio bottino economico, tagliando le spese superflue a fronte di un bilancio finanziario snellito.

12° posto Pesci: sotto stress. La quotidianità oggi sembrerà asfissiante per i nati del segno che non riusciranno facilmente a svagare la mente dai pensieri stantii che li assalgono di continuo.