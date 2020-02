L'Oroscopo di domani, mercoledì 12 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. In questa metà settimana la Luna transiterà in Bilancia. In questa fase l'attenzione maggiore sarà riversata sui sentimenti e sull'amore, tuttavia anche la famiglia e il lavoro avranno una loro importanza fondamentale. Per i nati dei Gemelli saranno 24 ore in netta ripresa, mentre per i Pesci saranno in atto dei cambiamenti. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 12 febbraio

Sagittario - 12° in classifica - Siete un segno vivace e amante dell'avventura. Siete consapevoli che la vita va vissuta in modo audace perché chi non risica non rosica. In giornata dovrete tenere gli occhi spalancati perché potrebbero verificarsi degli intoppi incresciosi. Febbraio si sta rivelando un mese calmo in confronto a gennaio, tuttavia ancora dovete riprendervi dalle fatiche dei mesi precedenti. La giornata porterà bene agli affari e alle questioni di cuore.

Le coppie che hanno vissuto un brutto litigio potranno riappacificarsi. Cercate un modo per accrescere i guadagni e non trascurate i figli o i genitori anziani. Rimanete calmi e fate attenzione alla pressione, diminuite sale e zucchero.

Capricorno - 11° posto - In giornata avrete gli occhi puntati addosso. Siete un segno pieno di risorse e non vi arrendete tanto facilmente. Per questo motivo da tempo state lavorando ad un progetto interessante.

Presto avrete modo di veder realizzato il vostro sogno, dovrete solamente essere più perseveranti e costanti. Leggere tiene alta la motivazione, per cui non sottovalutate il potere della lettura. Qualcuno sarà indaffarato in casa tra pulizia, cucina e figli. Non rinviate eventuali mansioni perché nei prossimi giorni sarete ancora più impegnati! La tensione rischierà di travolgervi, cercate di mantenere la calma.

Quando il controllo della situazione vi sfugge di mano, tendete ad andare nel panico. Preparatevi a decollare.

Toro - 10° in classifica - Da tempo state in fissa con un immobile, forse avete intenzione di vendere oppure di acquistare una casa più ampia. Qualcuno sta attraversando un periodo difficile e carico di aspettative, forse in amore potrebbero esserci delle divergenze d'opinione con il partner. Anche a livello fisico vi sentite scarichi, in casa vi occupate di tutto e non ricevete il giusto supporto. Valutate di alzarvi un pochino prima al mattino e di dedicare le prime ore della giornata alle vostre esigenze personali.

Comunque sia, evitate di prendere delle decisioni affrettate. Di questi tempi ogni cosa va centellinata. Sentite bisogno di avere delle maggiori garanzie e sicurezze, tenete duro perché presto tutte le difficoltà saranno sradicate.

Vergine - 9° posto - La carriera è molto importante per voi, ma lo sono anche la casa e la famiglia. State facendo molta attenzione a non trascurare le persone care, per questo conducete dei ritmi insostenibili. Presto sentirete la necessità di staccare la spina e di pensare a voi stessi. Programmate un viaggio da fare nel fine settimana o tra la primavera e l'estate.

Questo periodo risulterà abbastanza favorevole per la coltivazione di nuovi progetti che fioriranno entro aprile-maggio. Una controversia vi sta tenendo sulla corda e c'è qualcuno che deve pagare una bolletta più cara del consueto. Non perdete la pazienza e intraprendete un'attività antistress.

Scorpione - 8° in classifica - Tra dicembre e gennaio avete vissuto dei mesi pesanti soprattutto a livello economico. Probabilmente ci sono stati dei conflitti in famiglia o con il partner o forse troppe tasse e spese vi hanno prosciugato il conto. Comunque sia, questo è un febbraio di recupero anche se un netto miglioramento avverrà a partire da marzo.

In giornata sarete molto concentrati sul lavoro e curerete ogni dettaglio. Ultimamente state dosando ogni cosa, forse avete timore di commettere degli errori. Cercate di prendere la vita così come viene e sorridete di più. Occhio al mal di testa che di tanto in tanto vi perseguita, entro il weekend rischierete di beccarvi un brutto raffreddore.

Cancro - 7° posto - L’oroscopo del 12 febbraio anticipa che sarà un mercoledì particolarmente impegnativo. Da tempo non desiderate altro che un briciolo di tranquillità, ma dovrete attendere ancora, specialmente se lavorate in proprio. Potrebbero esserci dei piccoli problemi di denaro.

Rivedete i conti in questa giornata perché sarete più lucidi che mai. Valutate se cambiare azienda e tenetevi alla larga dai conflitti con i colleghi. In questo periodo avete fin troppi problemi personali di cui occuparvi e non avete alcun bisogno di farvi carico di ulteriore stress. I cuori solitari hanno sempre avuto delle relazioni sbagliate o poco sane, per questo motivo hanno maggiori difficoltà a trovare l'anima gemella. Cambiate approccio, andate oltre l'apparenza e non cercate di sembrare quello che non siete.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno annaspare dietro mille faccende.

In genere siete troppo indaffarati tra casa, famiglia e lavoro, per questo motivo talvolta siete giù d'umore. Chi studia in questo periodo è concentrato per via di un esame o di una verifica imminente. Non lasciate che fattori estranei si intromettano tra voi e la famiglia. Coloro che lavorano nel settore vendite dovranno dedicare maggiore attenzione ai clienti più fedeli ed essere più espansivi. In queste 24 ore sarà possibile allacciare dei nuovi contatti interessanti. La giornata sarà favorevole per gli acquisti di San Valentino, tuttavia non esagerate con i consumi: conta il pensiero.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani 12 febbraio parla di cambiamenti in atto.

Entro l'estate il vostro corpo subirà una sostanziale trasformazione, forse riuscirete a perdere quei chili di troppo oppure sistemerete i denti o i capelli. Qualcuno potrebbe nutrire dei rimpianti, ma non serve a nulla piangere sul latte versato. Ancora una settimana di duro lavoro e poi potrete raccogliere quello che avete seminato. Finora siete stati fin troppo reclusi nel vostro guscio fatto di sogni e illusioni, ma da questo mercoledì avvertirete la necessità di darvi da fare. L'alimentazione va curata, ultimamente il vostro fisico appare giù di tono. Sarà una giornata valida per le coppie che desiderano sposarsi o che da tempo cercano una gravidanza.

Ariete - 4° in classifica - Energia a go go. In giornata risulteranno favorite le attività pratiche e mentali. Tenete sempre a mente quali sono le vostre priorità e non fatevi distrarre. Coloro che sono in cerca di un'occupazione dovranno rivedere il curriculum e valutare delle alternative. Presto giungerà una risposta. Non siate frettolosi nel fare le cose altrimenti rischierete di dover raccogliere i cocci rotti. Chi non rinnova fallisce, per cui cercate sempre nuove strade e rompete gli schemi. Approfondite, studiate e non abbiate timore di sperimentare. Questa giornata sarà ottima per recarsi in posta o in banca, tutto risulterà agevolato.

All'interno della coppia, da tempo, si sente puzza di bruciato.

Leone - 3° posto - Problemi d'amore in via di risoluzione, ma tutto dipenderà dalla vostra volontà. Chi è solo non lo sarà ancora per molto poiché qualcosa sta incominciando a muoversi sul piano amoroso. C'è qualche nativo del Leone che si sente leggermente insoddisfatto, ma presto arriverà una bella scossa e ritroverete la carica che state aspettando. In famiglia potrebbero esserci delle difficoltà a relazionarsi con i figli o con i genitori anziani, ma entro domenica i problemi dovrebbero appianarsi. Abbiate pazienza nel fare le cose e siate più perseveranti nei vostri obiettivi, Roma non fu costruita in un giorno.

Qualcuno sta facendo fatica a sbarcare il lunario.

Gemelli - 2° in classifica - Giornata in netta risalita, un'occasione potrebbe palesarsi davanti ai vostri occhi. Non mancheranno emozioni, qualcosa vi lascerà piacevolmente sorpresi. Spesso vi sembra di muovervi con l'automatico e neanche vi ricordate se avete fatto o meno una determinata cosa. Cercate di essere più concentrati sul presente. Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente potrete respirare. In primavera tornerete a sbocciare e chi è single non sarà più solo. Chi vive un amore a distanza oppure ha poco tempo a disposizione per vedere la persona amata, cade spesso vittima dello sconforto, ma se il sentimento è forte si superano tutte le tempeste.

Lasciatevi ispirare da Marte, presto uscirete vittoriosi da un'estenuante battaglia.

Acquario - 1° posto - Questa si prospetta una giornata molto produttiva. Tutto ciò che avrete voglia di fare avrà maggiori chance di avere successo. Vi sentirete più controllati e pragmatici. Di solito, ogni decisione che prendete la vagliate attentamente e con calma, per questo motivo raramente fate errori. In queste 24 ore avrete da fare in casa, forse ci sarà un guasto da riparare o il bucato. I cuori solitari dovranno fare attenzione alle amicizie virtuali, cercate di tenere sempre i piedi per terra. Un collega o un compagno di studi vi chiederà un favore, cercate di essere più collaborativi perché i migliori risultati si raggiungono con un buon lavoro di squadra.