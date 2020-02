L'oroscopo del 12 febbraio è pronto a portare una ventata di novità a tutti i segni dello Zodiaco. Per i nativi del Leone sarà una giornata contraddittoria ma intensa, invece, per le persone del segno della Bilancia sarà un po' insoddisfacente.

Segno per segno, approfondiamo l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni degli astri per i 12 segni zodiacali. Protagonisti di questa giornata sono il settore dell'amore e del lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – La giornata potrebbe iniziare con un po' di gelosia o qualche dubbio.

Insieme a queste incertezze emotive avrete una grande voglia di fare amicizia. I single vorrebbero dimenticare il passato e godere i piaceri dell’amore, senza problemi. Questo è un periodo positivo per il campo lavorativo. Dopo mesi di imprevisti, avrete la possibilità di migliorare certe situazioni scomode. Ottime idee da sfruttare per incrementare guadagni.

Toro – Nella prima parte della giornata, l'oroscopo consiglia di trasformare le energie bollenti in passionalità e sensualità. Occhio alle insoddisfazioni, interferenze in famiglia e in amore.

I single potrebbero fare nuovi incontri, divertirsi e conoscere potenziali partner. Godetevi il presente, senza fare troppo progetti in campo lavorativo. Evitate equivoci, distrazioni e battibecchi sul luogo di lavoro. Per alcuni, questo potrebbe essere il miglior periodo per gli affari o colloqui.

Gemelli – Ottimo periodo per sviluppare fiducia, entusiasmo, allegria e passione, qualunque sia la vostra età, condizione di partenza, progetti per il vostro futuro.

Nei single potrebbero consolidarsi situazioni precedenti, nuovi incontri o flirt. In ogni caso, Cupido promette di regalarvi momenti speciali. Potreste avere ottime occasioni in campo economico. Se siete in cerca di un impiego, le vostre possibilità sono in netto aumento. Se dovete trattare o discutere con il datore di lavoro, è meglio farlo subito.

Previsioni di mercoledì 12 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Vi aspettate un periodo più favorevole di quello che state lasciando alle vostre spalle. Non aspettatevi che tutto scompaia con un colpo di frusta. Le emozioni tornano a essere più lineari, la mente più lucida e presto arriveranno belle notizie. Avrete modo di chiarire con voi stessi, capire cosa migliorare, quali obiettivi raggiungere ma soprattutto cosa fare per essere felici. Potreste desiderare di guadagnare di più per sentirvi più sicuri e rendere felici i vostri cari. Le buone occasioni potrebbero esserci soprattutto se avete le idee chiare e sapete come sfruttarle.

Leone – Giornata piena di emozioni, forse contraddittorie ma sicuramente molto intense. La vostra vanità è stuzzicata dagli sguardi e, anche se siete timidi e inconsapevoli del vostro fascino, vi atteggiate in maniera maliziosa e attraente. Per alcuni cuori solitari potrebbe nascere la voglia di guardarsi intorno. Questo è un periodo adatto per moltiplicare i contatti e le alleanze, e per migliorare la vostra attuale situazione professionale. Trasferte, stage, aggiornamenti, corsi formativi sono il trampolino di lancio per la vostra carriera.

Vergine – Questo è il periodo dell'amore, i vostri sensi v'invitano a scoprire il gioco della seduzione con leggerezza e disponibilità.

Questo vale anche per le coppie di lunga data e per quelle che hanno avuto screzi in passato. Se, invece, siete giovanissimi, questo è un momento adatto per fare progetti, pensare a costruire il futuro. Questo è un periodo efficace per presentare progetti di una certa importanza. Attenzione a non spendere più del dovuto.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Anche in questa giornata regna un po' di insoddisfazione, vorreste qualcosa di meglio dalla vostra relazione d’amore. Questo stato d'animo negativo è causato dalle continue intromissioni esterne alla vostra storia d'amore oppure dalla stanchezza fisiologica e stress.

Presto il dialogo, complicità, allegria ed entusiasmo si rafforzeranno. I single non devono perdere la pazienza e la speranza di trovare la persona giusta. Forse Cupido ha altri piani per voi. In campo professionale dovete tirate fuori le vostre proposte e idee che avete in mente, potrebbero piacere agli interessanti. La fortuna farà la sua parte, anche i soldi.

Scorpione – Se siete innamorati è arrivato il momento di progettare qualcosa di importante per il vostro futuro e la coppia. Questo è un periodo contraddittorio ma avete la possibilità di trasformare questa situazione a vostro vantaggio.

Se, invece, siete insoddisfatti, l'oroscopo consiglia di fare una pausa di riflessione. Nel lavoro avanzerete come un carro armato, lavorerete senza sosta e scavalcherete eventuali difficoltà. Attenzione a non spendere tutti i soldi guadagnati.

Sagittario – Periodo molto piacevole per la vostra relazione. Se state insieme da poco tempo, la passione vi fa volare in alto, senza interferenze e dubbi. Se, invece, vi siete imbarcati in una situazione difficile da gestire, non dovete disperarvi. Presto troverete il modo di farla diventare semplice. Se la vostra relazione è datata ed è in crisi, sforzatevi di preparare qualche sorpresa al vostro amore.

In campo lavorativo dovete essere prudenti, potreste scambiare lucciole per lanterne.

L'oroscopo di mercoledì 12 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Giornata passionale, intensa, con un grande desiderio di recuperare il tempo perso. Se avete litigato con il partner d’amore, questo è il momento adatto per fare pace e ritrovare la vostra complicità. Se, invece, fra voi e il partner va tutto bene, godete al massimo questa giornata serena. Nel lavoro godete di ottime prospettive. Finalmente avete le idee chiare e niente ostacola i vostri obiettivi. Potrebbero fioccare telefonate, proposte e magari potreste avviare una vostra idea imprenditoriale o un progetto di investimento.

Acquario – Chi o che cosa potrebbe scatenare la vostra rabbia? Forse la famiglia per motivi economici oppure la vostra relazione non vi soddisfa più. Qualunque sia il motivo, si preannuncia una giornata agitata. È come la marea, si alza e si abbassa. Dovete solo armarvi di pazienza. In campo lavorativo cercate di non essere distratti e di verificare le cose al meglio. Alcuni di voi potrebbero sistemare vecchie questioni finanziarie ed economiche.

Pesci – Per alcuni di voi, questa è una giornata piacevole e rilassante, da trascorrere in armonia con il partner. In questo mese vi sentite fortunati e incoraggiati da persone che credono in voi.

Evitate di raccontare bugie, fate solo una pessima figura. I single non devono piangersi addosso. Cupido vuole vedervi tonici, grintosi e agguerriti. Quello che riuscite a ottenere in campo lavorativo, è grazie al vostro impegno. Chi si è impegnato tantissimo, potrebbe ricevere un meritato premio.