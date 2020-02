L'oroscopo dell'11 febbraio è pronto a rivelare la situazione astrologica per ogni segno zodiacale. Tale giornata vede i nativi dei Gemelli assistere a diversi cambiamenti in tutti i settori della vita. Per le persone nate sotto il segno del Cancro è arrivato il momento di pensare a se stessi. Segno per segno, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Ancora potrebbe esserci qualche piccola tensione interiore, ma troverete il modo di affrontarli e risolverli.

Coloro che si sono innamorati da poco sono preoccupati per qualche interferenza esterna. Non siate impulsivi, tanto la spunterete voi. In campo lavorativo dovete impegnarvi al massimo, tanto la ruota sta per girare a vostro favore. Stabilite una linea guida per individuare nuove strategie, risorse e programmare la vostra prossima mossa.

Toro – Periodo dolcissimo, piacevole, frizzante per chiarire eventuali dubbi, parlare chiaramente di quello che non vi soddisfa, fare pace e lasciare alle vostre spalle vecchi rancori e tensioni.

Giornata interessante anche per i cuori solitari che desiderano conoscere gente e frequentare una persona interessante. In campo professionale è il momento di agire per rendere solida la vostra posizione. Potreste ottenere risultati buoni con un piccolo impegno in più, senza stravolgere il tempo libero.

Gemelli – Vi aspettano cambiamenti importanti, destinati a scombussolare un po' la vostra vita, ma in meglio.

La vostra grinta vi permette di imporvi facilmente in famiglia, su chi in ogni modo contrasta i vostri progetti. Alcuni di voi, stanchi della relazione, potrebbero trovare qualcosa di meglio in giro. Per i single è arrivato il momento di salire alla ribalta. La vostra libertà ha le ore contate. In campo lavorativo potreste raggiungere risultati importanti. Economicamente è un periodo ricco e fecondo, magari un lavoro extra, un aumento in busta paga, una piccola vincita, un mutuo che termina.

I motivi son tanti.

Previsioni di martedì 11 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata la vostra situazione affettiva diventa sempre più scorrevole. Fate spazio al sorriso, all'ottimismo e lasciate affiorare il vostro fascino emotivo e sensibile senza timore. Molti vi apprezzano per quello che siete e presto dimenticherete le delusioni che di recente vi hanno segnato. È arrivato il momento di pensare finalmente a se stessi. Anche se oggi non ingranate la marcia, presto la ruota inizierà a girare a vostro favore e le tensioni e preoccupazioni saranno solo uno spiacevole ricordo.

Leone – Via libera alla passione che nutrite nel cuore e al desiderio di vivere un momento spensierato con il partner. La giornata parte bene per la sfera delle emozioni, del dialogo e della comprensione reciproca. Se ci sono problemi, dovete risolverli una volta per tutte. Bellissimo periodo per i single che finalmente possono contare sulla propria simpatia, fascino e voglia di mettersi in discussione. Potete introdurvi in ambienti diversi per stringere nuove amicizie. Potreste trovare ottime occasioni per migliorare le entrate o trovare un impiego. Questo è un periodo abbastanza buono per affrontare colloqui, trattative o proporre i vostri servizi.

Vergine – In questa giornata vi aspetta qualche battibecco per motivi familiari. In fin dei conti basterebbe poco per far pace con il partner d’amore. Se vi accorgete di non sopportare più la vostra dolce metà, vuol dire che presto troverete un sostituto migliore. Se vi piace una persona, è meglio non dare retta ai consigli di conoscenti o falsi amici, perché potrebbero non essere così disinteressati come dicono. Se in questa giornata qualcosa non dovesse andare storto, non prendetevela troppo, si tratta di ostacoli passeggeri. Se sono in corso delle trattative complicate, vi conviene rimandare la conclusione dopo la metà di febbraio.

Muovetevi con prudenza.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata piacevole, romantica e frizzante. Avete voglia di approfondire il dialogo con il partner, aumentare la complicità a livello di pelle, mente, emozioni. Approfittate di questo stato di grazia per migliorare i punti deboli della vostra relazione, per rafforzare tutto ciò che non funziona. I single sono emotivamente più aperti, quindi, più predisposti all'innamoramento. In campo lavorativo potreste iniziare molto bene. Rimboccatevi le maniche e non perdete tempo, i risultati che potreste concretizzare in questo periodo non sono passeggeri.

Nei prossimi giorni ci sarà una ripresa in termini di benessere economico.

Scorpione – Vi aspettano belle sorprese, quindi, scacciate dal vostro cuore diffidenza e ombre, ricordi tristi e malinconia e apritevi alla gioia di vivere le novità. Gli obiettivi affettivi che state per raggiungere sono destinati a essere duraturi, nonostante qualche contrasto possa farvi pensare il contrario. È per questo motivo che è importante non esagerare con le gelosie o i pensieri dubbiosi. Potrebbero essere condizioni temporanee, frutto di preoccupazioni eccessive. La giornata è positiva per il lavoro e per la sfera economica.

Occhio alle spese e stabilite un tetto massimo per lo shopping e altre situazioni non necessarie. Crescita in campo professionale.

Sagittario – Questa è una giornata a due velocità: la prima parte appare più confusa e contraddittoria; la seconda, invece, è più piacevole, scorrevole e fortunata. Vivete eventuali dubbi senza dare loro troppo peso, affrontate le tensioni e non prendete decisioni che possano cambiare la vostra vita. Ai single, l'oroscopo assicura che ci sarà un colpo di fulmine o una grande passione. Distrazione e svogliatezza potrebbero inaugurare questa giornata. Meglio concentrarsi, potrebbe essere un passaggio importante per la professione e denaro, potrebbero arrivare occasioni di spicco per far decollare la carriera e il bilancio mensile.

L'oroscopo di martedì 11 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata potreste annoiarvi, sentirvi insoddisfatti. Questo Oroscopo suggerisce di capire le vostre esigenze, soprattutto nel campo dell'amore. Per voi si stanno preparando trasformazioni profonde e vi aspetta un periodo di miglioramento, anche se adesso pensate il contrario. In questa giornata avete voglia di fare progetti e iniziative. Occhio alle distrazioni e agli imprevisti. Non litigate con chi non rema alla vostra stessa velocità.

Acquario – L'amore potrebbe segnare un po' il passo, molto probabilmente perché risente della vostra insoddisfazione.

Tutto ciò potrebbe dipendere dalle persone che vi circondano, se vi vogliono bene, sanno prendervi per il verso giusto e vi aiutano a riflettere serenamente sulla vostra situazione. Periodi neri capitano a tutti, non solo al vostro segno. L’insoddisfazione potrebbe spingervi a fare un passo falso in campo professionale. La situazione non è scorrevole e le finanze non sono quelle sperate. Con i litigi e le lamentele non si ottiene nulla. Stringete alleanze, ampliate il raggio di azione, con impegno e pazienza supererete anche questo periodo.

Pesci – In questa giornata di martedì l'amore è un po' passionale.

Se di solito siete molto timidi, ora potreste riuscire a comportarvi in modo del tutto insolito per voi: più audaci e decisi. Siete stanchi della solita musica e pretendete ciò che vi spetta. I single devono cogliere al volo le occasioni per conoscere gente nuova e le opportunità potrebbero arrivare improvvisamente. L'oroscopo consiglia di non avere fretta a legare il nuovo amore per l’eternità. Godetevi il presente che non è niente male. In questo momento le idee sono poco chiare nel lavoro, perciò è meglio non prendere decisioni importanti. Aspettate qualche settimana, quando inizia una fase davvero positiva per lavoro e finanze.