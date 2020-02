L'Oroscopo lascia presagire una giornata di San Valentino romantica e passionale per l'Ariete, ma anche per l'Acquario, il quale però potrebbe lasciarsi tentare da piccole trasgressioni. Urano in opposizione ostacola il Toro, la Luna protegge il Cancro.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di domani, venerdì 14 febbraio 2020, per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo di San Valentino da Ariete a Cancro

Ariete: con Venere nel segno l’Ariete ritrova il tempo e la voglia di dedicarsi ai sentimenti, ma soprattutto di vivere l’amore con maggiore leggerezza e spensieratezza.

Saranno giornate vantaggiose per chi vive un rapporto di coppia, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella. Al contrario in ambito lavorativo sarà bene evitare di fare passi azzardati.

Toro: con la Luna ed Urano in opposizione, queste giornate di metà febbraio potrebbero rivelarsi alquanto faticose per il segno non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Meglio cercare di limitare i contrasti e le polemiche, soprattutto all'interno di rapporti già in crisi.

Recupero a partire da domenica.

Gemelli: l’oroscopo lascia presagire un momento di recupero per il segno e durante la giornata di domani, ci sarà serenità ed armonia in amore. Anche coloro i quali hanno affrontato liti e discussioni potranno ritrovare l’equilibrio e riscoprire la passione. Bene il lavoro.

Cancro: la Luna inizia ad essere favorevole al segno durante la giornata di venerdì 14 febbraio, dunque saranno 24 ore di intensità e serenità dal punto di vista sentimentale.

Anche i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero trascorrere una serata di piacevole compagnia. Al contrario in ambito lavorativo potrebbero nascere dei piccoli disagi, meglio evitare di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo giornaliero del 14 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo di venerdì 14 febbraio lascia presagire una giornata risolutiva per il segno, soprattutto per coloro i quali hanno affrontato dei momenti di incertezza all'interno della sfera sentimentale.

Il Leone ritrova la serenità e torna a parlare a cuore leggero dei propri sentimenti. Anche gli incontri sono favoriti e le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il futuro. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Vergine: un quadro astrale positivo protegge il segno durante questa giornata, sarà un San Valentino sereno ed emozionante e qualcuno potrebbe veramente ricevere delle belle sorprese. Non è da escludere che qualcuno possa decidere di sposarsi o andare a convivere. Cautela in ambito lavorativo, meglio evitare le spese superflue.

Bilancia: quella di venerdì 14 febbraio potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, che in ambito sentimentale sta affrontando alcune problematiche.

Tuttavia a partire da domenica ci sarà un buon recupero in tal senso e le stelle favoriranno un chiarimento. Bene la sfera lavorativa, anche se sarebbe meglio evitare di prendere scelte azzardate.

Scorpione: la Luna nel segno durante le prossime 48ore suggerisce allo Scorpione di riflettere sulle emozioni e le relazioni più vere e sane. E' il momento di riguardare i propri legami personali e capire quali vale la pena mandare avanti e quali invece concludere. Sono giornate di forza dal punto di vista fisico, la voglia di fare non mancherà e la sfera lavorativa ne potrà beneficiare.

Previsioni astrali del 14 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: quella di venerdì 14 febbraio così come il resto del weekend sarà una giornata interessante per quanto riguarda i rapporti d'amore e le relazioni interpersonali, grazie al favore di Luna e Venere. È il momento ideale dichiarare i propri sempre alla persona amata, cercare di risolvere un problema all'interno del rapporto di coppia o fare nuove conoscenze. Soddisfazioni in ambito lavorativo.

Capricorno: durante il weekend il segno potrebbe trovare la soluzione che da tempo ricercava. All'interno dei rapporti sentimentali ed in famiglia ritorna alla serenità e si potrà parlare con più calma e tranquillità.

Dal punto di vista fisico al contrario qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie vedersi costretto ad allentare i ritmi. Cautela in ambito lavorativo.

Acquario: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questa giornata, tuttavia secondo il presagio degli astri qualcuno potrebbe cedere a delle piccole trasgressioni. Sarà una giornata ricca di passione e romanticismo, in cui anche gli incontri sono favoriti. Bene la sfera lavorativa, anche se qualcuno potrebbe entrare in contrasto con i colleghi e superiori.

Pesci: secondo l’oroscopo è un momento vantaggioso per il segno, tuttavia alcuni dei nativi dei Pesci sono alla ricerca di certezza e conferme in ambito sentimentale.

Domani, venerdì 14 febbraio si potranno ricevere le risposte desiderate, anche gli incontri sono favoriti, anche se potrebbero non portare a niente di concreto per il futuro. Bene il lavoro.