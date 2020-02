L'Oroscopo di domani, sabato 22 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora nell'Acquario e domenica lascerà questo domicilio per transitare in Pesci. In questo periodo ci si sente maggiormente confusi e spossati. Gran parte dei segni hanno trascorso una settimana pesante a causa della fase calante e dell'avvicendarsi del novilunio. Comunque sia, in questa giornata tutto sarà più limpido e pulito, la tensione accumulata in settimana comincerà piano piano a scemare via.

Per tale ragione i nati del Cancro e dello Scorpione si sentiranno meglio e in pace. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 22 febbraio

Capricorno - 12° posto - Giornata mediocre, senza infamia e senza lode. Spesso brancolate nel buio e non sapete cosa fare. C'è qualche nativo di questo sensibile e profondo segno che sta vivendo dei momenti travagliati. Tuttavia, questo 2020 sarà l'anno della risalita e della vittoria.

Dovete credere in quello che fate, specie se avete un progetto personale che desiderate far germogliare. Questo sabato sarà perfetto per seminare e avere un buon raccolto entro la primavera/estate. Se avete in serbo di fare un viaggio nei prossimi mesi, giocate d'anticipo e stabilite una meta sin da ora. Con un pizzico di organizzazione, la strada sarà spianata da ogni ostacolo. Leggete e tenetevi costantemente attivi, in tal modo potrete arrivare alla vecchiaia in buono stato.

Sagittario - 11° in classifica - Nel caso in cui la fiamma dell'amore dovesse essersi sopita, cercate di impegnarvi di più. Mangiate più frutta e verdura, prediligete cibi genuini e ricchi di nutrienti. Un corpo in forma aumenta la performance della mente. Quando si brancola nel buio, è di grosso aiuto cercare di risalire la china, soprattutto se avete subito una perdita che vi ha scosso profondamente.

Coloro che sono tornati single di recente dovranno prendersi del tempo per leccarsi le ferite e accettare la fine di un amore. Il tempo è il miglior medico, per cui non abbiate fretta e tenetevi alla larga dal famigerato 'chiodo scaccia chiodo'. Presto tornerete a sorridere e a emozionarvi. In famiglia, entro la fine del 2020 ci sarà un evento speciale.

Leone - 10° posto - La Luna in opposizione potrebbe rendervi la giornata un pochino pesante e generare qualche parapiglia attorno a voi. Avrete un po' di conti da sistemare. Tra mutuo, spesa di casa e tasse da pagare fate una gran fatica a sbarcare il lunario.

Ma voi siete un segno che lotta e che non si arrende mai. Comunque sia, dovrete fare attenzione alle insidie di questo sabato dato che potrebbero esserci delle ulteriori uscite di denaro. Dopo una travagliata settimana evitate di fare più del necessario perché risulterete fin troppo stressati. Lasciatevi trasportare dalla corrente della vita e tenete sempre la mente aperta. Siete pieni di possibilità, ma a volte ve le precludete a causa della paura di fare errori.

Toro - 9° in classifica - Urano nel segno vi renderà fiduciosi ma dovrete combattere con la Luna dissonante. Questo significa che dovrete guardarvi alle spalle.

Siete soliti occuparvi di tutto, nel lavoro non riuscirete a delegare quasi niente. Una fase di stallo sarà possibile superarla ponendosi dei nuovi progetti. Non è facile andare d'accordo con un Toro, non a caso tendete a vedere rosso quando vi fanno uno sgarbo, esattamente come l'animale che rappresenta questo simbolo zodiacale. Allo stato attuale la vostra vita necessità di una riorganizzazione. Dunque, rinnovate, cambiate, fate spazio al nuovo. A volte basta poco per riaccendere l'animo, anche un semplice cambio della disposizione dei mobili. Di tanto in tanto dovete interrompere un'attività e fare una mini-pausa.

In casa ci saranno un po' di pulizie da fare.

Ariete - 8° posto - Questa settimana è pronta a chiudere i battenti. C'è chi ha attraversato delle giornate travagliate e colme di distrazione e tensione, ma c'è anche chi non ha avuto delle grosse problematiche. A partire da questo sabato le carte in tavola cambieranno. Sarà possibile aprirsi a nuovi stimoli e costruire qualcosa di importante. Venere nel segno tenderà una mano ai cuori solitari e a tutte le coppie in crisi. Vi sentirete più passionali del solito, la vostra libido sarà stellare. Se qualcosa si è rotto, riuscirete a raccogliere i cocci e a rimetterli a posto.

La Luna, infine, porrà l'accento sull'amicizia che non dovrete mai prendere sotto gamba. Cercate nuovi stimoli e prefiggetevi degli obiettivi da raggiungere.

Vergine - 7° in classifica - Questo fine settimana aprirà le porte a svariate opportunità. Se da tempo state portando avanti un progetto destinato a migliorare la qualità della vostra vita, in queste 24 ore potrebbe arrivare la spinta finale che cercate. Eventuali scaramucce saranno chiarite, cercate solamente di non pensare al passato. Rivangare cose che non ci sono più non vi permetterà di godervi il presente. In questo periodo avete un gran bisogno di una pausa perché vi sentite poco in forma e molto stanchi.

Attenzione ai carichi pesanti. Non accollatevi ulteriori responsabilità e fatevi aiutare dai familiari. Sta per giungere un cambiamento, forse qualcuno presto dovrà traslocare oppure cambiare lavoro.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° posto - 'Anno bisesto anno funesto' recita il detto, ma bando al pessimismo perché ogni anno succedono cose particolari nel mondo o all'interno della vita delle persone. L'ultima cosa di cui avete bisogno attualmente è cullarvi nella negatività. Sfruttate il weekend, soprattutto questo promettente sabato, per fare una bella pulizia attorno a voi. Sbarazzatevi delle cose che non servono più e riparate eventuali guasti.

Gettate nell'immondizia la negatività. Entro la fine della primavera un rapporto o un problema sarà lasciato alle spalle e questo vi aprirà nuovi sbocchi. Spesso, dietro ad un fallimento si cela un trionfo. I liberi professionisti e tutti coloro che hanno un'attività in proprio stanno vivendo delle difficoltà poiché ci sono troppe problematiche da gestire.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano pacifiche, nel senso che sarà una giornata adatta ai chiarimenti e alle riconciliazioni. Quindi, la situazione si ripianerà per coloro che hanno avuto un diverbio con un familiare, un collega o un amico/a.

I più giovani di questo segno coltivano mille sogni e nutrono delle grosse aspettative nel futuro. Il ché è positivo, ma per raggiungere uno scopo bisogna darsi sempre da fare perché niente capita per puro caso. Chi ha superato i 40 spesso scivola nello sconforto poiché pensa solamente a cose negative. I tempi sono cambiati e tutto può succedere, per cui non datevi mai per vinti. Sviluppate degli interessi nuovi, questo sabato metterà sul vostro cammino le giuste opportunità ma dovrete fare attenzione a non lasciarvele scappare. 'Mens sana in corpore sano', fate maggiore attività fisica e curate eventuali dolorini.

Scorpione - 4° posto - L'allineamento astrale di questa giornata porterà in dono la serenità e un ritrovato benessere psicofisico. Una tregua ci voleva proprio! Spesso faticate a ricordare dove avete messo un determinato oggetto o cosa avete mangiato il giorno prima, ma la colpa è dello stress che vi crea problemi alla pressione oppure vi causa dei terribili mal di testa. Cercate di tenervi costantemente motivati, solo così riuscirete a non gettare mai la spugna. Considerate di leggere dei libri stimolanti, la lettura è un potere da non sottovalutare. Quando la mente è carica e motivata, si possono scavalcare tutti gli ostacoli e arrivare in cima alla montagna.

Dunque, scuotetevi dallo stato di apatia che di tanto in tanto vi sconquassa. C'è sempre una luce in fondo al tunnel, dunque, incamminatevi.

Cancro - 3° in classifica - L’oroscopo del 22 febbraio dice che non è facile parlare la lingua dell'amore, ma voi sapete farlo abbastanza bene. Siete un segno estremamente romantico, per questo dal partner pretendete il massimo impegno. L'amore è anche incontrarsi a metà strada. Chi è sposato oppure convive da molti anni, spesso si lamenta dell'apatia dell'altro e vorrebbe rivivere la magia dei primi tempi quando era tutto un cercarsi e rincorrersi. Comunque sia, in queste 24 ore qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe, ma quando vi infuriate risulta difficile parlare con voi, per cui cercate di contenervi. La primavera vi porterà molta fortuna, soprattutto se siete ambiziosi oppure avete un contenzioso da risolvere. A causa di un improrogabile impegno dovrete farvi in quattro. Occhio alla pressione, non alteratevi.

Gemelli - 2° posto - Questa sarà una luminosa giornata, perfetta per tentare un approccio o per fare il salto di qualità. Chi si ama avrà modo di viversi senza freni: in amore non bisogna mai vergognarsi. La settimana è stata abbastanza pesante dato che avete corso avanti e indietro tra lavoro, casa e famiglia. Qualche discussione potrebbe aver percosso un po' gli equilibri attorno a voi. Non è andata certamente meglio a coloro che vivono da soli dato che occuparsi di tutto non è mai facile come sembra. Comunque sia, nella vita bisogna sempre guardare avanti e cercare nuove passioni stimolanti. In giornata, i single avranno maggiori chance di incontrare l'anima gemella o di vivere un'avventura fugace. Entro la primavera si realizzerà qualcosa di buono ma tutto dipenderà dalla vostra caparbietà.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani dice che potrete trarre dei vantaggi da queste 24 ore strepitose. Da quando la Luna ha lasciato il domicilio del Capricorno vi sentite molto meglio. Riuscirete a concentrarvi talmente tanto sul vostro compito o sulle pulizie domestiche che arriverete a sera pieni di sprint. Sarete veramente fortunati, per cui provate a spingervi oltre. Una tregua giungerà anche per chi sta combattendo una dura battaglia. In amore il romanticismo non manca, specie in questo periodo. Preparatevi a spegnere le candeline e a godere di un marzo spumeggiante. Tempus Fugit, quindi non perdete altro tempo.