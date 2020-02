Il transito di Luna in Acquario nell'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 22 febbraio canalizza energie avventurose e positive verso mete inesplorate che trasformano le relazioni in maniera costruttiva. Proprio come l'acqua che sgorga dall'anfora tenuta in mano dall'Acquario, che inonda la Terra e sparge fecondità, anche l'elemento Acqua di Luna diventa più produttivo e sensibile, assorbendo un sentimento di indipendenza nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: i ricordi passati vengono cancellati dall'influenza lunare derivante dall'Acquario. Più aperti a vivere il presente con slancio e benessere, lasciatevi andare alle sensazioni a due vivendole in maniera più avventurosa e impetuosa. Bando alla noia e ai limiti imposti dagli astri presenti in Capricorno.

Toro: attenzione ad alcune difficoltà in famiglia o in coppia elargite da Luna in quadratura a Urano. Cercate di essere più espansivi nella relazione e accogliete gli imprevisti con maggiore slancio.

Sono in arrivo splendide sorprese tutte da vivere in due.

Gemelli: sbarazzini e più leggeri poiché pervasi dall'influsso di una Luna molto energetica e indipendente, potete indirizzare l'amore verso mete inesplorate che solo un atteggiamento pionieristico può avviare in maniera fortunata. Canalizzate al meglio l'energia positiva.

Cancro: i contatti con i familiari o con le amicizie hanno bisogno di una revisionata.

Selezionate il tutto con scrupolosità e mettete ordine nella vostra vita, solo così potete vivere la coppia con maggiore serenità e armonia. Anche un cambiamento radicale risulta positivo, anche se drastico.

Leone: Luna in opposizione minaccia un po' la sfera sociale e le amicizie. Forse il rapporto con un amico è teso e queste difficoltà non vi fanno vivere bene neppure l'amore di coppia. Cercate di trovare maggiore equilibrio e non siate eccessivamente orgogliosi.

Vergine: grinta e sexappeal non mancano di certo e sono entrambi da investire nella coppia per rendere l'amore davvero speciale. Il bisogno di serenità è tanto, così come la riservatezza che sparge un certo mistero sui pensieri e sulle azioni. Non siate eccessivamente orgogliosi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate liberi di esprimere l'affetto che provate per la persona amata a modo vostro. Luna dall'Acquario rende tutto più libero e fluido, abbattendo i condizionamenti mentali e permettendovi di progredire in due. Attenzione però a non venir meno agli obblighi di coppia.

Scorpione: Luna dall'Acquario vi sorride e garantisce nuovi slanci frizzanti e amichevoli. Più socievoli nelle relazioni a due, che ne dite di organizzare un'uscita con altre coppie? Così aperti a nuovi stimoli affettuosi e frizzanti, siete molto apprezzati da tutti compreso il partner.

Sagittario: in un segno avventuroso come il vostro, l'influenza del satellite notturno dal domicilio astrologico dell'Acquario sprigiona energie dirompenti. La mente sa guardare lontano e superare gli schemi mentali issati in coppia, seguendo un'intuizione costruttiva e molto frizzante. Quasi telepatici nei confronti della persona amata, attuate queste percezioni sensibili nel rapporto a due.

Capricorno: Saturno, Giove, Plutone e Marte sono in transito nel segno e attuano un cambiamento costruttivo per la coppia. Fatevi coccolare e ricambiate amore con lo stesso slancio del partner, investendo di più nelle affettuosità che di sicuro sono bene accette da entrambi.

Acquario: simpatici e abbastanza controcorrente grazie a Luna nel segno, la relazione viene movimentata da un'energia frizzante e allegra che bandisce la noia. Uno spirito libero e indipendente non desidera altro che approfondire nuove mete avventurose, fisicamente o con la fantasia.

Pesci: Sole, Nettuno e Mercurio nel segno allargano le vedute mentali e fanno approfondire il rapporto amoroso con maggiore slancio.

E' un momento favorevole per le relazioni, cercate di coltivare e rafforzare i legami sentimentali. Chi di voi ha iniziato a pensare di cambiare casa, inizi pure a cercare.