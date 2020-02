Inizia un nuovo fine settimana per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo del 22 febbraio è pronto a raccontare l'andamento di questa giornata d'inizio weekend. I nativi dell'Ariete devono sfruttare questa giornata per risolvere alcune questioni spinose, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione devono fare i conti con equivoci e incomprensioni. Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Sfruttate bene questo periodo per affrontare le questioni più spinose, specie in famiglia. Potreste ritrovarvi a vivere una situazione destabilizzante e ragionare con lucidità in un'atmosfera molto nervosa è un'impresa titanica. Se avete l'impressione di essere circondati da persone irragionevoli, non comportatevi come loro ma date il buon esempio. In campo lavorativo è un periodo poco soddisfacente, volete il meglio ma al momento è impossibile ottenerlo.

Non siate precipitosi, le difficoltà svaniranno presto.

Toro – Buona intesa fisica, ottima quella intellettuale. In questa giornata dovete fare attenzione a non imporre la vostra volontà o a non permettere al partner di abusare della vostra pazienza. Non fatevi imporre niente, l'amore deve essere libertà, non costrizione, quindi no alle ingerenze familiari, no alle intromissioni nelle vostre scelte professionali, sì alla condivisione libera.

Nel lavoro avete fiuto e capacità strategica. Queste due doti vi aiutano a capire che cosa fare per raggiungere i vostri obiettivi, sia lavorativi che economici.

Gemelli – Un po' di gelosia potrebbe caratterizzare questa giornata ma si tratta di nuvole che presto cederanno il posto a un clima sereno e molto favorevole per l'amore. Dunque, non cedete al primo impulso e siate pazienti. Romanticismo, tenerezze e tante altre situazioni favorevoli vi faranno tornare il sorriso sulle labbra.

Vi accorgete subito che molti vostri pensieri sono inutili torture che potreste benissimo evitare. Nonostante gli imprevisti economici, ve la cavate abbastanza bene grazie alla vostra intelligenza e alla vostra astuzia. I soldi potrebbero non bastare mai. Purtroppo anche in questo periodo dovete fare i conti.

Previsioni di sabato 22 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo contraddittorio per il vostro cuore. Dubbi e incertezze potrebbero appesantire il vostro umore e confondere i vostri sogni e desideri. In questo clima confusionario, evitate decisioni importanti e prendetevi del tempo per capire meglio.

Occhio a quello che credete vero o che gli altri cercano di farvi credere vero. Equivoci e illusioni potrebbero farvi pensare al peggio, quando invece non è così. In questa giornata dovete fare molta attenzione a ciò che dite, se volete evitare discussioni animate con colleghi o clienti.

Leone – Questo potrebbe essere un periodo impegnativo per il campo del lavoro e poco attento per le esigenze del vostro cuore. L'oroscopo consiglia di non trascurare i vostri bisogni affettivi, soprattutto in questa giornata, c'è il rischio di raffreddare il vostro rapporto e creare distanze tra voi. Dovete trovare un po' di tempo capire insieme al partner l'autenticità dei vostri sentimenti, anche se siete davvero impegnati nella carriera e avete come unico scopo quello di migliorare le vostre attuali condizioni lavorativi e finanziarie.

Vergine – Questo è un periodo in cui fioccano buoni propositi. Avete grinta, determinazione, voglia di migliorare la vostra vita quotidiana e di raggiungere un equilibrio con lo scopo di trovare più tempo per i vostri interessi privati. Inoltre, è anche un periodo laborioso in cui avete voglia di cambiare e migliorare tanti aspetti della vostra vita. E, cosa importante, ci riuscirete anche. Ci vuole molto impegno ma ce la metterete tutta e presto raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Occhio ai battibecchi per motivi economici o familiari.

Questi sono gli unici motivi che potrebbero appesantire il dialogo di coppia che, per il resto, appare frizzante e coinvolgente. Se non siete conviventi, la passione vi fa scoprire anche sensazioni mai provate prima come la gelosia, ma anche l'attrazione e il desiderio di condividere tutto con la persona amata. Siete pronti per il salto di qualità? Questo è un periodo impegnativo ma anche denso di opportunità. Avete una marcia in più nelle relazioni interpersonali, vera chiave del successo. Più contatti e amici avete, più opportunità potreste scovare. L'aspetto finanziario è ancora un po' traballante, ma per poco.

Scorpione – Preparatevi ad affrontare equivoci e incomprensioni. Se avete un caratterino pepato potreste farvi sentire, con il partner o con chi ostacola i vostri progetti. Questa giornata è passionale e coinvolgente ma è anche venata di gelosia e contraddizioni. Molti di voi hanno voglia di coccole più che di fare la guerra. Nel complesso, però, non vi annoiate e vivete un periodo molto intenso per il vostro cuore. In campo lavorativo dovete fare attenzione agli equivoci, ai disguidi e alla fatica del quotidiano. A tratti, avete voglia di mandare tutto all'aria per scappare su un'isola deserta.

Forza e coraggio. L'atmosfera in cui lavorate non è per niente tranquilla, ma supererete anche questa con un po' di attenzione e pazienza. Occhio a non spendere troppo.

Sagittario – Grinta e tenacia sono con voi in questa giornata. Avete voglia di comunicare, conoscere gente, godervi la primavera ormai alle porte. Questo è anche un buon periodo per fare nuove amicizie o per godervi i primi weekend all'aria aperta. Anche in famiglia la situazione migliora, ma occhio a non rovinare la serenità di questa giornata con un'improvvisa irritazione. Impegnatevi a non lasciare nulla di intentato. Periodo molto buono per il campo lavorativo.

Se siete in cerca di un nuovo impiego, fate circolare la voce e aumentate la rete dei vostri contatti.

L'oroscopo di sabato 22 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo non mancano alcune opportunità interessanti per fare soldi. Potrebbe anche essere il momento di trovare un nuovo lavoro che vi dia una maggiore stabilità finanziaria. Una volta superata una certa età, lavorare su commissione perde il suo fascino. Siete pronti per una crescita costante del vostro conto bancario o postale. Forse dovreste realizzare un piano finanziario per migliorare i vostri profitti. In amore, se il partner si è sentito trascurato da voi, vi rinfaccia tutte le sofferenze che ha subito.

Occhio alle insoddisfazioni, potrebbero giocarvi un brutto tiro.

Acquario – Basta sognare il cambiamento. È arrivato il momento di prendere in mano le redini della vostra vita, di dimenticare il passato e di pensare al futuro. Non vi mancano le occasioni per realizzare ciò che desiderate. Anche se dovete fare i conti con qualche ostacolo, non dovete scoraggiarvi, anzi dovete affrontarli con fiducia. Nel lavoro dovete essere accorti e strategici. Non mancano buone occasioni anche in campo economico.

Pesci – Le questioni che riguardano la vostra carriera potrebbero spingervi a mollare tutto. Questo oroscopo consiglia di non farlo.

Si tratta di un periodo passeggero, uno di quei giorni in cui nulla sembra andare per il verso giusto, anche se in pratica tutto dovrebbe andare molto bene per voi. Non aspettatevi grandi progressi in questa giornata e certamente non aspettatevi altro che tristezza dalle persone che vi stanno attorno. Per fortuna, avete la capacità di risollevare il morale di tutti e risolvere i problemi della giornata. In amore, andare d'accordo con il partner non è facile, soprattutto se state insieme da un po'. Le coppie longeve potrebbero discutere a causa delle fastidiose intromissioni di alcuni parenti o conoscenti.

Potreste affrontare delle insidie che riguardano il denaro. Investimenti, pagamenti da ricevere. Non demoralizzatevi.