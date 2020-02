Le previsioni astrologiche di sabato 22 febbraio ci portano a conoscenza delle imprese sentimentali di coloro che sono in cerca dell'anima gemella. L'Oroscopo sarà rivolto a tutti i 12 segni dello zodiaco. I Gemelli potrebbero trovare la loro dolce metà tra le loro amicizie, mentre il Leone potrebbe non essere troppo sicuro della sua frequentazione.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: Una persona potrebbe tornare e crearvi un certo imbarazzo, ragionate con il cuore e cercate di capire immediatamente cosa volete fare.

In generale le minestre riscaldate non hanno mai portato ottimi risultati, siate obiettive e non fatevi prendere da entusiasmi o depressioni.

Toro: Essere single non significa accettare tutto e dover per forza innamorarsi. Convivete in maniera più serena con il vostro status e non pensate che l'amore sia una corsa contro il tempo. Quando troverete la persona che fa per voi non tentennate, fino a quel momento vivete in equilibrio con voi stessi.

Gemelli: Portate avanti le vostre amicizie, in mezzo a loro potrebbe nascondersi qualcosa di più e nascere un sentimento autentico e bello.

A volte tendete troppo ad isolarvi e a pensare che tutto vi sia dovuto, non è così che funzionano le cose, mettetevi maggiormente in gioco.

Cancro: Il vostro corteggiamento nei confronti di una persona potrebbe risultare vano. Siate coerenti e rispettosi di voi stessi, non insistete se vedete che le cose non vanno o che l'interesse non è reciproco. Non perdete inutilmente tempo e dedicatevi a persone che vi apprezzano.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: I cuori solitari potrebbero avere qualche problema con persone che stanno conoscendo. Siate più scaltri e cercate di capire che cosa, in questo momento, volete realmente. Non fatevi fuorviare da alcune caratteristiche fisiche e pensate con la vostra testa.

Vergine: Avrete alcune possibilità interessanti, giocatevele bene. Ci sarà una persona in particolare che catturerà la vostra attenzione, corteggiatela e proponetele qualcosa di particolarmente interessante e attrattivo.

Bilancia: La vita di voi cuori solitari marcia con equilibrio e spensieratezza. Non ci saranno grosse novità sul fronte sentimentale, cercate però di non isolarvi troppo e di frequentare gente. Non è detto che debba sempre nascere un amore da ogni incontro.

Scorpione: Avete fascino e passionalità da vendere, dovete essere anche in grado di saper corteggiare e non dovrete pensare che tutte le donne cadano inevitabilmente ai vostri piedi. Un bagno d'umiltà potrebbe farvi solo che bene.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: Non abbiate eccessiva fretta, continuate a conoscere persone e a valutare le loro caratteristiche.

Solamente quando sarete convinti dell'intesa e della sintonia prendete una decisione definitiva.

Capricorno: Non mancheranno gli incontri e le conoscenze, avrete possibilità di cominciare una bella frequentazione, non rovinate tutto cercando di stringere i tempi. Ogni cosa va fatta nel modo giusto e senza forzature.

Acquario: Cupido è dietro l'angolo e aspetta solo un vostro segnale. Se siete sicuri di quello che provate non tardate troppo nel palesarlo. I vostri sentimenti potrebbero essere puri, non sviliteli approcciando persone che non lo meritano.

Pesci: Non siete sicuri dei vostri sentimenti e tantomeno di quelli della persona con la quale vi state frequentando.

Se avete tutti questi timori farete meglio a lasciar perdere e cercare soddisfazione altrove.