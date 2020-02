L'Oroscopo lascia presagire per il 23 febbraio una giornata vantaggiosa per i Pesci, che saranno favoriti dagli astri tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Inizia per i Gemelli un momento di vantaggioso recupero fisico, da questa giornata si ricaricano le energie e si ritrova la voglia di fare. Gli influssi di Marte potrebbero agitare l'Ariete, le stelle consigliano cautela.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domenica 23 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero del 23 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: gli influssi di Marte provocano qualche nervosismo all'interno della vita del segno che durante questa domenica potrebbe favorire la nascita di contasti e discussioni soprattutto in ambito lavorativo. Le prossime 24 ore non saranno positive dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare qualche fastidio come ipertensione o insonnia.

Toro: un oroscopo favorevole protegge il segno, è un momento in cui prevale la voglia di fare e si possono avere le intuizioni giuste.

E' un buon periodo per quanto riguarda i sentimenti, gli incontri sono favoriti echi vive in coppia potrebbe fare progetti per il futuro. Tuttavia qualcuno potrebbe sprofondare nell'indecisione o lasciarsi bloccare dal primo ostacolo.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire ore vantaggiose per il segno che ritrova le energie e la voglia di fare. Tuttavia domenica sarà meglio agire con cautela per quanto riguardi i rapporti interpersonali, un atteggiamento critico e polemico potrebbe portare alla nascita di discussioni in amore e in ambito familiare soprattutto dove i contrasti erano già accesi.

Cancro: sarà un weekend chiarificatore per il segno, che avrà l’opportunità di risolvere alcuni contrasti nati in ambito familiare o all'interno del rapporto di coppia. La giornata di domenica sarà la più positiva del periodo, la passione si riaccende e anche gli incontri saranno favoriti. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Leone: l’oroscopo di domenica 23 febbraio lascia presagire una giornata movimentata, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore.

Il consiglio alle stelle è quello di non lasciarsi vincere dall'orgoglio e non esitare a fare il primo passo per cercare di risolvere i contrasti. Per quanto riguarda il fisico meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo.

Vergine: domenica 23 febbraio gli influssi della Luna Nuova nel segno potrebbero favorire un momento di irritabilità ed emotività, che potrebbe portare alla nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto interno dell’ambito familiare. Tuttavia si tratta solo di un momento passeggero, la settimana sarà già più favorevole.

L'oroscopo del giorno 23 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarà una giornata favorevole per coloro i quali hanno bisogno di trovare dei chiarimenti o delle soluzioni in amore. È il momento ideale per aprire il vostro cuore e cercare una mediazione, questo vale anche per coloro i quali sono alle prese con situazioni legali, che potrebbe però giungere ad un buon accordo. Momento sottotono dal punto di vista fisico, meglio evitare gli sforzi.

Scorpione: l’oroscopo lascia presagire una giornata vantaggiosa dal punto di vista sentimentale, grazie al novilunio infatti sarà possibile riscoprire la propria passionalità e anche fare incontri interessanti.

Al contrario in ambito lavorativo sarebbe bene con prudenza ed evitare la nascita di contrasti e discussioni con colleghi e superiori, ma soprattutto evitare di prendere scelte azzardate.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questo fine settimana è quello di muoversi con cautela. A causa della Luna Nuova infatti al in ambito lavorativo potrebbero esserci degli imprevisti, dai rallentamenti o dei cambi di programma. Anche dal punto di vista fisico potrebbero esserci delle problematiche, meglio concedersi un po’ di riposo. Serenità in amore.

Capricorno: Grazie al novilunio domenica 23 febbraio il segno andrà incontro ad un momento estremamente favorevole per quanto riguarda i sentimenti e l’amore.

Sono giornate di grandi emozioni, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. L’energia ritrovata influirà positivamente anche per quanto riguarda il lavoro, è il momento ideale per avanzare una proposta o lanciare un progetto.

Acquario: secondo l'oroscopo saranno 24 ore interessanti per il segno. L’energia ritrovata e la voglia di fare renderanno l’Acquario instancabile, sarà la giornata ideale per organizzare un viaggio o una gita fuori porta. Resistere al fascino donatovi dalla positività dei pianeti sarà quasi impossibile, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: sarà una giornata di grande energia e vitalità, i nativi del segno saranno creativi, desiderosi di mettersi alla prova e di cimentarsi con nuove esperienze. È il momento ideale per avviare dei progetti all'interno della sfera sentimentale, ma anche per dedicarsi all'amore. Le stelle favoriscono i single nella ricerca dell'anima gemella.