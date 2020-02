Le previsioni astrologiche di martedì 25 febbraio ci informano sull'andamento sentimentale dei cuori solitari appartenenti ai dodici segni dello zodiaco. Il Cancro dovrebbe cercare di rispettare i tempi che la ricerca dell'amore impone, mentre la Vergine potrebbe non avere troppa voglia di socializzare. La Bilancia vorrebbe dare maggiore spazio agli incontri fugaci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete la possibilità di conoscere nuove persone e fare incontri che vi potrebbero portare qualche intrigante avventura o un inizio di frequentazione.

Toro: non siate troppo frettolosi, indagate maggiormente dentro voi stessi e cercate di capire quali possono essere in questo momento le vostre priorità assolute.

Gemelli: le stelle staranno dalla vostra parte e si potrebbe configurare una giornata davvero speciale. Potreste ricevere un gradito invito a cena, starà a voi accettarlo o meno.

Cancro: navigate a vista, non cercate di accorciare i tempi, a volte l'ansia di raggiungere qualcosa di importante può giocare brutti scherzi.

Leone: una persona vi sta particolarmente a cuore, ha fatto dei passi in avanti nei vostri confronti e si è lasciata andare ad una dichiarazione.

Cogliete la palla al balzo e non tentennate.

Vergine: non sarà una giornata in cui avrete voglia di stare troppo al centro dell'attenzione. Fatevi passare un po' di apatia e cercate rifugio in qualche amico fidato. L'amore oggi potrà attendere.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non avete ancora ben compreso alcune situazioni, il vostro stato di single vi porta a guardare con leggerezza al futuro.

Sarete tentati maggiormente di strizzare l'occhio a qualche avventura.

Scorpione: il vostro fascino vi permetterà di raggiungere un importante obiettivo, cercate di non essere troppo sicuri di voi stessi oppure rischierete di rovinare miseramente tutto.

Sagittario: riuscirete a conoscere una persona, desideravate farlo da tanto tempo e finalmente arriverà l'occasione giusta. Mettete in campo tutta la vostra passione e l'abilità nel corteggiare.

Capricorno: la testa vi consiglia una cosa e il cuore vi suggerisce altro. Cercate di capire quale strada è meglio percorrere, evitate di rimanere invischiati nella perenne incertezza.

Acquario: non preoccupatevi di quello che gli altri pensano di voi. Date retta solo a voi stessi e cercate di prendere la decisione migliore in ogni situazione in cui siete coinvolti.

Pesci: cercate di distrarvi, non pensate in maniera ossessiva all'amore, le gioie della vita passano anche attraverso altro. Per donare il vostro cuore c'è sempre tempo.