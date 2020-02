L'oroscopo del mese di marzo prevede un periodo positivo per i nativi Ariete grazie alla buona posizione del pianeta Venere, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Gemelli potrà sfruttare gli influssi del pianeta Mercurio in ambito lavorativo per cercare di portare interessanti novità. Leone potrebbe inizialmente rallentare al lavoro, per poi riprendersi alla grande con un benefico Giove in sestile, mentre per la Vergine si aprirà un periodo entusiasmante fatto di serenità e nuove emozioni nella propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di marzo 2020 per quanto riguarda la prima sestina.

Previsioni oroscopo marzo 2020, prima sestina

Ariete: sarà un mese di marzo molto buono per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in buon aspetto. In amore l'oroscopo annuncia tanta passione e un buon affiatamento di coppia. Sarete così in sintonia con le parole che la condivisione di idee con la vostra anima gemella porterà al nascere di nuovi progetti molto interessanti per voi.

Se siete cuori solitari in cerca dell'amore l'oroscopo prevede che se volete corteggiare una persona prima dovrete capire se ci sarà davvero attrazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo nonostante alcune difficoltà iniziali, Mercurio in angolo positivo vi promette di raggiungere i vostri traguardi durante il mese e con i guadagni che farete potreste anche riuscire a mettere una parte del vostro denaro da parte per il futuro.

Voto - 7,5

Toro: oroscopo di marzo che si presenterà con una serie di mansioni da portare a termine sul posto di lavoro. Sarete dunque carichi di impegni e per qualche settimana potreste essere costretti a fare qualche ora di straordinario. Fortunatamente però, la vostra fatica verrà ripagata per bene e potreste anche soddisfare quel vostro desiderio o del partner con i guadagni che farete. Proprio in ambito sentimentale quindi, anche se il tempo a disposizione da trascorrere con la vostra anima gemella potrebbe essere poco, avrete modo in ogni caso di compensare con qualcosa che soddisferà la vostra relazione di coppia.

Non ci sarà quindi un aumento dell'intesa, ma si manterrà su livelli buoni. Per i single l'amore potrebbe colpire anche coloro che non hanno il desiderio di corteggiare nessuno grazie a Giove in sestile. Voto- 7,5

Gemelli: Venere sarà positiva nel vostro cielo soltanto nella prima settimana del mese, regalandovi momenti stupefacenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. In amore infatti ci saranno ottimi momenti per godere appieno della compagnia del partner, regalandovi attimi di felicità che difficilmente dimenticherete. Per quanto riguarda i cuori solitari avrete la possibilità di corteggiare una persona che vi piace molto durante la prima metà del mese, e magari con un pizzico di fortuna potreste riuscire ad imbattervi in una nuova storia d'amore.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sappiate che ci sarà tanto lavoro da portare a termine in quanto dovrete iniziare alcuni progetti a lungo termine che se non iniziate ora, potreste rimanere indietro. Inoltre, ci sarà la possibilità di dover lavorare fuori per qualche giorno. Voto - 8

Cancro: sarà un periodo decisamente più sereno ma anche molto movimentato per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale Venere in sestile promette un affiatamento di coppia discreto, forse per via di alcuni impegni che dovrete affrontare insieme al partner che richiederanno molto impegno. In ogni caso, a partire dalla seconda metà del mese, la situazione dovrebbe migliorare.

Se siete single potreste trarre vantaggio da una certa situazione, e riuscire a trovare l'amore oppure ottenere qualcosa nel lavoro. Un ambito lavorativo avrete modo di conoscere persone nuove con molta più esperienza di voi e imparare molto da loro. Buone possibilità inoltre per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego. Voto - 7

Leone: configurazione astrale che divide il mese in due per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove inizialmente Mercurio in posizione scomoda potrebbe farvi rallentare molto e fareste meglio a tenervi avanti con il lavoro.

Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare durante la seconda metà del mese, quando Giove in sestile vi permetterà di risalire la china e riuscire nuovamente a stare al passo con gli altri colleghi proponendo progetti validi. In amore potrebbe essere un periodo difficile per la vostra relazione di coppia in quanto si andranno a presentare situazioni difficili da gestire e per far sì che tutto vada per il meglio dovrete cercare di prendere le decisioni più adatte. Se siete single non ci saranno molte occasioni per riuscire a fare breccia nel cuore della persona amata e forse fareste meglio per il momento a non fare passi falsi.

Voto - 7

Vergine: sarà un mese di marzo ricco di serenità e buone intenzioni per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale spesso positiva. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia procederà spedita, con una grande voglia di amare il partner e organizzare al meglio le giornate che verranno per ottenere solamente il meglio. Per quanto riguarda voi cuori solitari, la parte centrale del mese sarà il periodo più favorevole per riuscire ad incontrare la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Marte in ottima posizione vi consentirà di esprimere al meglio la vostra creatività.

Avrete inoltre un'ottima forma fisica che vi darà modo di sostenere anche qualche ora di straordinario se necessario. Se avete trovato un lavoro autonomo presto riuscirete a mettere tutto in regola e iniziare a fare ottimi guadagni grazie al vostro impegno. Voto - 9

Continua l'oroscopo del mese di marzo per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci.