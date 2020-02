L'Oroscopo lascia presagire una settimana interessante per i Pesci, che potranno fare affidamento sugli influssi di Venere nel segno. È un buon momento per il Toro, che si prepara a vivere un momento estremamente vantaggioso in amore, dove non mancheranno le sorprese e le novità. Gemelli fuori forma, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per l'ultima settimana del mese, da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo da Ariete a Cancro

Ariete: la settimana inizia con qualche agitazione per il segno che soprattutto in amore potrebbe essere tentato di alzare i toni o rispolverare vecchi rancori. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario mantenere la mente lucida per evitare di cadere in piccole distrazioni. L’ultima giornata del mese potrebbe essere la più fortunata del periodo, qualcuno potrebbe avere delle intuizioni vincenti.

Toro: l'oroscopo della settimana lascia presagire una fine di febbraio vantaggiosa per il segno, che in particolare in amore potrebbe ricevere delle splendide notizie.

Le stelle favoriscono i progetti che nascono in questo momento, ma anche gli incontri e le collaborazioni tipo professionale. È dunque un momento vantaggioso sotto tutti i punti di vista, da sfruttare al massimo.

Gemelli: quest’ultima settimana del mese potrebbe iniziare leggermente sottotono dal punto di vista fisico. Il consiglio delle stelle è quello di sottoporsi ad un controllo medico, potrebbe essere necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.

È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro seminato. Alti e bassi in amore.

Cancro: un quadro astrale interessante protegge il segno durante l’ultima settimana del mese di febbraio. Saranno giornate interessanti per l’amore, gli incontri sono favoriti e la passione si riaccende. Al contrario qualcuno potrebbe vivere un momento sottotono dal punto di vista fisico, accusando lievi fastidi soprattutto ad ossa e articolazioni.

Tra il 28 e il 29 febbraio potrebbe esserci un ritorno dal passato, come un ex che bussa alla vostra porta. Attenzione a non cadere in errori già commessi. Bene il lavoro.

Oroscopo dal 24 febbraio al 1° marzo da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio leggermente sottotono, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore. Il consiglio delle stelle è quello di essere onesti e sinceri, prima di tutto con voi stessi e poi con gli altri. Con l’avvicinarsi del weekend si riaccende la passione, tuttavia un calo fisico potrebbe costringere il segno a cambiare i propri piani.

Curate l’alimentazione e praticate un po’ di attività fisica.

Vergine: un oroscopo vantaggioso protegge il segno, sarà una settimana proficua per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative, ideale per concludere una vendita. È il momento ideale per avanzare una proposta o lanciare un nuovo progetto, molto probabilmente riceverete delle risposte affermative. È un momento anche per quanto riguarda l’amore, gli incontri sono favoriti.

Bilancia: l’ultima settimana di febbraio potrebbe iniziare leggermente sottotono dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di alcuni malesseri stagionali o avvertire dei fastidi a denti e ginocchia.

Il consiglio delle stelle è quello di muoversi con cautela, evitando gli sforzi. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, al contrario all'interno dell’ambito sentimentale e dei rapporti interpersonali potrebbero nascere dei contrasti.

Scorpione: la settimana inizia con una forte carica passionale che spingerà il segno a mettere l’amore al primo posto. Coloro i quali hanno affrontato dei contrasti nei giorni precedenti potranno recuperare e anche gli incontri saranno favoriti. In ambito lavorativo potrebbero esserci buone notizie in arrivo, qualcuno potrebbe ricevere un nuovo incarico.

Tuttavia non mancheranno i contrasti e i momenti sottotono, causati dalla stanchezza e dalla tensione accumulata

Oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo da Sagittario a Pesci

Sagittario: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio carico di tensioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Al contrario a partire dalla giornata di mercoledì 26 febbraio si potrà recuperare e ritrovare la serenità. È un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, tuttavia con l’avvicinarsi del weekend qualcuno potrebbe allentare la presa. Le giornate di sabato e domenica potrebbero essere caratterizzate da un calo fisico.

Capricorno: saranno giornate di recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale, il segno ritrova la serenità e la voglia di dedicarsi agli affetti personali e all'amore. È il momento ideale per cercare di recuperare un rapporto in crisi o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Anche gli incontri sono favoriti. Energia e creatività non mancano, è un periodo ideale per lanciare un nuovo progetto o impegnarsi nella realizzazione dei propri obiettivi in ambito lavorativo.

Acquario: l’ultima settimana di febbraio sarà interessante per il segno che potrebbe concludere degli affari vantaggiosi per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

È il momento ideale per avviare delle collaborazioni o dei nuovi progetti. Anche per quanto riguarda l’ambita sentimentale le stelle favoriscono il segno, che potrà trovare delle soluzioni. Anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio tenero e romantico grazie agli influssi di Venere che protegge i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Al contrario a partire dalla giornata di mercoledì 26 Venere diventa pratica, favorendo il segno per quanto riguarda la gestione degli impegni lavorativi e di nuove trattative. È un buon momento per avviare dei progetti, concludere delle vendite o firmare dei contratti.