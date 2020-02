L’Oroscopo del 27 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) si troverà ancora nel domicilio dell'Ariete, dove rimarrà fino a venerdì 28. Per i Pesci saranno 24 ore abbastanza positive, mentre per alcuni nativi del Leone potrebbe arrivare una bella sorpresa.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo ultimo giovedì del mese di febbraio.

L'oroscopo di giovedì 27 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: cercate di essere un po' meno impulsivi in queste 24 ore. Tendete a prendere le cose di petto, ma non sempre è una cosa giusta. Dovrete essere pazienti e non attaccare briga con i colleghi o i compagni di scuola. Presto riuscirete a togliervi un sassolino dalla scarpa e potrete dormire sogni sereni. Un adeguato esercizio fisico non potrà che farvi bene.

Toro: occhio ai problemi e alle insidie che questo giovedì riserverà ad alcuni nativi.

Dovrete stare molto attenti. In questa giornata vrete modo di apprezzare di più chi avete intorno. Sarete pratici nelle attività lavorative o di studio, per questo motivo cercherete di portarvi avanti o di recuperare eventuali ritardi. Prima di uscire di casa controllate di aver preso tutto.

Gemelli: l’oroscopo del 27 febbraio si presenta interessante sui più disparati punti di vista. Se avevate smarrito un oggetto, riuscirete a trovarlo.

Una novità renderà di buon umore molti nativi e anche sul piano sentimentale potrebbero verificarsi dei risvolti significativi. Prediligete cibi di stagione e dite ‘basta’ al cibo spazzatura, il vostro corpo chiede pietà.

Cancro: in amore un po’ di noia capita, ma attenzione a non andare nel panico. Le storie nate di recente continueranno a procedere speditamente. Con il partner o i figli cercate di essere pazienti e di comprendere le loro insicurezze interiori.

Ascoltate il vostro corpo che chiede più frutta e verdura. Ultimamente alcuni nativi dormono troppo poco.

Leone: potrebbe arrivare quella cosa che desideravate da tempo. Avete dei sogni nel cassetto e non volete in nessun modo gettare la spugna. Sarà una giornata un pochino lenta, avrete sonno e non riuscirete a concentrarvi. Un collega chiacchierone potrebbe farvi perdere la calma. Attenzione alle abbuffate ed evitate i viaggi troppo lunghi.

Vergine: questo sarà un giovedì un po' apatico, siete stufi del solito tran tran e volete dare un calcio alla monotonia. Una chiamata o un messaggino potrebbe lasciarvi spiazzati.

Attenzione al vostro corpo, vi state accollando fin troppe responsabilità. Se possibile, programmate un viaggio o una piccola gita fuori porta. Ma anche solo una bella passeggiata non potrà che farvi bene.

Bilancia: la situazione di questa giornata sarà parecchio conflittuale soprattutto per le coppie nate negli ultimi due anni. Qualcosa non sembra andare più come prima, forse vi siete stancati? La noia vi sta scoraggiando, tuttavia cercate nuovi stimoli e rimboccatevi le maniche. Niente capita a caso! La salute risulterà stabile per la quasi totalità dei nativi.

Scorpione: in questo giovedì prendetevi del tempo, anche solo 15 minuti, per pensare al vostro benessere.

Dopo una giornata di lavoro e/o sacrificio, non bisogna mai fare l’errore di trascurarsi. Evitate di fare le ore piccole, ultimamente state dormendo pochissimo o male. In cucina la vostra creatività sarà alle stelle e riceverete numerosi complimenti.

Sagittario: se qualcosa non vi piace avrete modo di chiudere ogni conto. Le cose risulteranno semplificate e vi sentirete baciati dalla fortuna. Favoriti i piccoli spostamenti, ma evitate di fare troppi chilometri. Vi sarà chiesto di adoperare un determinato comportamento, cercate di stare in guardia. In amore le discussioni saranno dimenticate.

Capricorno: se c’è un problema in amore, dovrete cercare di chiarire entro lunedì prossimo.

Non vi fa bene trascinare avanti certe situazioni ansiose. In questo ultimo giovedì del mese di febbraio avrete un sacco di cose da fare e questo potrebbe farvi impazzire. Mantenete la calma. Attenzione a dove andrete a mettere i piedi e cercate di concentrarvi di più sui vostri compiti.

Acquario: in questa giornata sarete molto veloci e produttivi. Ogni mansione sarà portata avanti senza incorrere in problemi. Coloro che hanno dei progetti, magari con il partner, dovranno rivedere delle cose. Sarà la giornata perfetta per recarsi in posta o in banca. Occhio al portafogli, non spendete dei soldi inutilmente.

Pesci: secondo l'oroscopo di giovedì 27 febbraio è in arrivo una giornata abbastanza positiva, anche se potrebbe nascere qualche piccolo problemino. Bene l'amore per le coppie che non stanno vivendo una crisi. Se siete single, evitate i contatti con gli sconosciuti, non è un buon periodo per allacciare nuove amicizie o flirtare.