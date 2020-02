L'Oroscopo di domani 27 febbraio 2020 riparte da qui, pronto ad elencare positività ed eventuali negatività riguardanti esclusivamente gli appartenenti a sei segni coincidenti con la prima metà dello zodiaco. Partiamo subito col mettere in chiaro chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, potrà contare su una giornata fortunata. Bene, partiamo subito con i segni ritenuti a massima positività nel periodo: in questo frangente, ad avere un giovedì decisamente vincente saranno i nativi appartenenti al favoloso segno dell'Ariete insieme agli altrettanto simpatici amici del Toro.

In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, l'oroscopo del giorno 27 febbraio punta decisamente il dito in direzione degli amici nativi in Gemelli, in questo frangente giudicati con il segno negativo equivalente ai periodi da 'ko'.

Classifica stelline 27 febbraio

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 27 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco, ossia quella compresa dall'Ariete fino a Vergine.

Nell'anteprima messa in evidenza in apertura risultano in ottima posizione sia l'Ariete che il Toro, entrambi giudicati dall'astrologia quotidiana al top con cinque stelle. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli.

Oroscopo giovedì 27 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Nulla da eccepire, sia riguardo le vostre previsioni che sul quadro astrale positivo.

A dettare le regole del gioco sarà ancora (per poco!) una meravigliosa Luna nel segno in congiunzione alla vostra altrettanto splendida Venere: potrete chiedere di tutto, sia alla vita che alle meritevoli persone al vostro fianco. Date fondo a tutta la vostra creatività, al vostro 'volere' o semplicemente ai piccoli desideri: presto potrebbero esserci conferme su alcune cose in attesa. Volere è potere!

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore avrete la fortuna di essere sostenuti dalla coppia Venere-Luna, senz'altro in grado di far lievitare romanticismo e tenerezza. Il periodo vi renderà comprensivi facendo crescere un'intesa dolce e profonda tra voi ed il partner. Single, Luna e Venere come anticipato alleate, vi regaleranno una marcia in più, tanta fantasia e buona creatività. Nel periodo sentirete il bisogno di coltivare le vostre amicizie e di proteggerle. L'atmosfera gioiosa di questo giovedì riempirà il vostro cuore di dolci sentimenti, disegnando una nota romantica nella vostra vita sentimentale.

Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione riuscendo a trarne vantaggio; anche perché sarete molto perspicaci e non avrete nessun timore.

Toro: ★★★★★. Giornata più che positiva, accompagnata nel trascorrere delle ore da un positivo Urano in trigono a Marte ed in sestile al Sole in Pesci, speculare al 80%. Il periodo favorirà abbastanza le questioni inerenti il comparto economia e finanze: buon per voi che, soprattutto in questi ultimi tempi, siete stati costretti volenti o nolenti a 'sborsare' bei soldini per spese impreviste. In amore, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste perché gli astri saranno sicuramente dalla vostra parte, la vostra metà si dimostrerà attenta alle parole e le vostre aspettative non andranno deluse.

Dietro l'angolo ci saranno sicuramente per voi un sacco di belle novità: finite di fare quello che dovete ed immergetevi in un po' di romanticismo, in arrivo per voi e la vostra metà. Single, ecco un giorno davvero spumeggiante di novità. Del resto, i pianeti vi terranno su di morale, amplificando comunicativa e buonumore. Il sostegno delle persone vicine vi consentirà di fare più cose del solito e con maggiore entusiasmo, grazie alla loro compagnia. Nel lavoro l'oroscopo giornaliero il cielo vi regalerà una bella grinta e stimolerà la vostra determinazione, consigliandovi di sfruttarla per ottenere i risultati a cui da tempo aspiravate.

Gemelli: ★★. Purtroppo sarà un giovedì a toni scuri. Plutone e Giove speculari negativi al 90% risultano sotto quadratura da Venere e Luna. I prossimi due giorni quindi non saranno proprio spettacolari: prestate attenzione a come vi muovete in campo affettivo perché, oltre a implicazioni negative in campo sentimentale (partner), potreste dover combattere anche con problemi legati alla famiglia. Il consiglio? Lasciate scorrere le cose naturalmente, senza forzature, poi si vedrà. In amore, alcune contraddizioni del partner non vi faranno molto piacere. Se avete paura di ferire, tranquilli, sappiate che per mandare avanti un rapporto serve maggiore sincerità e tantissima pazienza.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì con la Luna in quadratura, l'umore si tingerà di grigio, ma non abbiate timore perché gli amici vi offriranno l'occasione per tornare a sorridere. Sarà questo un momento ideale per fare un'accurata cernita delle persone da frequentare: non tutte saranno sintonizzate con le vostre idee e quelle che resteranno, vi aiuteranno a valorizzare la vostra persona. Nel lavoro, vi sentirete stanchi di ciò che state facendo e la giornata sarà adatta per costruire nuovi sbocchi e per inoltrarsi verso nuovi cammini sorprendenti.

Le predizioni del giorno 27 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Un giovedì 27 febbraio degno di attenzione, previsto in gran parte positivo. A dettar condizioni sarà il sestile Sole-Marte, visti positivi rispetto al vostro segno: mettete da parte ansie o insicurezze, arriveranno segnali distensivi circa una questione a voi molto cara. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che avrete modo di far rinascere la vostra vita affettiva, ma dovreste lasciar andare alcune abitudini poco rassicuranti in modo da avere maggiori possibilità di successo. Il vostro partner sarà subito pronto ad appoggiare ogni vostro desiderio: non deludete chi vi ama, ok?

Single, la Luna amica vi dirà che il momento è quello giusto per aprire nuove porte sulla vita, di lasciarsi andare alla curiosità, di esplorare territori sconosciuti che proprio in quanto tali avranno per voi un fascino irresistibile. Nel lavoro la situazione generale potrà migliorare grazie al vostro estro ed alla creatività, soprattutto alla capacità di rinnovare idee e competenze.

Leone: ★★★★. Il periodo potrebbe regalare momenti di vera allegria, di leggerezza o di sano divertimento: concedetevelo ogni tanto, almeno quando non avete impegni di lavoro o per altri pressanti motivi. L'interagire costruttivamente con le persone amate, partner o amici che siano, favorirà una maggior sintonia, preziosa per il buon funzionamento dei vari rapporti.

In amore, l'oroscopo indica abbastanza positiva la vostra vita sentimentale e perciò prima o poi vi porterà grandi soddisfazioni, a patto di smettere di essere così modesti. Fate qualcosa di diverso, uscite dalla routine e invogliate anche il partner a farlo, vedrete che sarà bellissimo. Single, la giornata si profila densa di soddisfazioni su più fronti, ogni vostra aspettativa sarà gratificata ed avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche trovare stimoli improvvisi che potranno regalarvi un brivido d'insolito piacere. Nel lavoro, sarete molto più fiduciosi sulle vostre potenzialità perché avrete una discussione tranquilla con i vostri superiori e sulle vostre idee.

Vergine: ★★★★. Giornata inizialmente all'insegna della calma e con buone possibilità di veder realizzato qualche buon progetto. Un ottimo Nettuno, per l'occasione in sestile a Giove, incentiverà i rapporti d'amicizia nonché quelli basati puramente sulla cordialità e sulla mera conoscenza. L'oroscopo di domani 27 febbraio consiglia in amore massima fiducia in voi stessi: i vostri sogni potranno diventare realtà se troverete il modo di farlo e soprattutto se aiutati dalla vostra metà. Procedete quindi con spontaneità e vedrete che sarete felici insieme. Single, questa giornata sarà fatta apposta per divertirvi con gli amici e condividere con loro dei momenti di allegria; le vostre attività e le vostre relazioni saranno armoniose ed intriganti, proprio come voi.

Nel lavoro i vostri sforzi relazionali saranno estremamente positivi ed avrete tutta la riconoscenza che meritate.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.