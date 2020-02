L'Oroscopo di sabato 29 febbraio accoglie la presenza di Luna in Toro che in sinergia con Urano, rende l'amore molto passionale, originale e possessivo. Piuttosto volubili anche gli altri segni zodiacali come la Vergine, il Cancro, Pesci e Capricorno che desiderano rivoluzionare la sfera amorosa in maniera imprevedibile e troppo eccentrica. Di seguito tutte le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di sabato

Ariete: Venere nel segno crea armonia e sprigiona uno slancio irresistibile verso l'amore.

Siete pronti a concretizzare ogni iniziativa con successo, solo Plutone rema contro dalla casa astrologica del Capricorno, frenando il vostro egocentrismo e consigliando un atteggiamento meno invadente.

Toro: Luna nel segno insieme a Urano rende molto rivoluzionari ed eccentrici. Intelligenti e prestigiosi, i vostri orizzonti intellettuali sono ampi ma in amore risultate alquanto incostanti. A tratti possessivi e in altri momenti distaccati, cercate di riequilibrare questo comportamento sprigionato da un'eccessiva tensione accumulata.

Gemelli: il parterre astrale composto da Venere, Urano e Luna sorride all'amore e bandisce ogni nervosismo sprigionato da Mercurio in Pesci, che crea qualche attrito in famiglia. Forse dovete modulare i ritmi con il partner, sincronizzandovi alla perfezione. C'è maggiore sintonia sentimentale anche per voi single alle prese con una situazione amorosa tenuta un po' in sospeso da troppo tempo.

Cancro: attenzione a non tenere troppo sotto controllo le emozioni poiché l'influsso passionale e rivoluzionario di Luna e Urano dal Toro si fa sentire e sprigiona tanta voglia di concretizzare i sogni.

Affettuosi, dolci e tenaci, approcciatevi all'amore con spontaneità e sicurezza in voi stessi. Un cambiamento positivo è alle porte.

Leone: Venere promette amore dalla casa astrologica prima e scaccia via ogni tristezza, garantendo un comportamento più allegro ed espansivo. Siate più spontanei e arginate le tensioni causate da Luna e Urano in quadratura che quasi sfidano a rivoluzionare la sfera affettiva, in maniera più temeraria e originale.

Vergine: socievoli, dolci e affascinanti, non passate di certo inosservati in un gruppo di amici. Luna e Urano in trigono favorevole garantiscono intuizione e originalità nel modo di fare, che risulta anche alquanto volubile. Un aiuto inatteso rivoluziona la sfera sentimentale in positivo.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: più calmi grazie alle influenze benevole di Luna in Toro, ampliate la visuale mentale e approcciatevi all'amore con maggiore capacità di giudizio. I single possono mettere fine alla solitudine mentre voi in coppia dovete investire sensazioni nuove con maggiore spontaneità.

Scorpione: non siate pigri e troppo testardi, seguendo l'influenza di Luna in opposizione che sprigiona nervosismo. Attenzione a non alternare in maniera troppo drastica i momenti di gioia con la depressione più cupa. Ricordate che gli astri in Pesci sono dalla vostra parte e proteggono l'amore.

Sagittario: il benessere non manca di certo così come la bontà di carattere che fa trascorrere momenti di relax in famiglia e negli affetti. Piccole contrarietà quotidiane sono inferte da Mercurio in quadratura che insieme a Sole e Nettuno, può sprigionare un atteggiamento polemico. Bando alle dispute quindi e beneficiate della posizione di Venere che promette colpi di fulmine inaspettati.

Capricorno: in amore il temperamento è volitivo e temerario, anche se l'influenza di Luna dal Toro produce mancanza di perseveranza. Giove sorride alle nuove storie anche se Venere tiene un po' il broncio. Gli astri creano situazioni nuove ma non dovete disperarvi se occorre tempo per ottenere il successo in amore. Pazientate e ponderate la situazione.

Acquario: attenzione a non essere troppo precipitosi in amore. Magari avete bisogno di delimitare i vostri spazi e di assaporare una maggiore indipendenza, ma ciò non giustifica il fatto che reagiate negativamente a ciò che vi viene detto dal partner.

Voi single arginate il nervosismo e contate sull'influsso favorevole di Venere che produce cambiamenti costruttivi.

Pesci: Sole, Nettuno e Mercurio incrociano le loro energie positive con Luna creando un mix energetico impeccabile e fortunato. In amore seguite il vostro cuore. L'intuizione è buona anche se siete alquanto discontinui nell'applicazione. Un aiuto proveniente da una figura di tipo femminile diventa fondamentale per sbloccare una soluzione in sospeso.