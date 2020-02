L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato 29 febbraio approfondisce le possibilità amorose di ciascun segno zodiacale a caccia di novità in grado di rivoluzionare la sfera sentimentale. Luna appena entrata in Toro diventa molto volitiva, possessiva e passionale sprigionando emozioni forti che devono essere incanalate nella direzione giusta per colpire nel segno. Di seguito le previsioni astrali promettenti per le conquiste amorose.

Nuove opportunità nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: in amore cercate di stabilire bene cosa desiderate poiché siete più attenti ai vostri bisogni che a quelli dell'altra metà e l'approccio diventa molto impetuoso con Marte in quadratura a Venere.

Magari siate chiari con voi stessi così evitate frustrazioni e insoddisfazioni.

Toro: Luna entra nel segno e regala fascino, charme e un pizzico di possessività eccessiva. In sinergia con Urano siete molto impulsivi e i tumulti emotivi non mancano. La solita routine vi annoia, ecco perché cercate in tutti i modi di rivoluzionare il presente in modo più eccitante. Progredite quindi, gli astri sono con voi.

Gemelli: piccoli problemi possono mettere in discussione la vostra pazienza ma le opportunità sono buone in amore, quindi non disperate.

Buone le relazioni con gli altri e la vicinanza lunare e uraniana crea situazioni imprevedibili. I colpi di fulmine sono in agguato, preparatevi.

Cancro: l'influenza del satellite notturno posizionato in Toro si fa sentire e mette in sintonia con la vita. Entrate in contatto con i sentimenti che provate e cercate nuove strade, indirizzando al meglio le emozioni. Gli astri opposti in Capricorno creano qualche attrito ma la forza di volontà elargita da Sole e Mercurio non ha eguali.

Leone: non chiudetevi all'ascolto di ciò che propone la voce del cuore. Luna in quadratura rende le sensazioni tese, tendete ad annullare ciò che provate, esprimendo solo sofferenza. Venere promette bene dall'Ariete per le conquiste amorose, che ne dite quindi di comunicare ciò che provate a una persona che vi ha rapito il cuore?

Vergine: il sentimento diventa più ruvido e passionale con Luna in Toro che regala voce alle sensazioni in maniera più impetuosa.

Senza rinunciare al romanticismo, siete molto possessivi nei confronti delle nuove conoscenze forse per paura di perdere questi nuovi affetti.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: attenzione a una persona in particolare che vuole attirare la vostra attenzione e magari farvi ingelosire in tutti i modi possibili e immaginabili. Non innervositevi quindi e adottate un atteggiamento irremovibile e diplomatico. Di sicuro questa cautela crea la giusta suspense emotiva che colpisce nel segno.

Scorpione: Giove dal Capricorno esorta ad attuare una revisione della sfera sentimentale e di sicuro ottenete risultati brillanti.

Alcune situazioni del passato si ripropongono in maniera inaspettata, ma non cercate di capire i motivi di questo fallimento. Gli astri dai Pesci intavolano nuove storie, sensibili e imprevedibili.

Sagittario: nuove prospettive amorose si fanno largo nel cuore e ampliano una visuale mentale a 360°. E' il momento giusto per approfondire nuovi incontri che possono diventare qualcosa di più. Ma non siate troppo polemici e non intavolate argomenti che possono diventare causa di discussioni pesanti per i sentimenti.

Capricorno: Marte in quadratura con Venere dà l'impressione che date troppo in amore senza ricevere qualcosa in cambio.

Siete alla ricerca di maggiore soddisfazione, allora siate più espliciti e parlate chiaro con una persona che vi fa battere il cuore. Ricordate che le cose non dette provocano solo conflitti.

Acquario: Luna in quadratura rema contro insieme a Urano e sprigiona un comportamento eccentrico nei confronti dell'amore. Attenzione a un umore altalenante che può far passare dalla voglia di concretizzare le storie alla negatività più nera. Non siate arroganti quindi e seguite un influsso saturniano che richiama al rigore e a una gradualità benefica per le nuove storie.

Pesci: alcune conoscenze possono darvi delle informazioni su una persona con cui intrecciate i contatti da un po'.

La cosa importante da fare è dare una svolta positiva alla vostra vita, lasciando alle spalle un passato che ha fatto soffrire. Nettuno, Mercurio e Sole vi aiutano a concretizzare i progetti amorosi.