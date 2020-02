L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 marzo analizza l'entrata di Venere in Toro e Mercurio in Acquario. Una nuova sensualità concreta e appagante si farà largo nel modo di amare di ciascun segno di Terra che sarà anche più possessivo nei confronti delle persone amate. L'astro mercuriano in Acquario invece garantirà fantasia e un modo di lasciarsi andare ai sentimenti più indipendente e ambizioso nelle previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo settimanale di inizio marzo

Ariete: buona la combinazione astrale di Venere e Luna in sestile già da lunedì che aprirà una settimana più soddisfacente e sensibile per gli affetti.

Attenzione all'assenza di Venere da venerdì in Toro che si allontanerà un po' da voi, ma garantirà emozioni più concrete e meno impetuose. Buono il lavoro.

Toro: Venere nel segno venerdì regalerà sensazioni intense. Manifesterete l'affetto con gesti concreti e sarete molto possessivi nei confronti del partner. Attenzione alla quadratura che si andrà a formare con Mercurio che potrebbe chiudervi a una comunicazione efficace per sbloccare alcune situazioni in sospeso. Saranno previste delle discussioni sul lavoro venerdì.

Gemelli: Luna già da lunedì presente nel segno renderà l'amore meno affettuoso. La razionalità prenderà il sopravvento sulle emozioni e una loquacità scherzosa non passerà di certo inosservata neanche sul lavoro. Mercurio finalmente giovedì romperà la quadratura astrale e le novità si presenteranno in modo imprevedibile.

Cancro: finalmente Venere venerdì assumerà una posizione favorevole per l'amore.

Così affetto, calore e passionalità non mancheranno di certo e pretenderete la massima attenzione dalla persona amata. Luna nel segno giovedì garantirà splendidi momento affettuosi nel focolare domestico. Sul lavoro bando alla pigrizia.

Leone: l'astro d'argento diventerà complice sia a inizio settimana che nel weekend, producendo un influsso frizzante e molto ambizioso. Il senso dell'umorismo sarà molto spiccato già da lunedì e potrete brillare sul lavoro grazie alla vostra capacità di sdrammatizzare eventuali difficoltà.

Attenzione ad alcune situazioni sentimentali un po' tese a metà settimana.

Vergine: Venere più vicina a voi assumerà una posizione di trigono favorevole e la sensualità sarà spiccata. Attenzione a non essere litigiosi in coppia a causa di un trigono marziano che sprigionerà energia dinamica. Attenzione a non lasciarvi prendere da eccessivi pensieri.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso lunare dai Gemelli risulterà benefico e sarete molto socievoli e affettuosi. Cercherete tuttavia di porre un freno all'approfondimento delle emozioni, ma verso il fine settimana questo atteggiamento svanirà e Mercurio oltre a promettere novità in campo amoroso, vi renderà anche più comunicativi sul lavoro.

Scorpione: più sicuri di voi grazie agli influssi portentosi degli astri presenti in Capricorno, non avrete nulla da temere. Lucidi e concentrati, sul lavoro darete il meglio di voi. In amore la nuova posizione di Mercurio in Acquario potrebbe chiudervi a una comunicazione costruttiva sia per voi in coppia che per i single.

Sagittario: attenzione a un inizio settimana un po' brusco per i sentimenti poiché Luna in opposizione potrebbe creare un blocco emotivo difficile da superare. Forse avrete paura di lasciarvi andare alle sensazioni che provate ma la presenza di Mercurio in Acquario giovedì mitigherà il tutto in modo molto intuitivo e brillante.

Capricorno: alcuni problemi andranno affrontati a inizio settimana, puntando sugli astri favorevoli che caricheranno di determinazione e disponibilità. Attenzione a non lasciarvi prendere dai dubbi e dalla gelosia in amore, soprattutto a metà settimana. Buoni gli affari che si concluderanno con successo.

Acquario: il satellite notturno posizionato in Gemelli nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì garantirà un modo di amare più ironico e controllato. L'intelligenza sarà lucida e i pensieri voleranno veloci, trovando nuove concretizzazioni brillanti e fortunate per tutte le sfere vitali. Mercurio nel segno infatti acuirà un modo di amare più libero e intuitivo.

Pesci: Mercurio passerà in Acquario giovedì ma non vi abbandonerà del tutto. Potrete contare sempre sull'influsso benevolo dell'astro dell'amore che farà programmare progetti concreti. I flirt saranno protagonisti della sfera amorosa così come una spiccata passionalità senza limiti. Sul lavoro sarà tempo di far valere i vostri diritti allargando il giro delle collaborazioni.