Martedì 4 febbraio 2020 troveremo sul piano dell'Oroscopo la Luna transitare in Gemelli, mentre Plutone, Giove e Saturno stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, come Venere, Mercurio e Nettuno che rimarranno stabili in Pesci. Infine Urano continuerà la sua sosta in Toro, nel frattempo il Sole proseguirà in Acquario ed il Nodo Lunare resterà sui gradi del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno concilianti per Toro ed Ariete.

Oroscopo dei Gemelli: stacanovisti

Ariete: indisponenti. Oroscopo dei nati Ariete che li vedrà, con ogni probabilità, estremamente nervosi sul fronte professionale, dove ogni piccola contrarietà basterà per scatenare la loro rabbia e qualche collega, cogliendo il loro punto debole, potrebbe divertirsi a provocarli. Amore in secondo piano.

Toro: svogliati. La voglia di darsi da fare in questa giornata potrebbe venir meno, tanto che molti nativi opteranno per un giorno di ferie che servirà principalmente a far riemergere la loro abituale grinta, oltre che a rimettersi in forze.

Gemelli: stacanovisti. Saranno dei caterpillar, lavorativamente parlando, i nati Gemelli che, grazie al loro stacanovismo, riusciranno finalmente a farsi notare dai piani alti che, di conseguenza, mediteranno un futuro aumento per la produttività espressa.

Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello, facendo riaffiorare nuovamente l'affetto reciproco che ne cimenterà la simbiosi del menàge.

Lavoro in stand-by.

Oroscopo del Leone: umore alle stelle

Leone: umore top. Oroscopo dei nati Leone che li vedrà presumibilmente con l'umore alle stelle, dono gradito delle conciliante Luna in Gemelli. L'entusiasmo aumenterà come la voglia di circondarsi di persone care.

Vergine: fuori fase. Ai nati del segno in questo primo giorno della settimana sembrerà di prodigarsi molto professionalmente ma ricevere un ritorno, economico e morale, ben al di sotto delle aspettative che si erano prefissato.

Sarà bene non scoraggiarsi attendendo giornate più floride.

Bilancia: acquisti. I Pianeti Lenti, con Saturno in Capricorno su tutti, suggeriranno ai nativi di andarci cauti con ogni spesa ma, vista la Luna nel loro Elemento, probabilmente non daranno peso a ciò concedendosi un capo d'abbigliamento adocchiato giorni prima.

Scorpione: stand-by. Lunedì i nati Scorpione potrebbero decidere di staccare la spina dalla quotidianità rimettendo in ordine le idee e, cosa più importante, studiando con attenzione le prossime mosse professionali da mettere in atto nei giorni seguenti.

Oroscopo del Capricorno: intuitivi

Sagittario: perplessi. Un amico assumerà, con tutta probabilità, un atteggiamento strano suscitando la perplessità dei nati Sagittario che, dopo la perplessità iniziale, si renderanno conto verso sera di aver frainteso il loro comportamento.

Capricorno: intuitivi. I favoriti del giorno saranno probabilmente i liberi professionisti del segno che godranno del favore astrale, sopratutto in quanto ad intuito e concentrazione che li aiuteranno a raggiungere più celermente i loro obiettivi lavorativi.

Acquario: voltagabbana. La mutevolezza di opinioni che dimostreranno i nativi presumibilmente non andrà a genio a qualche collega nell'ambiente professionale, che gli farà una sonora ramanzina.

Pesci: relax. Lunedì i nativi avvertiranno il desiderio di dedicare del tempo a loro stessi, crogiolandosi tra il relax più assoluto e l'affetto con le persone care. Focus sui figli durante le ore mattutine.