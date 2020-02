Inizia una nuova settimana e l'oroscopo del 3 febbraio è pronto a rivelare la situazione astrologica per tutti i segni. Periodo altalenante per le persone nate sotto la Bilancia. Per i nativi del Capricorno è un periodo ottimo per l'amore.

Approfondiamo adesso l'astrologia della giornata di lunedì e le immancabili previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Anche nelle coppie ben collaudate potrebbero esserci piccole insoddisfazioni e tensioni.

Le coppie nate da poco e che hanno già grossi problemi, rischiano di scoppiare. Questo non è un periodo rilassante anche per il campo economico. Probabilmente dovete affrontare delle spese impreviste o una situazione che potrebbe preoccuparvi. Il lavoro procede tra alti e basi e proprio in questa giornata potreste volere qualcosa di diverso dal solito.

Toro – La giornata invita alla passione, all'amore e voi che cosa fate? Discutete con il partner per morivi familiari ed economici. Questo non va bene, dovete affrontare i problemi di petto.

Alcuni vorrebbero fare un passo importante, e trasformare i sogni in cose reali. Flirt in arrivo per i single. Non confidate a nessuno i vostri sogni segreti, chiedete consigli solo a chi da molto tempo ha la vostra fiducia. Le occasioni in campo lavorativo non mancano, ma potreste non riconoscerle correttamente.

Gemelli – C'è aria di burrasca nell'ambiente in cui vivete. Invece di fare gli scongiuri, vi conviene riflettere con attenzione su cosa volete davvero modificare nella vostra vita affettiva.

Alcuni di voi lo sanno benissimo e stanno solo aspettando il momento giusto per eliminare tutto ciò che non funziona. Altri, invece, non lo sanno e si sentono impotenti a fare dei cambiamenti. In campo professionale potreste ottimizzare questo periodo di incertezza, evitando di ripetere quegli errori commessi dalla vostra impulsività e dalla fretta di decidere. Prima di lasciare un impiego, pensate a una valida alternativa.

Previsioni di lunedì 3 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo favorevole per le coppie. La dialogo tra i due partner è sereno, entrambi sono innamorati follemente e di sera si lasceranno travolgere dalla passione. I cuori solitari potrebbero incappare in qualche piacevole flirt, anche se siete emotivi e, a volte, intrattabili. I vostri atteggiamenti un po' lunatici fanno parte del fascino e molti vi adorano per questo. A ogni modo, se una persona vi interessa, spetta a voi fare il primo passo. Potrebbe essere l'occasione buona, la persona giusta per voi. Sono favoriti i colloqui, presentazioni aziendali e lancio di nuove attività.

Se state cercando lavoro, non risparmiate nessuna possibilità, siete vicini al traguardo.

Leone – Cercate di capire bene che cosa c'è che non funziona nel vostro rapporto. Questo periodo potrebbe rendervi critici e molto aspri. Rischiate di offendere il partner, anche se non ne avete davvero l'intenzione. Insomma, come dice il proverbio 'l'amore è bello se è litigarcelo'. In questa giornata, molti di voi hanno difficoltà a collaborare con gli altri. Un po' perché siete irritabili un po' perché pretendete il massimo. Accontentatevi di ciò che vi offrono.

Vergine – Amore, dolcezza, tenerezza e determinazione, queste sono alcune qualità che avrete in questa giornata.

Se in coppia c'è qualche problema, sforzatevi di avere un atteggiamento più aperto e disponibile nei confronti del vostro partner. In poche parole: corteggiatelo. Per le neo coppie potrebbero esserci delle decisioni importanti da valutare. Periodo positivo per il lavoro e il settore economico. I liberi professionisti potrebbero ricevere più incarichi, mentre i dipendenti devono cercare di migliorare la propria posizione.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se vivete un rapporto logoro potreste far precipitare la situazione. Se, invece, la vostra è una storia d'amore sincera e ricambiata, non avete nessun motivo di preoccuparvi.

Potrebbero esserci tensioni, polemiche, ma il vostro affetto non viene messo in discussione. Capita a ogni coppia di attraversare un periodo freddo e nervoso. Niente passi affrettati, meditate bene prima di ogni decisione. In campo economico è un periodo altalenante. L'oroscopo sconsiglia di fare investimenti, chiedere un finanziamento o inaugurare una nuova impresa. Dovete fare attenzione all'impulsività e ai giochetti di potere, imposti o subiti.

Scorpione – Siete comunicativi e insolitamente aperti nei confronti della vita e dei suoi imprevisti. Siete ben disposti a godervi al meglio l'amore.

Se avete un sogno nel cassetto da molto tempo, tiratelo fuori, spolveratelo e tornate a crederci. Potreste vederlo realizzato molto presto. Periodo eccellente per il lavoro, molti vi incoraggiano a raggiungere risultati importanti. Dovete solo impegnarvi con solerzia, astuzia e fiducia.

Sagittario – Le questioni esterne, come soldi, lavoro, famiglia, coppia potrebbero essere il pomo della discordia tra voi e la persona amata. Potreste farvi prendere la mano e ritrovarvi a non sopportare più il vostro partner. Sono situazioni passeggere ed è normale non pensare allo stesso modo su tutto. Imparate ad accettare, senza fare i sapientoni.

Di questi tempi non è facile trovare lavoro, ma il problema maggiore è che avete poca pazienza. Se vivete una situazione insoddisfacente, rischiate di agire impulsivamente. L'oroscopo consiglia di armarvi di pazienza e di aspettare il momento giusto.

L'oroscopo di lunedì 3 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Ottimo periodo per l'amore. Se di recente avete vissuto qualche momento di disaccordo, ora avete la possibilità di chiarire con il vostro partner. Se la vostra relazione è fresca, sentite il desiderio di promettere mare e monti alla vostra metà. In effetti, per alcuni di voi stanno per decollare progetti importanti.

Nonostante le buone notizie in arrivo, nel campo economico vi conviene stringere la cinghia ancora un po'.

Acquario – Evitate di arrivare a conclusioni affrettate, è molto probabile che in questo momento non avete le idee chiare. Se ci sono questioni in sospeso con il partner, mettete le cose in chiaro. Magari litigate per i soldi, lavoro o l'educazione dei figli. Nulla di nuovo, anche se in cuor vostro desiderate un cambiamento. In campo lavorativo siete più pessimisti del solito. Dovete evitare di prendere decisioni impulsive e poco meditate. Muovetevi con prudenza e cercate di essere pazienti.

Pesci – Atmosfera conflittuale. Voi e il vostro partner non siete d'accordo su qualcosa o forse siete stanchi del ripetersi di una situazione scomoda. Cercate di dialogare, di chiarire il vostro punto di vista e accettare anche opinioni diverse dalle vostre. In ogni caso, qualunque sia il problema, si tratta di questioni risolvibili che presto diventeranno un lontanissimo ricordo. Nonostante alcune difficoltà sulla vostra tabella di marcia, i risultati arriveranno. Mettete in conto un pizzico di fatica, alcuni ritardi, qualche contrasto. Il successo è dietro l'angolo.