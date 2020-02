L'Oroscopo lascia presagire una prima settimana di febbraio positiva per il Toro, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Mercurio. Secondo il disegno delle stelle i Pesci saranno tra i preferiti degli astri e anche il Leone, potrà vivere delle giornate positive ed energiche. Al contrario i Gemelli dovranno fare i conti con Marte in opposizione. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo dal 3 al 9 febbraio, da Ariete a Cancro

Ariete: il mese di febbraio inizia in maniera positiva per il segno, che durante le giornate di lunedì e martedì potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna, che lo favoriscono per quanto riguarda le questioni pratiche e l’ambito lavorativo. Durante la settimana Venere entrerà in congiunzione con il segno, dando nuova vita ai sentimenti. Saranno giornate positive per il fisico, Marte e Mercurio in aspetto positivo danno energia e vitalità all'Ariete.

Toro: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate interessanti per il segno, che potrà recuperare e trovare delle soluzioni, grazie anche a Mercurio in aspetto favorevole. Sono giornate di recupero per quanto riguarda i rapporti interpersonali, c'è serenità in amore e armonia con il partner. Soddisfazioni in ambito lavorativo, tuttavia non sono da escludere momenti di tensione e nervosismo.

Gemelli: con Marte e Mercurio in opposizione la settimana che sta per iniziare non sarà priva di ostacoli ed inconvenienti per il segno. Anche dal punto di vista fisico la nuova settimana non sarà positiva, il segno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare dei malesseri fisici. La Luna è comunque dalla parte dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Cancro: un oroscopo vantaggioso accompagna il segno durante questa prima settimana di febbraio.

Nonostante Venere in aspetto dissonante che potrebbe giocare qualche piccolo scherzo ai nati sotto questo segno, Luna e Mercurio proteggeranno il Cancro per tutta la settimana. Saranno giornate vantaggiose per quanto riguarda il lavoro, ideali per chi intende avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto.

Previsioni astrali settimanali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: un oroscopo importante si rifletterà sul Leone durante questa settimana. Si parte con Mercurio che smette di essere in opposizione, dunque si potranno trovare delle soluzioni per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le questioni pratiche.

Il Leone potrà sistemare alcune questioni che l’avevano preoccupato, facendo anche affidamento sul favore di Mercurio e Venere. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: la settimana inizia nel migliore dei modi per il segno, grazie a Venere che smette di essere in posizione dissonante. Le giornate di lunedì 3 e mercoledì 4 febbraio consentiranno alla Vergine di recuperare in amore e ricucire le distanze createsi all'interno del rapporto di coppia. Al contrario durante le giornate di mercoledì e giovedì bisognerà fare attenzione all'opposizione di Mercurio che potrebbe causare qualche grattacapo.

Bilancia: secondo l'oroscopo la prima settimana di febbraio non si apre nel migliore dei modi per la Bilancia che dovrà fare i conti con Venere in opposizione. Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, in amore così come anche in famiglia potrebbero nascere liti e discussioni. Cautela in ambito lavorativo, meglio non fare passi azzardati.

Scorpione: dopo delle settimane sottotono, finalmente arriva per il segno un momento di recupero, che parte con un buona dose di forze ed energie. Mercurio favorevole guida il segno attraverso una strada di opportunità e successi lavorativi. Sono giornate vantaggiose in cui si potrà ottenere molto.

Recupero in amore.

Astri e stelle della settimana Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per il segno, che dovrà fare i conti con la Luna in opposizione. Tuttavia oroscopo lascia presagire un momento di recupero a partire dalla giornata di mercoledì, le giornate centrali consentiranno al segno di recuperare almeno per quanto riguarda il fisico e le energie. Al contrario durante il weekend bisognerà fare attenzione a Venere in opposizione che potrebbe creare delle preoccupazioni all'interno della sfera sentimentale.

Capricorno: un oroscopo interessante quello del Capricorno per questa prima settimana di febbraio, tuttavia non saranno giornate prive di preoccupazioni, poiché qualcuno potrebbe tirarsi dietro le tensioni accumulate precedentemente.

C’è serenità in amore, le controversie potranno essere risolte entro il weekend e qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti. Cautela in ambito lavorativo.

Acquario: l'oroscopo lascia presagire una settimana completamente vantaggiosa, grazie al favore di Marte e Mercurio. le giornate di lunedì e martedì saranno per di grande forza e vitalità, in ambito lavorativo ci si potrà togliere qualche sassolino dalla scarpa. Nel weekend anche Venere sarà sorridente, gli incontri sono favoriti. Serenità in amore.

Pesci: Il segno è tra i preferiti dei pianeti durante questa nuova settimana, che inizia con Mercurio e Venere in posizione favorevole, che danno forza ai sentimenti e ai rapporti interpersonali.

I Pesci saranno creativi e potranno avere delle buone intuizioni, dunque durante le prossime giornate si poterà ottenere molto, non solo dal punto di vista personale ma soprattutto in ambito lavorativo.